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SON DEPREMLER 21 MAYIS 2023 (AFAD, Kandilli Rasathanesi)|| Az önce deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem listesi (Türkiye)

Güncelleme Tarihi:

#Son Depremler 21 Mayıs 2023#AFAD#Kandilli Rasathanesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 11:07

21 Mayıs son dakika depremler Afad ve Kandilli tarafından anlık güncelleniyor. Deprem bölgesinde artçı depremler devam ederken, sabah saatlerinde 07:36'da Ege Denizi, Girit Adası Datça (Muğla) yakınlarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. Hemen öncesinde ise saat; 04:40'ta Adana Saimbeyli ilçesinde 3.5 şiddetinde bir deprem oldu. Depremi hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede deprem oldu sorularına hız kazandırdı. İşte AFAD, Kandilli son depremler 21 Mayıs 2023!

1/3SON DEPREMLER 21 MAYIS 2023 (AFAD, Kandilli Rasathanesi)|| Az önce deprem mi oldu En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu Son dakika deprem listesi (Türkiye)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre son dakika deprem haberleri arasında Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde, 07.36'da derinliği 7.59 olan bir sarsıntı meydana geldi. Peki, en son nerede, ne zaman deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte, 21 Mayıs 2023 son dakika deprem haberleri...

2/3EN SON NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU

EN SON NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Son olarak sabah saatlerinde 07:36'da Ege Denizi, Girit Adası Datça (Muğla) yakınlarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. 

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [293.13 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-05-21
Saat:07:36:08 TSİ
Enlem:35.075 N
Boylam:24.882 E
Derinlik:7.59 km

3/321 MAYIS 2023 TÜRKİYE SON 100 DEPREM LİSTESİ

21 MAYIS 2023 TÜRKİYE SON 100 DEPREM LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2023-05-21 10:28:5937.95536.70412.1ML2.8Onikişubat (Kahramanmaraş)585540
2023-05-21 09:32:2038.18438.4397.01ML2.4Yeşilyurt (Malatya)585539
2023-05-21 09:20:3338.45538.0467.0ML1.8Akçadağ (Malatya)585538
2023-05-21 09:08:2837.9636.5056.94ML2.1Göksun (Kahramanmaraş)585537
2023-05-21 08:40:2038.2238.5737.0ML1.7Battalgazi (Malatya)585535
2023-05-21 08:38:1438.31838.2717.01ML1.0Yeşilyurt (Malatya)585534
2023-05-21 08:38:0337.9127.1326.96ML1.2Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.75 km] Menderes (İzmir)585536
2023-05-21 08:34:4238.14438.5447.02ML1.3Sincik (Adıyaman)585533
2023-05-21 08:30:0338.52338.0076.96ML2.4Yazıhan (Malatya)585532
2023-05-21 08:28:4337.37437.07811.22ML1.0Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)585531
2023-05-21 08:26:5038.17436.8757.0ML1.9Afşin (Kahramanmaraş)585530
2023-05-21 08:02:0638.09638.4097.0ML1.7Çelikhan (Adıyaman)585527
2023-05-21 08:01:4238.14338.5257.0ML1.3Sincik (Adıyaman)585528
2023-05-21 07:54:3239.87230.0857.0ML1.1Bozüyük (Bilecik)585529
2023-05-21 07:44:5338.08737.5046.96ML2.2Elbistan (Kahramanmaraş)585524
2023-05-21 07:44:3938.07738.3997.0ML1.8Çelikhan (Adıyaman)585523
2023-05-21 07:43:3236.6736.1217.0ML2.1Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.81 km] İskenderun (Hatay)585525
2023-05-21 07:40:2037.75927.1438.79ML1.5Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.61 km] Kuşadası (Aydın)585526
2023-05-21 07:36:0835.07524.8827.59MW4.1Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [293.13 km] Datça (Muğla)585515
2023-05-21 07:23:4439.15732.9168.52ML1.5Kulu (Konya)585516
2023-05-21 07:21:5538.18837.93610.81ML1.2Doğanşehir (Malatya)585519
2023-05-21 07:16:0238.06437.7464.87ML1.2Doğanşehir (Malatya)585520
2023-05-21 07:15:3038.28438.2247.07ML1.0Yeşilyurt (Malatya)585521
2023-05-21 07:09:1139.92139.8256.91ML1.4Çayırlı (Erzincan)585522
2023-05-21 07:01:5738.07236.4517.0ML2.0Göksun (Kahramanmaraş)585517
2023-05-21 07:00:2837.83336.2667.0ML1.3Saimbeyli (Adana)585518
2023-05-21 06:52:4138.46739.6218.19ML1.6Maden (Elazığ)585514
2023-05-21 06:47:5638.338.2776.97ML0.9Yeşilyurt (Malatya)585513
2023-05-21 06:41:1637.5937.3427.03ML1.2Pazarcık (Kahramanmaraş)585511
2023-05-21 06:34:0036.70936.2237.0ML1.8İskenderun (Hatay)585510
2023-05-21 06:33:0037.74433.4818.23ML1.2Karapınar (Konya)585509
2023-05-21 06:32:5538.25837.7877.55ML1.2Akçadağ (Malatya)585512
2023-05-21 06:26:1337.84537.8719.8ML1.1Tut (Adıyaman)585507
2023-05-21 06:24:2437.97636.5237.0ML1.9Göksun (Kahramanmaraş)585504
2023-05-21 06:19:1538.25838.7398.86ML1.6Pütürge (Malatya)585506
2023-05-21 06:15:3037.85536.2757.0ML1.3Saimbeyli (Adana)585503
2023-05-21 06:09:0437.89126.9937.0ML1.1Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.06 km] Menderes (İzmir)585508
2023-05-21 06:03:4737.19836.9616.72ML0.9Nurdağı (Gaziantep)585505
2023-05-21 05:59:2938.03836.6176.99ML1.3Göksun (Kahramanmaraş)585499
2023-05-21 05:48:4038.06138.2228.96ML1.6Çelikhan (Adıyaman)585494
2023-05-21 05:47:4539.37626.1986.89ML1.1Ege Denizi - [13.07 km] Ayvacık (Çanakkale)585501
2023-05-21 05:47:4238.28837.828.57ML1.9Akçadağ (Malatya)585492
2023-05-21 05:47:1837.84436.1887.0ML1.2Saimbeyli (Adana)585498
2023-05-21 05:45:3335.91835.9525.31ML1.6Lazkiye (Suriye) - [02.55 km] Yayladağı (Hatay)585495
2023-05-21 05:44:0637.87436.2826.36ML1.5Göksun (Kahramanmaraş)585497
2023-05-21 05:43:5438.07138.0617.63ML1.5Doğanşehir (Malatya)585493
2023-05-21 05:42:4336.20931.2624.76ML1.6Akdeniz - [62.63 km] Manavgat (Antalya)585502
2023-05-21 05:38:5039.34326.1496.12ML1.6Ege Denizi - [16.74 km] Ayvacık (Çanakkale)585500
2023-05-21 05:38:3438.26738.7368.05ML1.2Pütürge (Malatya)585491
2023-05-21 05:37:1738.2638.7437.83ML0.9Pütürge (Malatya)585490
2023-05-21 05:35:3537.85836.2236.99ML1.2Saimbeyli (Adana)585496
2023-05-21 05:34:0138.23338.8667.0ML1.8Pütürge (Malatya)585488
2023-05-21 05:32:0538.26738.7419.11ML1.1Pütürge (Malatya)585487
2023-05-21 05:26:5938.26438.7449.09ML3.2Pütürge (Malatya)585485
2023-05-21 05:25:0638.54738.0356.96ML2.0Yazıhan (Malatya)585486
2023-05-21 05:22:4137.47237.217.19ML1.1Pazarcık (Kahramanmaraş)585483
2023-05-21 05:19:1537.52937.268.4ML1.2Pazarcık (Kahramanmaraş)585484
2023-05-21 05:16:1237.85236.2435.3ML1.5Saimbeyli (Adana)585481
2023-05-21 05:12:2337.87336.2456.62ML1.3Saimbeyli (Adana)585482
2023-05-21 04:59:2638.26637.777.0ML1.6Akçadağ (Malatya)585478
2023-05-21 04:57:5038.2437.7885.74ML1.5Doğanşehir (Malatya)585475
2023-05-21 04:57:4037.33934.467.42ML1.0Çamlıyayla (Mersin)585477
2023-05-21 04:55:5138.08536.5877.0ML1.9Göksun (Kahramanmaraş)585474
2023-05-21 04:55:4537.08128.4427.0ML1.2Ula (Muğla)585480
2023-05-21 04:53:5638.09336.6765.5ML2.0Göksun (Kahramanmaraş)585473
2023-05-21 04:50:3338.07737.4477.01ML1.8Nurhak (Kahramanmaraş)585472
2023-05-21 04:46:3337.82636.1367.0ML1.5Saimbeyli (Adana)585471
2023-05-21 04:46:1637.36234.4716.79ML1.2Çamlıyayla (Mersin)585476
2023-05-21 04:40:0237.89536.2777.0ML3.5Saimbeyli (Adana)585469
2023-05-21 04:34:0837.69236.3197.0ML1.3Andırın (Kahramanmaraş)585470
2023-05-21 04:33:0538.08238.3947.0ML0.9Çelikhan (Adıyaman)585479
2023-05-21 04:21:3237.17236.9426.99ML0.9Nurdağı (Gaziantep)585467
2023-05-21 04:17:4838.036.3426.33ML1.3Göksun (Kahramanmaraş)585468
2023-05-21 04:14:1538.45438.0276.99ML1.9Akçadağ (Malatya)585464
2023-05-21 04:07:0838.42739.2397.0ML0.9Sivrice (Elazığ)585465
2023-05-21 04:07:0438.08236.5355.85ML1.4Göksun (Kahramanmaraş)585466
2023-05-21 04:00:5138.15938.5817.02ML2.1Battalgazi (Malatya)585463
2023-05-21 03:50:3737.59836.2787.0ML1.4Andırın (Kahramanmaraş)585462
2023-05-21 03:39:0938.40737.2298.33ML1.8Elbistan (Kahramanmaraş)585460
2023-05-21 03:31:5837.84136.2286.96ML2.2Saimbeyli (Adana)585461
2023-05-21 03:31:1338.07838.4297.0ML2.0Çelikhan (Adıyaman)585457
2023-05-21 03:29:5038.87437.296.86ML1.6Gürün (Sivas)585456
2023-05-21 03:22:1238.12138.577.01ML1.6Sincik (Adıyaman)585459
2023-05-21 03:12:1236.59936.3917.43ML1.6Kırıkhan (Hatay)585458
2023-05-21 03:09:0437.53137.1487.0ML1.4Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)585454
2023-05-21 03:06:4738.09337.3935.04ML2.0Elbistan (Kahramanmaraş)585453
2023-05-21 03:00:2537.39337.4217.0ML1.6Pazarcık (Kahramanmaraş)585455
2023-05-21 02:39:4238.70339.9597.0ML2.6Palu (Elazığ)585446
2023-05-21 02:35:1337.75927.1739.47ML1.4Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.64 km] Kuşadası (Aydın)585450
2023-05-21 02:32:1738.05736.6067.46ML1.7Göksun (Kahramanmaraş)585449
2023-05-21 02:18:3337.936.5437.09ML1.2Göksun (Kahramanmaraş)585447
2023-05-21 02:14:0238.4837.9987.13ML1.0Akçadağ (Malatya)585448
2023-05-21 02:12:2637.86936.02411.42ML1.1Saimbeyli (Adana)585452
2023-05-21 02:08:3237.36137.0497.26ML1.1Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)585451
2023-05-21 01:59:2838.31139.4587.0ML1.1Çüngüş (Diyarbakır)585445
2023-05-21 01:19:5938.08138.3756.91ML1.7Çelikhan (Adıyaman)585444
2023-05-21 01:17:1937.74436.4097.09ML1.9Andırın (Kahramanmaraş)585443
2023-05-21 00:24:2938.10938.2287.01ML1.9Çelikhan (Adıyaman)585435
2023-05-21 00:23:0039.45638.2676.98ML2.0Divriği (Sivas)585441
2023-05-21 00:20:3438.02438.1537.0ML1.2Çelikhan (Adıyaman)585442

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