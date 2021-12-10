Son depremler: Deprem mi oldu? 10 Aralık Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 10 Aralık 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
10 ARALIK 2021 SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:49:37 40.6710 30.5898 15.4 -.- 1.9 -.- HARMANLI-KARAPURCEK (SAKARYA)
07:39:13 38.0322 31.4413 5.2 -.- 1.2 -.- ARAK-SARKIKARAAGAC (ISPARTA)
06:23:50 36.4443 33.6812 22.4 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-SILIFKE (MERSIN)
06:18:26 40.1625 31.7077 9.8 -.- 1.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
03:00:32 34.4728 28.3547 80.4 -.- 3.5 -.- AKDENIZ
01:47:33 35.1272 23.2717 72.2 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:08:59 35.2808 25.3245 5.4 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
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İstanbul’un en küçük ve en yoğun ilçesi Güngören’in tamamında kentsel dönüşümün hız kazanması ve vatandaşların bir an önce depreme dayanıklı bir yaşam alanına kavuşması Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in talimatıyla hazırlanan plan notlarındaki değişiklikler belediye meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi.