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SON DEPREMLER 24 HAZİRAN 2023 (AFAD, KANDİLLİ) || Az önce deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Güncelleme Tarihi:

#Son Depremler#Son Dakika Deprem#AFAD Deprem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 15:20

Son depremler Afad ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncelleniyor. 24 Haziran 2023 son dakika depremler listesinde Adana Saimbeyli ilçesinde 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 14:20'deki sarsıntının şiddeti AFAD ve Kandilli deprem verilerine göre 3.8 olarak ölçüldü. Bölgede yaşayan vatandaşlar, deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu sorularının yanıtlarına odaklandılar. AFAD son dakika deprem haberlerinde Altınözü (Hatay) 2.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Ayrıca Malatya Akçadağ'da saat 10:53'te 2.2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiği verileri ulaştı. Ayrıca Datça Muğla'da derinliği 6.39 olan 2.8 şiddetinde bir deprem saat 09:23'te ölçüldü. Peki, son dakika deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 24 Haziran 2023 AFAD Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

1/6SON DEPREMLER 24 HAZİRAN 2023 (AFAD, KANDİLLİ) || Az önce deprem mi oldu En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu AFAD Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ulaştırılıyor. Günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından son depremler sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 24 Haziran 2023 son depremler listesi ve şiddeti...

2/6AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Son olarak Adana Saimbeyli ilçesinde 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 14:20'deki sarsıntının şiddeti AFAD ve Kandilli deprem verilerine göre 3.8 olarak ölçüldü.

Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-06-24
Saat:14:20:09 TSİ
Enlem:37.89 N
Boylam:36.247 E
Derinlik:6.08 km

3/6NERELERDE DEPREM OLDU

NERELERDE DEPREM OLDU?

AFAD son dakika deprem haberlerinde Malatya Akçadağ'da saat 10:53'te 2.2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiği verileri ulaştı. Ayrıca Datça Muğla'da derinliği 6.39 olan 2.8 şiddetinde bir deprem saat 09:23'te ölçüldü.

4/6EN SON NEREDE DEPREM OLDU

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

09:23:01 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 3.3 şiddetinde

09:34:56 Saimbeyli (Adana) 2.2 şiddetinde,

09:23:01 Akdeniz [232.14 km] Datça (Muğla) 2.8 şiddetinde

10:53:29 Akçadağ (Malatya)- 2.2

11:42:09 İdlib (Suriye) - [18.53 km] Altınözü (Hatay) 2.0 şiddetinde

14:27:48 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) - 3.5 şiddetinde,

14:20:08 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)- 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

5/6AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2023-06-24 14:58:5539.30541.9416.87ML2.0Karaçoban (Erzurum)592327
2023-06-24 14:49:2837.9236.0357.52ML1.2Saimbeyli (Adana)592329
2023-06-24 14:40:2637.45637.2089.39ML2.1Pazarcık (Kahramanmaraş)592328
2023-06-24 14:40:1337.81527.437.0ML1.6Söke (Aydın)592330
2023-06-24 14:34:3539.22529.3936.91ML1.2Hisarcık (Kütahya)592331
2023-06-24 14:27:4838.26737.7586.13ML3.4Akçadağ (Malatya)592320
2023-06-24 14:22:0440.03441.7917.01ML1.3Pasinler (Erzurum)592326
2023-06-24 14:21:4237.86836.2045.59ML2.2Saimbeyli (Adana)592323
2023-06-24 14:20:0937.8936.2476.08ML3.8Saimbeyli (Adana)592319
2023-06-24 14:18:4138.20638.0567.0ML1.3Yeşilyurt (Malatya)592322
2023-06-24 14:17:1738.28538.2117.01ML1.4Yeşilyurt (Malatya)592321
2023-06-24 14:11:0138.08936.4667.0ML2.1Göksun (Kahramanmaraş)592325
2023-06-24 14:03:2237.9136.2187.0ML2.1Saimbeyli (Adana)592324
2023-06-24 13:53:2837.6435.5387.0ML2.1Aladağ (Adana)592318
2023-06-24 13:52:2937.79136.3387.09ML1.5Andırın (Kahramanmaraş)592317
2023-06-24 13:42:4438.39937.5187.07ML2.0Darende (Malatya)592316
2023-06-24 13:23:5038.35338.0827.0ML1.2Akçadağ (Malatya)592314
2023-06-24 13:20:4437.22736.7257.0ML1.6Türkoğlu (Kahramanmaraş)592313
2023-06-24 13:18:5138.27137.80511.53ML1.5Akçadağ (Malatya)592315
2023-06-24 13:16:3637.41836.897.0ML1.6Türkoğlu (Kahramanmaraş)592312
2023-06-24 12:54:0636.39427.1944.97ML1.5Ege Denizi - [40.31 km] Datça (Muğla)592307
2023-06-24 12:48:0537.80136.27.0ML1.3Saimbeyli (Adana)592306
2023-06-24 12:47:2737.09727.9577.01ML1.4Milas (Muğla)592308
2023-06-24 12:45:2738.06737.2167.1ML2.2Ekinözü (Kahramanmaraş)592304
2023-06-24 12:37:0239.93828.7767.0ML1.5Mustafakemalpaşa (Bursa)592309
2023-06-24 12:37:0039.47133.5215.91ML0.9Çelebi (Kırıkkale)592310
2023-06-24 12:36:1439.48633.5077.0ML0.7Çelebi (Kırıkkale)592311
2023-06-24 12:32:0937.80638.257.0ML1.2Merkez (Adıyaman)592305
2023-06-24 12:29:1941.94627.327.0ML1.2Merkez (Kırklareli)592303
2023-06-24 12:10:5237.91636.2747.0ML1.7Saimbeyli (Adana)592301
2023-06-24 12:04:4737.1438.7266.97ML1.8Eyyübiye (Şanlıurfa)592302
2023-06-24 11:59:1939.72930.1887.05ML1.5Tepebaşı (Eskişehir)592300
2023-06-24 11:53:5238.23337.7167.0ML1.8Elbistan (Kahramanmaraş)592298
2023-06-24 11:48:0237.8626.967.14ML1.6Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.49 km] Menderes (İzmir)592299
2023-06-24 11:46:4138.24738.1947.0ML1.2Yeşilyurt (Malatya)592297
2023-06-24 11:42:0935.87836.4755.34ML2.0İdlib (Suriye) - [18.53 km] Altınözü (Hatay)592296
2023-06-24 11:16:5737.45437.1737.0ML1.5Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)592294
2023-06-24 11:16:3238.15738.5597.0ML1.8Battalgazi (Malatya)592295
2023-06-24 10:53:2938.27237.8196.08ML2.2Akçadağ (Malatya)592291
2023-06-24 10:52:2838.23638.7117.85ML1.7Pütürge (Malatya)592292
2023-06-24 10:39:3440.09341.9337.87ML1.7Horasan (Erzurum)592293
2023-06-24 10:26:2737.34429.4726.58ML1.1Acıpayam (Denizli)592290
2023-06-24 09:53:0539.07727.5416.99ML1.5Soma (Manisa)592289
2023-06-24 09:48:3137.97736.0589.57ML1.4Saimbeyli (Adana)592286
2023-06-24 09:34:5939.0927.5337.04ML1.7Soma (Manisa)592288
2023-06-24 09:34:5637.87436.227.0ML2.2Saimbeyli (Adana)592285
2023-06-24 09:32:3938.08438.3687.88ML1.6Çelikhan (Adıyaman)592287
2023-06-24 09:31:0137.87636.1897.0ML1.8Saimbeyli (Adana)592284
2023-06-24 09:23:0134.77426.4286.39ML2.8Akdeniz - [232.14 km] Datça (Muğla)592283
2023-06-24 09:20:2138.76739.5437.0ML1.6Kovancılar (Elazığ)592282
2023-06-24 09:02:1235.97136.5697.0ML1.8Harem, İdlib (Suriye) - [20.92 km] Altınözü (Hatay)592281
2023-06-24 08:56:4638.14438.5527.0ML1.0Sincik (Adıyaman)592280
2023-06-24 08:45:0838.26838.7498.58ML1.7Pütürge (Malatya)592279
2023-06-24 08:27:2138.04737.1947.0ML1.9Ekinözü (Kahramanmaraş)592277
2023-06-24 07:53:0337.85636.1757.0ML2.7Saimbeyli (Adana)592276
2023-06-24 07:47:4436.75936.146.78ML2.2Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.98 km] Payas (Hatay)592275
2023-06-24 07:44:1736.04336.2427.0ML3.0Altınözü (Hatay)592273
2023-06-24 07:42:3540.95930.5487.0ML1.0Ferizli (Sakarya)592274
2023-06-24 07:15:2537.43436.9875.19ML1.7Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)592278
2023-06-24 07:12:2538.0436.4717.0ML1.6Göksun (Kahramanmaraş)592272
2023-06-24 07:09:0538.27237.8467.86ML2.4Akçadağ (Malatya)592270
2023-06-24 07:08:3438.41637.7887.0ML1.7Akçadağ (Malatya)592271
2023-06-24 06:24:4136.74236.1787.0ML2.1Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.04 km] Payas (Hatay)592267
2023-06-24 06:23:0236.7736.1837.0ML1.7Akdeniz - İskenderun Körfezi - [02.46 km] Payas (Hatay)592268
2023-06-24 06:18:4337.89936.1927.0ML1.7Saimbeyli (Adana)592266
2023-06-24 06:16:5338.70139.5417.0ML2.1Kovancılar (Elazığ)592269
2023-06-24 06:06:3036.75536.1747.0ML2.2Akdeniz - İskenderun Körfezi - [02.93 km] Payas (Hatay)592264
