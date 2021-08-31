MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon depremler: Afyon, Kütahya ve Eskişehir’de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı
GeriGündem Son depremler: Afyon, Kütahya ve Eskişehir’de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 - 14:28 | 

Son depremler: Afyon, Kütahya ve Eskişehir’de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşti. İşte, 31 Ağustos Kandilli son dakika depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Deprem ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Son yapılan açıklamalara göre saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyuruldu. Açıklama AFAD tarafından yapıldı. İşte gerçekleşen son depremler

2DEPREM Mİ OLDU

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

SON DEPREMLER EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.08.31 14:04:25 38.9945 30.2165 5.0 -.- 5.0 4.9 AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)

İlksel2021.08.31 13:46:25 38.9453 26.0025 7.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.31 12:20:13 34.9142 32.5367 9.0 -.- 2.8 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2021.08.31 12:18:51 35.0110 32.6517 2.1 -.- 3.1 3.2 KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2021.08.31 12:05:36 37.2527 37.4365 0.0 -.- 1.7 -.- YAYIKTAS-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2021.08.31 12:04:01 36.1572 32.8982 13.1 -.- 1.4 -.- EVCILER-ANAMUR (MERSIN) İlksel

2021.08.31 11:36:32 39.0435 26.1067 2.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.31 11:06:51 38.7825 26.7915 21.0 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.31 10:32:33 40.6672 32.9032 14.6 -.- 1.6 -.- ELDEN-ORTA (CANKIRI) İlksel

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi