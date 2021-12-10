Son depremler: Deprem mi oldu? 10 Aralık Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Güngören Belediyesi, ilçede başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinde yapılan imar düzenlemesiyle vatandaşlara yaklaşık 3 milyon liralık destekte bulunacak. Dönüşüm için anlaşan yan yana iki bina, imar değişikliği sayesinde +1 kat daha fazla yapabilecek. Sıfır dairelerin yaklaşık 750 bin liradan başladığı ilçede en az 2 daire daha fazla yapabilecek olan bina sakinlerine 1,5 milyon liralık destek sağlanmış oldu. Güngören’deki site sakinleri de yapılan imar değişikliğinden faydalanarak yüzde 25 daha fazla inşaat yapma hakkı kazanacak. Bu da bina sakinleri için dönüşümde kullanabilecekleri yaklaşık 3 milyon liralık bir finans kaynağına tekabül ediyor.



İstanbul’un en küçük ve en yoğun ilçesi Güngören’in tamamında kentsel dönüşümün hız kazanması ve vatandaşların bir an önce depreme dayanıklı bir yaşam alanına kavuşması Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in talimatıyla hazırlanan plan notlarındaki değişiklikler belediye meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi.