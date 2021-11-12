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Haber Giriş: 12 Kasım 2021 - 07:09 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? 12 Kasım Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son bilgiler Akdeniz bölgesinden geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Kasım 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2SON DEPREMLER 12 KASIM 2021

SON DEPREMLER 12 KASIM 2021

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:45:57 35.1360 23.1788 15.9 -.- 4.1 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:17:06 38.6377 39.5055 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG)
05:14:49 40.8472 28.2863 15.9 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI
04:29:13 37.8618 32.0643 5.5 -.- 2.1 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA)
03:37:13 39.6678 27.6673 7.7 -.- 2.1 -.- HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR)
03:08:46 37.0155 28.2245 1.7 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:06:20 39.0163 26.7812 12.4 -.- 2.1 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR)
02:32:06 34.0978 33.6047 8.9 -.- 3.7 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)
02:15:29 40.8375 28.2838 14.1 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
02:02:05 36.3012 27.3903 12.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:58:14 38.2578 35.9285 8.5 -.- 1.8 -.- IMAMKULLU-TOMARZA (KAYSERI)
01:33:20 36.4642 27.1107 6.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:22:06 36.9763 28.1268 13.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:15:57 38.8330 26.3975 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
00:13:47 36.3310 27.3765 7.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)



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TMMOB İç Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Çağkan İnan, Malatya’da altındaki iş yerinde tadilat yapılan 2 katlı binanın çökmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İç mekanların tasarım aşamasında, görsel estetik ve işlevselliğe önem verdiğimizden daha fazla mevcut taşıyıcı sistemlere zarar vermeden, can güvenliğine önem vermemiz gerekmektedir" dedi.

Malatya İnönü Caddesi’ndeki 2 katlı bina, önceki gün altındaki dükkanda yapılan tadilat sırasında çöktü. Enkaz altında kalan 13 kişi, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. TMMOB İç Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Çağkan İnan, bu tip tadilatlarla ilgili uyarılarda bulundu. İnan, "Yıkılan bina ile ilgili incelemelere baktığımızda alt katta yapılmak istenen tadilatta, yapının statiğinde değişiklik yapılması nedeniyle göçme mekanizmaları oluştuğunu görmekteyiz. Giriş katında taşıyıcı sisteme müdahale edilmesinin, yıkımın tadilata bağlı nedenlerden olduğunu üzülerek bize göstermektedir. Yapılan bu işlemler için herhangi bir kurumdan tadilat için bir izin alınmamış tadilat kaçak başlatılmıştır. Bu konuda 4 kişi göz altına alınmış ve savcılık tarafından soruşturma devam etmektedir" dedi.

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