Son depremler: Afyon, Kütahya ve Eskişehir’de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklamalar yapılıyor. Son yapılan açıklamalara göre saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyuruldu. Açıklama AFAD tarafından yapıldı. İşte gerçekleşen son depremler