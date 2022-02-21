Son depremler: Bolu ve Tekirdağ’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem mi oldu sorusu, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalar ile yanıt buluyor. Dün akşam saat 23:20’de Tekirdağ’da 4.1 büyülüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.4 km derinliğinde gerçekleşti. 21 Şubat’ta ise Tekirdağ’da artçılar devam ediyor. Saat 04:59’da 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bolu’da ise saat 06:54’te 2.8 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.02.21 06:54:02 40.7030 31.5163 9.0 -.- 2.8 -.- GOLKOY-(BOLU) İlksel
2022.02.21 06:30:09 37.2195 36.0967 3.8 -.- 2.0 -.- ORHANIYE-(OSMANIYE) İlksel
2022.02.21 04:59:13 40.7337 27.4030 11.2 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.02.21 04:50:02 37.8453 27.0028 16.7 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.21 04:47:35 37.5602 29.5533 8.6 -.- 1.9 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.02.21 04:35:38 39.1683 40.2430 28.1 -.- 1.2 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.02.21 04:34:29 39.0952 40.0882 8.7 -.- 1.9 -.- ALABAL-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.02.21 04:23:45 37.6807 30.4877 5.0 -.- 1.8 -.- YESILBASKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2022.02.21 04:14:58 40.7362 27.3932 12.2 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel2022.02.21 04:12:34 40.7282 27.3950 13.6 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.02.21 02:26:01 37.8068 26.8997 12.1 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel