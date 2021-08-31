Son depremler: Afyon, Kütahya ve Eskişehir’de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı
Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşti. İşte, 31 Ağustos Kandilli son dakika depremler listesi ve bugün meydana gelen depremlerin büyüklükleri
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Deprem ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Son yapılan açıklamalara göre saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyuruldu. Açıklama AFAD tarafından yapıldı. İşte gerçekleşen son depremler
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DEPREM Mİ OLDU?
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.