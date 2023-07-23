SON DEPREMLER AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ (23 TEMMUZ 2023) || Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem haberleri

Güncelleme Tarihi:
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|EventID
|23-07-2023 09:28:13
|37.864
|36.282
|7.29
|ML
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|596143
|23-07-2023 09:26:55
|37.606
|35.526
|7
|ML
|1.7
|Aladağ (Adana)
|596144
|23-07-2023 09:20:58
|38.316
|38.341
|7.35
|ML
|1.5
|Battalgazi (Malatya)
|596147
|23-07-2023 08:59:05
|38.103
|38.476
|7.04
|ML
|1.7
|Sincik (Adıyaman)
|596146
|23-07-2023 08:55:07
|37.87
|36.483
|7
|ML
|1.6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|596142
|23-07-2023 08:49:36
|37.839
|36.188
|6.97
|ML
|1.4
|Saimbeyli (Adana)
|596141
|23-07-2023 08:45:07
|38.116
|37.535
|6.97
|ML
|1.7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|596145
|23-07-2023 08:29:04
|37.501
|43.809
|15.86
|ML
|3.1
|Merkez (Hakkari)
|596139
|23-07-2023 08:12:29
|38.111
|37.877
|6.2
|ML
|2.1
|Doğanşehir (Malatya)
|596140
|23-07-2023 07:51:55
|36.908
|29.526
|7
|ML
|1.7
|Seydikemer (Muğla)
|596138
|23-07-2023 07:51:25
|37.857
|36.256
|7.01
|ML
|1.8
|Saimbeyli (Adana)
|596136
|23-07-2023 07:31:08
|37.877
|29.851
|6.99
|ML
|1.3
|Dazkırı (Afyonkarahisar)
|596137
|23-07-2023 07:12:33
|38.374
|38.283
|12.51
|ML
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|596134
|23-07-2023 07:09:14
|38.42
|39.292
|7
|ML
|1.0
|Sivrice (Elazığ)
|596135
|23-07-2023 06:58:27
|37.804
|36.226
|7.15
|ML
|1.4
|Saimbeyli (Adana)
|596131
|23-07-2023 06:48:23
|37.941
|37.574
|8.05
|ML
|1.3
|Gölbaşı (Adıyaman)
|596133
|23-07-2023 06:36:00
|37.594
|37.26
|8.17
|ML
|1.5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|596130
|23-07-2023 06:30:45
|38.371
|37.938
|13.31
|ML
|1.4
|Akçadağ (Malatya)
|596132
|23-07-2023 06:25:05
|37.676
|37.424
|6.98
|ML
|1.8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|596126
|23-07-2023 06:17:38
|38.433
|38.048
|6.47
|ML
|1.0
|Akçadağ (Malatya)
|596127
1 - 20 of 124 items