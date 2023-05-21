Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre son dakika deprem haberleri arasında Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde, 07.36'da derinliği 7.59 olan bir sarsıntı meydana geldi. Peki, en son nerede, ne zaman deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte, 21 Mayıs 2023 son dakika deprem haberleri...