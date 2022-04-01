Son depremler: Deprem mi oldu? 1 Nisan Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Son depremler, 1 Nisan Cuma gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 1 Nisan 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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03:11:36 38.6930 33.5155 7.0 -.- 2.4 -.- KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
02:18:49 40.3310 27.1983 10.6 -.- 3.3 -.- TOKATKIRI-BIGA (CANAKKALE)
00:16:35 37.1245 28.3858 21.3 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA)
İZMİR’de depremde yıkılan 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı davasında 1’i tutuklu 2 sanığın 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldığı gerekçeli karar açıklandı. Kararda, deprem kuşağındaki Türkiye’de önceden de çok fazla deprem meydana gelmiş olması nedeniyle sanıkların, eylemlerin sonuçlarını öngördükleri halde kanun ve yönetmeliklere uygun davranmayıp gerekli özeni göstermediklerinin altı çizildi.