Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ulaştırılıyor. Günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından son depremler sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 24 Haziran 2023 son depremler listesi ve şiddeti...