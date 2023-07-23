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SON DEPREMLER AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ (23 TEMMUZ 2023) || Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Son Depremler AFAD#Son Dakika Deprem#Kandilli Rasathanesi Son Depremler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 10:45

Son dakika deprem listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sitesinde anbean güncelleniyor. Deprem haberleri Türkiye genelinde yaşanan artçı sarsıntılarla birlikte merak ediliyor. AFAD son dakika deprem listesine göre bu sabah saat 08:29'da Hakkari Merkez'de 3.1 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin derinliği ise 15.86 km olarak ölçüldü. Peki, az önce deprem nerede oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Temmuz 2023 listesi!

1/4SON DEPREMLER AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ (23 TEMMUZ 2023) || Deprem mi oldu Az önce deprem nerede oldu Son dakika deprem haberleri

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerine göre bu sabah saat 08:55'de Kahramanmaraş Kumarlı ilçesinde 2.0 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Peki, deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 23 Temmuz AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

2/4EN SON NEREDE DEPREM OLDU

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD son dakika deprem listesine göre bu sabah saat 08:29'da Hakkari Merkez'de 3.1 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin derinliği ise 15.86 km olarak ölçüldü. Hemen öncesinde Doğanşehir Malatya'da saat 08:55'de 2.1 şiddetinde bir deprem yaşandı. Hemen öncesinde ise saat 08:29'da Hakkati Baykoy ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar Tükiye genelinde devam ediyor.

3/4AFAD SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

 

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükYerEventID
23-07-2023 09:28:1337.86436.2827.29ML1.6Göksun (Kahramanmaraş)596143
23-07-2023 09:26:5537.60635.5267ML1.7Aladağ (Adana)596144
23-07-2023 09:20:5838.31638.3417.35ML1.5Battalgazi (Malatya)596147
23-07-2023 08:59:0538.10338.4767.04ML1.7Sincik (Adıyaman)596146
23-07-2023 08:55:0737.8736.4837ML1.6Onikişubat (Kahramanmaraş)596142
23-07-2023 08:49:3637.83936.1886.97ML1.4Saimbeyli (Adana)596141
23-07-2023 08:45:0738.11637.5356.97ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)596145
23-07-2023 08:29:0437.50143.80915.86ML3.1Merkez (Hakkari)596139
23-07-2023 08:12:2938.11137.8776.2ML2.1Doğanşehir (Malatya)596140
23-07-2023 07:51:5536.90829.5267ML1.7Seydikemer (Muğla)596138
23-07-2023 07:51:2537.85736.2567.01ML1.8Saimbeyli (Adana)596136
23-07-2023 07:31:0837.87729.8516.99ML1.3Dazkırı (Afyonkarahisar)596137
23-07-2023 07:12:3338.37438.28312.51ML1.3Yeşilyurt (Malatya)596134
23-07-2023 07:09:1438.4239.2927ML1.0Sivrice (Elazığ)596135
23-07-2023 06:58:2737.80436.2267.15ML1.4Saimbeyli (Adana)596131
23-07-2023 06:48:2337.94137.5748.05ML1.3Gölbaşı (Adıyaman)596133
23-07-2023 06:36:0037.59437.268.17ML1.5Pazarcık (Kahramanmaraş)596130
23-07-2023 06:30:4538.37137.93813.31ML1.4Akçadağ (Malatya)596132
23-07-2023 06:25:0537.67637.4246.98ML1.8Pazarcık (Kahramanmaraş)596126
23-07-2023 06:17:3838.43338.0486.47ML1.0Akçadağ (Malatya)596127

 

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4/4KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.07.23 10:23:57 37.9992 37.5022 5.4 -.- 1.9 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 10:21:29 35.9522 31.0093 3.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.23 10:19:48 38.1545 36.9160 5.0 -.- 2.6 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 10:05:31 40.4372 27.2898 4.4 -.- 1.4 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.07.23 10:04:12 38.2730 37.2573 9.3 -.- 1.8 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 10:02:03 37.8778 36.2815 6.5 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.23 09:28:12 37.8805 36.3233 12.4 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 09:26:54 37.6185 35.5470 8.6 -.- 1.9 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.07.23 09:15:40 38.3373 37.7533 8.7 -.- 1.2 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.23 08:55:07 37.8825 36.5053 13.2 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 08:45:09 38.1423 37.4788 5.8 -.- 1.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 08:29:06 37.5545 43.7235 5.0 -.- 2.8 -.- BAYKOY-(HAKKARI) İlksel
2023.07.23 08:12:30 38.1565 37.8037 7.6 -.- 2.1 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.23 07:55:29 38.1993 36.8937 10.4 -.- 1.4 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 07:51:54 36.9265 29.4793 12.1 -.- 2.0 -.- ASMABAG-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel
2023.07.23 07:51:23 37.9090 36.1970 15.2 -.- 1.6 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.23 07:31:07 37.8610 29.8707 13.6 -.- 1.7 -.- YUREGIL-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.07.23 07:27:04 38.0462 37.6918 11.5 -.- 1.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.23 06:25:06 37.7152 37.3665 5.4 -.- 1.8 -.- KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 06:07:36 36.3822 28.3965 24.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.23 05:15:08 38.2625 37.6612 5.3 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.23 04:44:20 38.4623 39.2312 5.4 -.- 2.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.07.23 04:36:46 38.8232 37.4265 5.0 -.- 1.7 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.07.23 04:15:18 38.0273 37.4820 8.3 -.- 2.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 04:05:54 38.1207 37.1608 1.5 -.- 1.2 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 04:04:09 38.1617 37.4993 12.6 -.- 1.2 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 03:59:05 37.8047 36.6217 5.9 -.- 2.2 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 03:52:22 37.1737 28.6450 11.0 -.- 1.6 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2023.07.23 03:46:06 38.1385 37.1620 5.0 -.- 1.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 03:43:10 38.2853 37.1488 5.8 -.- 1.6 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 03:34:45 38.4475 31.0045 6.5 -.- 1.3 -.- SAGIRKOY-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2023.07.23 03:31:33 38.0743 36.5355 5.0 -.- 2.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 03:27:56 38.2680 37.2243 5.0 -.- 1.8 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 03:19:50 36.2593 36.1343 5.0 -.- 1.1 -.- EKINCI-(HATAY) İlksel
2023.07.23 03:17:41 36.1733 36.0078 5.5 -.- 0.9 -.- YAYLICA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.07.23 02:46:52 38.6312 37.5228 5.0 -.- 1.5 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.23 02:45:06 38.3325 37.8010 1.0 -.- 1.6 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.23 02:39:07 40.4170 28.3888 5.4 -.- 2.0 -.- BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA) İlksel
2023.07.23 02:38:10 38.4953 37.5022 3.1 -.- 1.6 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.23 02:36:53 35.8123 28.5993 20.2 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel
2023.07.23 02:30:55 37.9788 36.2503 4.9 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 02:21:41 37.4347 36.9610 1.6 -.- 1.8 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 01:55:08 38.2425 38.1203 14.2 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.07.23 01:53:12 37.4507 37.1093 4.1 -.- 2.0 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 01:34:29 36.6843 36.1053 5.1 -.- 2.1 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.07.23 01:21:06 37.5358 35.4472 5.9 -.- 3.4 3.3 GIREGIYENIKOY-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.07.23 01:17:45 38.0758 37.4152 10.5 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.23 00:44:49 37.1058 36.6585 5.4 -.- 1.9 -.- FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.23 00:38:59 38.6123 39.4600 15.9 -.- 1.6 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
2023.07.23 00:15:16 39.3817 26.2102 8.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.23 00:11:52 37.2215 36.7250 5.5 -.- 1.8 -.- BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

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