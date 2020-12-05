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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Aralık 2020 - 16:02 | 

Son depremler | Antalya'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu.. Meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi

Gelen son dakika haberine göre, AFAD, saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Meydana gelen depremin Muğla'da da hissedildiği gelen ilk haberler arasında.. Son dakika haberine göre Antalya ve çevresinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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1ANTALYA SON DAKİKA
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ANTALYA SON DAKİKA

Son depremler, 5 Aralık itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili açıklamalar yayımlanıyor.

Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

Saat 07.26'da merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 3.6 büyüklüğündeki deprem 11.79 km derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

AFAD, "Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." açıklamasında bulundu.

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ;2020.12.05 15:44:40 35.9777 31.7952 89.1 -.- 5.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.05 15:25:42 39.0082 27.1593 7.4 -.- 2.8 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.12.05 14:25:37 37.8355 27.0020 7.7 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 13:32:31 37.6033 27.2488 5.0 -.- 1.4 -.- TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) İlksel
2020.12.05 12:48:13 38.0393 27.0825 7.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 11:40:00 37.8720 26.8680 14.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 11:25:17 36.7535 38.4320 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2020.12.05 11:21:41 37.9122 27.0917 5.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 10:34:17 37.9545 27.1023 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 10:18:42 38.4070 26.6527 10.8 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 10:14:46 38.4342 26.6773 6.6 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 10:04:31 38.2848 38.7007 5.5 -.- 2.0 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2020.12.05 09:52:22 37.8028 26.4827 13.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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