2023-06-24 06:04:2038.24238.1257.0ML1.5Yeşilyurt (Malatya)592265
2023-06-24 05:44:3537.89436.1987.0ML2.0Saimbeyli (Adana)592263
2023-06-24 05:31:5337.44537.13612.18ML1.8Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)592262
2023-06-24 05:11:0137.19830.96799.59ML1.1Serik (Antalya)592261
2023-06-24 04:49:1738.65142.0846.2ML1.4Güroymak (Bitlis)592260
2023-06-24 04:45:4537.96736.3247.0ML1.7Göksun (Kahramanmaraş)592258
2023-06-24 04:25:1937.67927.8247.11ML1.1Koçarlı (Aydın)592259
2023-06-24 04:21:3737.49737.14812.13ML2.0Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)592257
2023-06-24 04:08:1538.08236.4277.0ML0.9Göksun (Kahramanmaraş)592256
2023-06-24 04:02:2937.39336.8597.0ML1.4Türkoğlu (Kahramanmaraş)592254
2023-06-24 03:51:2137.95938.1287.0ML1.0Doğanşehir (Malatya)592255
2023-06-24 03:47:5437.27236.9857.0ML1.0Nurdağı (Gaziantep)592253
2023-06-24 03:22:4637.84836.2357.03ML2.1Saimbeyli (Adana)592252
2023-06-24 03:20:3337.437.1036.07ML1.7Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)592251
2023-06-24 03:10:0437.0636.1697.0ML1.4Toprakkale (Osmaniye)592250
2023-06-24 02:58:5538.25837.3327.08ML1.5Elbistan (Kahramanmaraş)592247
2023-06-24 02:57:3738.25237.3227.0ML1.3Elbistan (Kahramanmaraş)592248
2023-06-24 02:56:2437.04436.3437.0ML1.6Merkez (Osmaniye)592246
2023-06-24 02:53:5038.38838.0857.0ML1.2Akçadağ (Malatya)592249
2023-06-24 02:42:5238.07527.1827.0ML2.2Menderes (İzmir)592244
2023-06-24 02:34:4636.18629.556.44ML2.3Akdeniz - [05.97 km] Kaş (Antalya)592245
2023-06-24 02:30:3937.82436.1727.0ML1.2Saimbeyli (Adana)592243
2023-06-24 02:22:4237.48536.5947.0ML1.4Onikişubat (Kahramanmaraş)592240
2023-06-24 02:20:2238.70543.9368.45ML1.2Özalp (Van)592242
2023-06-24 02:19:0937.96936.2927.23ML1.6Göksun (Kahramanmaraş)592241
2023-06-24 02:15:1537.87926.9747.0ML1.1Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.04 km] Menderes (İzmir)592239
2023-06-24 02:12:5738.42439.3516.58ML1.0Sivrice (Elazığ)592236
2023-06-24 02:06:4138.22338.087.0ML1.0Yeşilyurt (Malatya)592238
2023-06-24 02:04:5338.26838.3087.0ML0.6Yeşilyurt (Malatya)592237
2023-06-24 01:57:4136.53336.327.0ML1.8Kırıkhan (Hatay)592234
2023-06-24 01:54:4737.67535.5077.05ML1.5Aladağ (Adana)592235
2023-06-24 01:43:4937.54137.247.0ML1.1Pazarcık (Kahramanmaraş)592231
2023-06-24 01:23:2334.35431.9156.31ML2.2Akdeniz - [201.40 km] Anamur (Mersin)592233

6/6KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.06.24 14:49:24 38.0798 36.3540 27.2 -.- 1.4 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 14:40:26 37.4492 37.1480 8.7 -.- 1.9 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 14:27:48 38.2840 37.7302 7.5 -.- 3.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.24 14:20:08 37.9112 36.2650 5.0 -.- 3.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.24 14:11:00 38.0812 36.4525 11.1 -.- 2.1 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 14:03:21 37.9283 36.2295 14.8 -.- 2.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.24 13:53:26 37.6770 35.5595 6.8 -.- 2.2 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.06.24 13:52:29 37.7658 36.3560 10.5 -.- 1.5 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 13:42:44 38.4157 37.4875 7.7 -.- 2.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.24 13:18:52 38.3137 37.7662 17.0 -.- 1.4 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.24 13:16:35 37.4095 36.8972 3.1 -.- 1.6 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 12:54:04 36.3923 27.1763 4.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.06.24 12:47:27 37.1015 27.9620 0.0 -.- 1.7 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.06.24 12:45:27 38.0797 37.1765 5.9 -.- 2.4 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 12:37:01 39.8725 28.8095 0.0 -.- 1.5 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel
2023.06.24 12:37:00 39.4793 33.6033 6.2 -.- 1.4 -.- ASAGISEYH-KESKIN (KIRIKKALE) REVIZE01 (2023.06.24 12:37:01)
2023.06.24 12:10:51 37.9327 36.2633 13.0 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 12:04:44 37.9177 38.6102 8.1 -.- 2.2 -.- BURMAPINAR-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.24 11:53:51 38.2442 37.6803 13.1 -.- 1.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.24 11:48:02 37.8642 26.9495 5.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.24 11:01:55 36.5167 36.2997 10.9 -.- 1.8 -.- ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.06.24 10:53:28 38.2992 37.8468 8.6 -.- 2.2 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.24 10:39:33 40.0552 42.0123 5.0 -.- 1.9 -.- KIRKDIKME-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2023.06.24 09:59:27 38.3037 37.2565 5.0 -.- 1.4 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 09:54:34 38.3425 36.5193 2.7 -.- 1.6 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.24 09:48:29 38.0802 36.2623 18.7 -.- 1.7 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.24 09:34:53 37.9578 36.3350 1.4 -.- 2.2 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 09:30:59 37.9685 36.3580 5.3 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 09:23:01 34.5335 26.2897 29.1 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.06.24 09:20:20 38.7558 39.4762 5.0 -.- 1.8 -.- YESILDERE-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.06.24 09:02:16 36.2967 35.9978 8.4 -.- 1.5 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.06.24 08:27:23 38.2920 37.0358 29.5 -.- 1.6 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 07:53:03 37.8977 36.2920 3.2 -.- 2.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 07:47:45 36.6508 36.1982 3.6 -.- 1.8 -.- DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.06.24 07:44:16 36.0360 35.9252 6.4 -.- 2.4 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.06.24 07:42:34 40.9782 30.5942 4.7 -.- 1.5 -.- LIMANDERE-KARASU (SAKARYA) İlksel
2023.06.24 07:15:26 37.4240 36.9938 5.0 -.- 1.8 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 07:12:22 38.1207 36.5710 9.2 -.- 1.5 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 07:09:08 38.3627 37.8072 10.9 -.- 1.9 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.24 07:08:33 38.7608 37.4870 12.6 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.06.24 06:18:42 37.9787 36.3493 24.0 -.- 1.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 06:16:53 38.7628 39.5378 6.8 -.- 2.3 -.- CATAKSU-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2023.06.24 06:06:30 36.7383 36.0468 8.6 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.06.24 05:44:35 37.9713 36.2848 5.2 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 05:31:54 37.4245 37.1175 5.6 -.- 1.5 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 05:11:02 36.5252 31.0587 15.8 -.- 1.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.06.24 04:49:17 38.6755 42.1175 6.7 -.- 1.8 -.- TASUSTU-GUROYMAK (BITLIS) İlksel
2023.06.24 04:45:45 37.9898 36.3438 5.5 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 04:21:38 37.4760 37.1128 5.0 -.- 2.0 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 04:16:57 38.4895 39.2803 12.1 -.- 1.3 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.06.24 04:02:30 37.3527 36.8608 6.5 -.- 1.5 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 03:33:14 37.9637 36.5238 5.0 -.- 2.0 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 03:22:46 37.9072 36.2702 1.2 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.24 03:20:32 37.3807 37.0858 3.9 -.- 1.5 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 03:13:12 38.3448 37.3333 7.3 -.- 1.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 03:10:03 37.1288 36.1573 6.8 -.- 1.3 -.- YENIKOY-(OSMANIYE) İlksel
2023.06.24 03:02:30 38.8098 37.7865 12.6 -.- 0.9 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.06.24 02:58:56 38.3717 37.2797 2.8 -.- 1.4 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 02:57:39 38.3257 37.3468 14.9 -.- 1.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 02:56:26 37.0353 36.3490 8.5 -.- 1.5 -.- KARATAS-(OSMANIYE) İlksel
2023.06.24 02:42:52 38.0705 27.1990 10.0 -.- 1.8 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.06.24 02:34:50 36.3983 29.4430 8.4 -.- 2.4 -.- AKLAR-KAS (ANTALYA) İlksel
2023.06.24 02:13:13 38.1658 40.0135 5.0 -.- 1.4 -.- TASDAM-EGIL (DIYARBAKIR) İlksel
2023.06.24 01:57:41 36.5230 36.3613 7.8 -.- 1.6 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.06.24 01:54:46 37.6665 35.5690 10.3 -.- 1.4 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.06.24 01:23:26 34.2692 32.4097 4.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.24 01:03:21 39.6015 32.8405 11.2 -.- 1.3 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2023.06.24 01:03:02 37.7695 36.6760 27.0 -.- 1.5 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.24 00:32:24 37.0615 36.1365 16.7 -.- 1.5 -.- TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.06.24 00:29:48 38.2257 36.1875 4.2 -.- 1.4 -.- AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.24 00:27:58 38.3485 39.4062 5.0 -.- 1.3 -.- POLATKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.06.24 00:15:36 38.4888 39.5795 3.1 -.- 2.5 -.- CITLIKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.06.24 00:07:58 39.6775 34.0702 8.4 -.- 1.7 -.- KILIMLI-AKCAKENT (KIRSEHIR) İlksel
2023.06.24 00:04:17 36.1638 36.0950 11.4 -.- 2.0 -.- HUSEYINLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

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