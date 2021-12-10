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GeriGündem Son depremler: Deprem mi oldu? 10 Aralık Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması
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Haber Giriş: 10 Aralık 2021 - 08:34 | 

Son depremler: Deprem mi oldu? 10 Aralık Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 10 Aralık 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

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Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
210 ARALIK 2021 SON DEPREMLER

10 ARALIK 2021 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:49:37 40.6710 30.5898 15.4 -.- 1.9 -.- HARMANLI-KARAPURCEK (SAKARYA)
07:39:13 38.0322 31.4413 5.2 -.- 1.2 -.- ARAK-SARKIKARAAGAC (ISPARTA)
06:23:50 36.4443 33.6812 22.4 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-SILIFKE (MERSIN)
06:18:26 40.1625 31.7077 9.8 -.- 1.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
03:00:32 34.4728 28.3547 80.4 -.- 3.5 -.- AKDENIZ
01:47:33 35.1272 23.2717 72.2 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:08:59 35.2808 25.3245 5.4 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)



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Güngören Belediyesi, ilçede başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinde yapılan imar düzenlemesiyle vatandaşlara yaklaşık 3 milyon liralık destekte bulunacak. Dönüşüm için anlaşan yan yana iki bina, imar değişikliği sayesinde +1 kat daha fazla yapabilecek. Sıfır dairelerin yaklaşık 750 bin liradan başladığı ilçede en az 2 daire daha fazla yapabilecek olan bina sakinlerine 1,5 milyon liralık destek sağlanmış oldu. Güngören’deki site sakinleri de yapılan imar değişikliğinden faydalanarak yüzde 25 daha fazla inşaat yapma hakkı kazanacak. Bu da bina sakinleri için dönüşümde kullanabilecekleri yaklaşık 3 milyon liralık bir finans kaynağına tekabül ediyor.

İstanbul’un en küçük ve en yoğun ilçesi Güngören’in tamamında kentsel dönüşümün hız kazanması ve vatandaşların bir an önce depreme dayanıklı bir yaşam alanına kavuşması Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in talimatıyla hazırlanan plan notlarındaki değişiklikler belediye meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi.
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