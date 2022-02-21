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Son depremler: Bolu ve Tekirdağ’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

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Son depremler ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Gerçekleşen depremlerin şiddeti, nerede olduğu ve derinliği hakkında bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanıyor. 21 Şubat son depremler listesine göre Sabah saatlerinde Tekirdağ’da deprem meydana geldi. En son deprem haberi ise Bolu’dan geldi. Peki, deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu?

1/3Son depremler: Bolu ve Tekirdağ’da deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem mi oldu sorusu, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalar ile yanıt buluyor. Dün akşam saat 23:20’de Tekirdağ’da 4.1 büyülüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.4 km derinliğinde gerçekleşti. 21 Şubat’ta ise Tekirdağ’da artçılar devam ediyor. Saat 04:59’da 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bolu’da ise saat 06:54’te 2.8 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.

2/3DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?



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3/3Son depremler: Bolu ve Tekirdağ’da deprem mi oldu Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.02.21 06:54:02 40.7030 31.5163 9.0 -.- 2.8 -.- GOLKOY-(BOLU) İlksel

2022.02.21 06:30:09 37.2195 36.0967 3.8 -.- 2.0 -.- ORHANIYE-(OSMANIYE) İlksel

2022.02.21 04:59:13 40.7337 27.4030 11.2 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.02.21 04:50:02 37.8453 27.0028 16.7 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.21 04:47:35 37.5602 29.5533 8.6 -.- 1.9 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2022.02.21 04:35:38 39.1683 40.2430 28.1 -.- 1.2 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2022.02.21 04:34:29 39.0952 40.0882 8.7 -.- 1.9 -.- ALABAL-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2022.02.21 04:23:45 37.6807 30.4877 5.0 -.- 1.8 -.- YESILBASKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel

2022.02.21 04:14:58 40.7362 27.3932 12.2 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel2022.02.21 04:12:34 40.7282 27.3950 13.6 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.02.21 02:26:01 37.8068 26.8997 12.1 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

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