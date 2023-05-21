Güncelleme Tarihi:
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2023-05-21 10:28:59
|37.955
|36.704
|12.1
|ML
|2.8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|585540
|2023-05-21 09:32:20
|38.184
|38.439
|7.01
|ML
|2.4
|Yeşilyurt (Malatya)
|585539
|2023-05-21 09:20:33
|38.455
|38.046
|7.0
|ML
|1.8
|Akçadağ (Malatya)
|585538
|2023-05-21 09:08:28
|37.96
|36.505
|6.94
|ML
|2.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585537
|2023-05-21 08:40:20
|38.22
|38.573
|7.0
|ML
|1.7
|Battalgazi (Malatya)
|585535
|2023-05-21 08:38:14
|38.318
|38.271
|7.01
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|585534
|2023-05-21 08:38:03
|37.91
|27.132
|6.96
|ML
|1.2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.75 km] Menderes (İzmir)
|585536
|2023-05-21 08:34:42
|38.144
|38.544
|7.02
|ML
|1.3
|Sincik (Adıyaman)
|585533
|2023-05-21 08:30:03
|38.523
|38.007
|6.96
|ML
|2.4
|Yazıhan (Malatya)
|585532
|2023-05-21 08:28:43
|37.374
|37.078
|11.22
|ML
|1.0
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|585531
|2023-05-21 08:26:50
|38.174
|36.875
|7.0
|ML
|1.9
|Afşin (Kahramanmaraş)
|585530
|2023-05-21 08:02:06
|38.096
|38.409
|7.0
|ML
|1.7
|Çelikhan (Adıyaman)
|585527
|2023-05-21 08:01:42
|38.143
|38.525
|7.0
|ML
|1.3
|Sincik (Adıyaman)
|585528
|2023-05-21 07:54:32
|39.872
|30.085
|7.0
|ML
|1.1
|Bozüyük (Bilecik)
|585529
|2023-05-21 07:44:53
|38.087
|37.504
|6.96
|ML
|2.2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|585524
|2023-05-21 07:44:39
|38.077
|38.399
|7.0
|ML
|1.8
|Çelikhan (Adıyaman)
|585523
|2023-05-21 07:43:32
|36.67
|36.121
|7.0
|ML
|2.1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.81 km] İskenderun (Hatay)
|585525
|2023-05-21 07:40:20
|37.759
|27.143
|8.79
|ML
|1.5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.61 km] Kuşadası (Aydın)
|585526
|2023-05-21 07:36:08
|35.075
|24.882
|7.59
|MW
|4.1
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [293.13 km] Datça (Muğla)
|585515
|2023-05-21 07:23:44
|39.157
|32.916
|8.52
|ML
|1.5
|Kulu (Konya)
|585516
|2023-05-21 07:21:55
|38.188
|37.936
|10.81
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|585519
|2023-05-21 07:16:02
|38.064
|37.746
|4.87
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|585520
|2023-05-21 07:15:30
|38.284
|38.224
|7.07
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|585521
|2023-05-21 07:09:11
|39.921
|39.825
|6.91
|ML
|1.4
|Çayırlı (Erzincan)
|585522
|2023-05-21 07:01:57
|38.072
|36.451
|7.0
|ML
|2.0
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585517
|2023-05-21 07:00:28
|37.833
|36.266
|7.0
|ML
|1.3
|Saimbeyli (Adana)
|585518
|2023-05-21 06:52:41
|38.467
|39.621
|8.19
|ML
|1.6
|Maden (Elazığ)
|585514
|2023-05-21 06:47:56
|38.3
|38.277
|6.97
|ML
|0.9
|Yeşilyurt (Malatya)
|585513
|2023-05-21 06:41:16
|37.59
|37.342
|7.03
