Son depremler: Deprem mi oldu? 12 Kasım Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

TMMOB İç Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Çağkan İnan, Malatya’da altındaki iş yerinde tadilat yapılan 2 katlı binanın çökmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İç mekanların tasarım aşamasında, görsel estetik ve işlevselliğe önem verdiğimizden daha fazla mevcut taşıyıcı sistemlere zarar vermeden, can güvenliğine önem vermemiz gerekmektedir" dedi.



Malatya İnönü Caddesi’ndeki 2 katlı bina, önceki gün altındaki dükkanda yapılan tadilat sırasında çöktü. Enkaz altında kalan 13 kişi, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. TMMOB İç Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Çağkan İnan, bu tip tadilatlarla ilgili uyarılarda bulundu. İnan, "Yıkılan bina ile ilgili incelemelere baktığımızda alt katta yapılmak istenen tadilatta, yapının statiğinde değişiklik yapılması nedeniyle göçme mekanizmaları oluştuğunu görmekteyiz. Giriş katında taşıyıcı sisteme müdahale edilmesinin, yıkımın tadilata bağlı nedenlerden olduğunu üzülerek bize göstermektedir. Yapılan bu işlemler için herhangi bir kurumdan tadilat için bir izin alınmamış tadilat kaçak başlatılmıştır. Bu konuda 4 kişi göz altına alınmış ve savcılık tarafından soruşturma devam etmektedir" dedi.