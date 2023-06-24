Güncelleme Tarihi:
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2023-06-24 14:58:55
|39.305
|41.941
|6.87
|ML
|2.0
|Karaçoban (Erzurum)
|592327
|2023-06-24 14:49:28
|37.92
|36.035
|7.52
|ML
|1.2
|Saimbeyli (Adana)
|592329
|2023-06-24 14:40:26
|37.456
|37.208
|9.39
|ML
|2.1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|592328
|2023-06-24 14:40:13
|37.815
|27.43
|7.0
|ML
|1.6
|Söke (Aydın)
|592330
|2023-06-24 14:34:35
|39.225
|29.393
|6.91
|ML
|1.2
|Hisarcık (Kütahya)
|592331
|2023-06-24 14:27:48
|38.267
|37.758
|6.13
|ML
|3.4
|Akçadağ (Malatya)
|592320
|2023-06-24 14:22:04
|40.034
|41.791
|7.01
|ML
|1.3
|Pasinler (Erzurum)
|592326
|2023-06-24 14:21:42
|37.868
|36.204
|5.59
|ML
|2.2
|Saimbeyli (Adana)
|592323
|2023-06-24 14:20:09
|37.89
|36.247
|6.08
|ML
|3.8
|Saimbeyli (Adana)
|592319
|2023-06-24 14:18:41
|38.206
|38.056
|7.0
|ML
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|592322
|2023-06-24 14:17:17
|38.285
|38.211
|7.01
|ML
|1.4
|Yeşilyurt (Malatya)
|592321
|2023-06-24 14:11:01
|38.089
|36.466
|7.0
|ML
|2.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|592325
|2023-06-24 14:03:22
|37.91
|36.218
|7.0
|ML
|2.1
|Saimbeyli (Adana)
|592324
|2023-06-24 13:53:28
|37.64
|35.538
|7.0
|ML
|2.1
|Aladağ (Adana)
|592318
|2023-06-24 13:52:29
|37.791
|36.338
|7.09
|ML
|1.5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|592317
|2023-06-24 13:42:44
|38.399
|37.518
|7.07
|ML
|2.0
|Darende (Malatya)
|592316
|2023-06-24 13:23:50
|38.353
|38.082
|7.0
|ML
|1.2
|Akçadağ (Malatya)
|592314
|2023-06-24 13:20:44
|37.227
|36.725
|7.0
|ML
|1.6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|592313
|2023-06-24 13:18:51
|38.271
|37.805
|11.53
|ML
|1.5
|Akçadağ (Malatya)
|592315
|2023-06-24 13:16:36
|37.418
|36.89
|7.0
|ML
|1.6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|592312
|2023-06-24 12:54:06
|36.394
|27.194
|4.97
|ML
|1.5
|Ege Denizi - [40.31 km] Datça (Muğla)
|592307
|2023-06-24 12:48:05
|37.801
|36.2
|7.0
|ML
|1.3
|Saimbeyli (Adana)
|592306
|2023-06-24 12:47:27
|37.097
|27.957
|7.01
|ML
|1.4
|Milas (Muğla)
|592308
|2023-06-24 12:45:27
|38.067
|37.216
|7.1
|ML
|2.2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|592304
|2023-06-24 12:37:02
|39.938
|28.776
|7.0
|ML
|1.5
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|592309
|2023-06-24 12:37:00
|39.471
|33.521
|5.91
|ML
|0.9
|Çelebi (Kırıkkale)
|592310
|2023-06-24 12:36:14
|39.486
|33.507
|7.0
|ML
|0.7
|Çelebi (Kırıkkale)
|592311
|2023-06-24 12:32:09
|37.806
|38.25
|7.0
|ML
|1.2
|Merkez (Adıyaman)
|592305
|2023-06-24 12:29:19
|41.946
|27.32
|7.0
|ML
|1.2
|Merkez (Kırklareli)
|592303
|2023-06-24 12:10:52
|37.916
|36.274
|7.0
|ML
|1.7
|Saimbeyli (Adana)
|592301
|2023-06-24 12:04:47
|37.14
|38.726
|6.97
|ML
|1.8
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|592302
|2023-06-24 11:59:19
|39.729
|30.188
|7.05
|ML
|1.5
|Tepebaşı (Eskişehir)
|592300
|2023-06-24 11:53:52
|38.233
|37.716
|7.0
|ML
|1.8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|592298
|2023-06-24 11:48:02
|37.86
|26.96
|7.14
|ML
|1.6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.49 km] Menderes (İzmir)
|592299
|2023-06-24 11:46:41
|38.247
|38.194
|7.0
|ML
|1.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|592297
|2023-06-24 11:42:09
|35.878
|36.475
|5.34
|ML
|2.0
|İdlib (Suriye) - [18.53 km] Altınözü (Hatay)
|592296
|2023-06-24 11:16:57
|37.454
|37.173
|7.0
|ML
|1.5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|592294
|2023-06-24 11:16:32
|38.157
|38.559
|7.0
|ML
|1.8
|Battalgazi (Malatya)
|592295
|2023-06-24 10:53:29
|38.272
|37.819
|6.08
|ML
|2.2
|Akçadağ (Malatya)
|592291
|2023-06-24 10:52:28
|38.236
|38.711
|7.85
|ML
|1.7
|Pütürge (Malatya)
|592292
|2023-06-24 10:39:34
|40.093
|41.933
|7.87
|ML
|1.7
|Horasan (Erzurum)
|592293
|2023-06-24 10:26:27
|37.344
|29.472
|6.58
|ML
|1.1
|Acıpayam (Denizli)
|592290
|2023-06-24 09:53:05
|39.077
|27.541
|6.99
|ML
|1.5
|Soma (Manisa)
|592289
|2023-06-24 09:48:31
|37.977
|36.058
|9.57
|ML
|1.4
|Saimbeyli (Adana)
|592286
|2023-06-24 09:34:59
|39.09
|27.533
|7.04
|ML
|1.7
|Soma (Manisa)
|592288
|2023-06-24 09:34:56
|37.874
|36.22
|7.0
|ML
|2.2
|Saimbeyli (Adana)
|592285
|2023-06-24 09:32:39
|38.084
|38.368
|7.88
|ML
|1.6
|Çelikhan (Adıyaman)
|592287
|2023-06-24 09:31:01
|37.876
|36.189
|7.0
|ML
|1.8
|Saimbeyli (Adana)
|592284
|2023-06-24 09:23:01
|34.774
|26.428
|6.39
|ML
|2.8
|Akdeniz - [232.14 km] Datça (Muğla)
|592283
|2023-06-24 09:20:21
|38.767
|39.543
|7.0
|ML
|1.6
|Kovancılar (Elazığ)
|592282
|2023-06-24 09:02:12
|35.971
|36.569
|7.0
|ML
|1.8
|Harem, İdlib (Suriye) - [20.92 km] Altınözü (Hatay)
|592281
|2023-06-24 08:56:46
|38.144
|38.552
|7.0
|ML
|1.0
|Sincik (Adıyaman)
|592280
|2023-06-24 08:45:08
|38.268
|38.749
|8.58
|ML
|1.7
|Pütürge (Malatya)
|592279
|2023-06-24 08:27:21
|38.047
|37.194
|7.0
|ML
|1.9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|592277
|2023-06-24 07:53:03
|37.856
|36.175
|7.0
|ML
|2.7
|Saimbeyli (Adana)
|592276
|2023-06-24 07:47:44
|36.759
|36.14
|6.78
|ML
|2.2
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.98 km] Payas (Hatay)
|592275
|2023-06-24 07:44:17
|36.043
|36.242
|7.0
|ML
|3.0
|Altınözü (Hatay)
|592273
|2023-06-24 07:42:35
|40.959
|30.548
|7.0
|ML
|1.0
|Ferizli (Sakarya)
|592274
|2023-06-24 07:15:25
|37.434
|36.987
|5.19
|ML
|1.7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|592278
|2023-06-24 07:12:25
|38.04
|36.471
|7.0
|ML
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|592272
|2023-06-24 07:09:05
|38.272
|37.846
|7.86
|ML
|2.4
|Akçadağ (Malatya)
|592270
|2023-06-24 07:08:34
|38.416
|37.788
|7.0
|ML
|1.7
|Akçadağ (Malatya)
|592271
|2023-06-24 06:24:41
|36.742
|36.178
|7.0
|ML
|2.1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.04 km] Payas (Hatay)
|592267
|2023-06-24 06:23:02
|36.77
|36.183
|7.0
|ML
|1.7
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [02.46 km] Payas (Hatay)
|592268
|2023-06-24 06:18:43
|37.899
|36.192
|7.0
|ML
|1.7
|Saimbeyli (Adana)
|592266
|2023-06-24 06:16:53
|38.701
|39.541
|7.0
|ML
|2.1
|Kovancılar (Elazığ)
|592269
|2023-06-24 06:06:30
|36.755
|36.174
|7.0
|ML
|2.2
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [02.93 km] Payas (Hatay)
|592264
|2023-06-24 06:04:20
|38.242
|38.125
|7.0
|ML
|1.5
|Yeşilyurt (Malatya)
|592265
|2023-06-24 05:44:35
|37.894
|36.198
|7.0
|ML
|2.0
|Saimbeyli (Adana)
|592263
|2023-06-24 05:31:53
|37.445
|37.136
|12.18
|ML
|1.8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|592262
|2023-06-24 05:11:01
|37.198
|30.967
|99.59
|ML
|1.1
|Serik (Antalya)
|592261
|2023-06-24 04:49:17
|38.651
|42.084
|6.2
|ML
|1.4
|Güroymak (Bitlis)
|592260
|2023-06-24 04:45:45
|37.967
|36.324
|7.0
|ML
|1.7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|592258
|2023-06-24 04:25:19
|37.679
|27.824
|7.11
|ML
|1.1
|Koçarlı (Aydın)
|592259
|2023-06-24 04:21:37
|37.497
|37.148
|12.13
|ML
|2.0
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|592257
|2023-06-24 04:08:15
|38.082
|36.427
|7.0
|ML
|0.9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|592256
|2023-06-24 04:02:29
|37.393
|36.859
|7.0
|ML
|1.4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|592254
|2023-06-24 03:51:21
|37.959
|38.128
|7.0
|ML
|1.0
|Doğanşehir (Malatya)
|592255
|2023-06-24 03:47:54
|37.272
|36.985
|7.0
|ML
|1.0
|Nurdağı (Gaziantep)
|592253
|2023-06-24 03:22:46
|37.848
|36.235
|7.03
|ML
|2.1
|Saimbeyli (Adana)
|592252
|2023-06-24 03:20:33
|37.4
|37.103
|6.07
|ML
|1.7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|592251
|2023-06-24 03:10:04
|37.06
|36.169
|7.0
|ML
|1.4
|Toprakkale (Osmaniye)
|592250
|2023-06-24 02:58:55
|38.258
|37.332
|7.08
|ML
|1.5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|592247
|2023-06-24 02:57:37
|38.252
|37.322
|7.0
|ML
|1.3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|592248
|2023-06-24 02:56:24
|37.044
|36.343
|7.0
|ML
|1.6
|Merkez (Osmaniye)
|592246
|2023-06-24 02:53:50
|38.388
|38.085
|7.0
|ML
|1.2
|Akçadağ (Malatya)
|592249
|2023-06-24 02:42:52
|38.075
|27.182
|7.0
|ML
|2.2
|Menderes (İzmir)
|592244
|2023-06-24 02:34:46
|36.186
|29.55
|6.44
|ML
|2.3
|Akdeniz - [05.97 km] Kaş (Antalya)
|592245
|2023-06-24 02:30:39
|37.824
|36.172
|7.0
|ML
|1.2
|Saimbeyli (Adana)
|592243
|2023-06-24 02:22:42
|37.485
|36.594
|7.0
|ML
|1.4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|592240
|2023-06-24 02:20:22
|38.705
|43.936
|8.45
|ML
|1.2
|Özalp (Van)
|592242
|2023-06-24 02:19:09
|37.969
|36.292
|7.23
|ML
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|592241
|2023-06-24 02:15:15
|37.879
|26.974
|7.0
|ML
|1.1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.04 km] Menderes (İzmir)
|592239
|2023-06-24 02:12:57
|38.424
|39.351
|6.58
|ML
|1.0
|Sivrice (Elazığ)
|592236
|2023-06-24 02:06:41
|38.223
|38.08
|7.0
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|592238
|2023-06-24 02:04:53
|38.268
|38.308
|7.0
|ML
|0.6
|Yeşilyurt (Malatya)
|592237
|2023-06-24 01:57:41
|36.533
|36.32
|7.0
|ML
|1.8
|Kırıkhan (Hatay)
|592234
|2023-06-24 01:54:47
|37.675
|35.507
|7.05
|ML
|1.5
|Aladağ (Adana)
|592235
|2023-06-24 01:43:49
|37.541
|37.24
|7.0
|ML
|1.1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|592231
|2023-06-24 01:23:23
|34.354
|31.915
|6.31
|ML
|2.2
|Akdeniz - [201.40 km] Anamur (Mersin)
|592233