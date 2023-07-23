SON DEPREMLER AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ (23 TEMMUZ 2023) || Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem haberleri

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerine göre bu sabah saat 08:55'de Kahramanmaraş Kumarlı ilçesinde 2.0 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Peki, deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 23 Temmuz AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi