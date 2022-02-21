Son depremler: Bolu ve Tekirdağ’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem mi oldu sorusu, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalar ile yanıt buluyor. Dün akşam saat 23:20’de Tekirdağ’da 4.1 büyülüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.4 km derinliğinde gerçekleşti. 21 Şubat’ta ise Tekirdağ’da artçılar devam ediyor. Saat 04:59’da 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bolu’da ise saat 06:54’te 2.8 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.