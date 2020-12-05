Son depremler | Antalya'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu.. Meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi
Gelen son dakika haberine göre, AFAD, saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Meydana gelen depremin Muğla'da da hissedildiği gelen ilk haberler arasında.. Son dakika haberine göre Antalya ve çevresinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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ANTALYA SON DAKİKA
Son depremler, 5 Aralık itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler ile ilgili açıklamalar yayımlanıyor.
Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.
Saat 07.26'da merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 3.6 büyüklüğündeki deprem 11.79 km derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.
AFAD, "Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." açıklamasında bulundu.