|ML
|1.2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|585511
|2023-05-21 06:34:00
|36.709
|36.223
|7.0
|ML
|1.8
|İskenderun (Hatay)
|585510
|2023-05-21 06:33:00
|37.744
|33.481
|8.23
|ML
|1.2
|Karapınar (Konya)
|585509
|2023-05-21 06:32:55
|38.258
|37.787
|7.55
|ML
|1.2
|Akçadağ (Malatya)
|585512
|2023-05-21 06:26:13
|37.845
|37.871
|9.8
|ML
|1.1
|Tut (Adıyaman)
|585507
|2023-05-21 06:24:24
|37.976
|36.523
|7.0
|ML
|1.9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585504
|2023-05-21 06:19:15
|38.258
|38.739
|8.86
|ML
|1.6
|Pütürge (Malatya)
|585506
|2023-05-21 06:15:30
|37.855
|36.275
|7.0
|ML
|1.3
|Saimbeyli (Adana)
|585503
|2023-05-21 06:09:04
|37.891
|26.993
|7.0
|ML
|1.1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.06 km] Menderes (İzmir)
|585508
|2023-05-21 06:03:47
|37.198
|36.961
|6.72
|ML
|0.9
|Nurdağı (Gaziantep)
|585505
|2023-05-21 05:59:29
|38.038
|36.617
|6.99
|ML
|1.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585499
|2023-05-21 05:48:40
|38.061
|38.222
|8.96
|ML
|1.6
|Çelikhan (Adıyaman)
|585494
|2023-05-21 05:47:45
|39.376
|26.198
|6.89
|ML
|1.1
|Ege Denizi - [13.07 km] Ayvacık (Çanakkale)
|585501
|2023-05-21 05:47:42
|38.288
|37.82
|8.57
|ML
|1.9
|Akçadağ (Malatya)
|585492
|2023-05-21 05:47:18
|37.844
|36.188
|7.0
|ML
|1.2
|Saimbeyli (Adana)
|585498
|2023-05-21 05:45:33
|35.918
|35.952
|5.31
|ML
|1.6
|Lazkiye (Suriye) - [02.55 km] Yayladağı (Hatay)
|585495
|2023-05-21 05:44:06
|37.874
|36.282
|6.36
|ML
|1.5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585497
|2023-05-21 05:43:54
|38.071
|38.061
|7.63
|ML
|1.5
|Doğanşehir (Malatya)
|585493
|2023-05-21 05:42:43
|36.209
|31.26
|24.76
|ML
|1.6
|Akdeniz - [62.63 km] Manavgat (Antalya)
|585502
|2023-05-21 05:38:50
|39.343
|26.149
|6.12
|ML
|1.6
|Ege Denizi - [16.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
|585500
|2023-05-21 05:38:34
|38.267
|38.736
|8.05
|ML
|1.2
|Pütürge (Malatya)
|585491
|2023-05-21 05:37:17
|38.26
|38.743
|7.83
|ML
|0.9
|Pütürge (Malatya)
|585490
|2023-05-21 05:35:35
|37.858
|36.223
|6.99
|ML
|1.2
|Saimbeyli (Adana)
|585496
|2023-05-21 05:34:01
|38.233
|38.866
|7.0
|ML
|1.8
|Pütürge (Malatya)
|585488
|2023-05-21 05:32:05
|38.267
|38.741
|9.11
|ML
|1.1
|Pütürge (Malatya)
|585487
|2023-05-21 05:26:59
|38.264
|38.744
|9.09
|ML
|3.2
|Pütürge (Malatya)
|585485
|2023-05-21 05:25:06
|38.547
|38.035
|6.96
|ML
|2.0
|Yazıhan (Malatya)
|585486
|2023-05-21 05:22:41
|37.472
|37.21
|7.19
|ML
|1.1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|585483
|2023-05-21 05:19:15
|37.529
|37.26
|8.4
|ML
|1.2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|585484
|2023-05-21 05:16:12
|37.852
|36.243
|5.3
|ML
|1.5
|Saimbeyli (Adana)
|585481
|2023-05-21 05:12:23
|37.873
|36.245
|6.62
|ML
|1.3
|Saimbeyli (Adana)
|585482
|2023-05-21 04:59:26
|38.266
|37.77
|7.0
|ML
|1.6
|Akçadağ (Malatya)
|585478
|2023-05-21 04:57:50
|38.24
|37.788
|5.74
|ML
|1.5
|Doğanşehir (Malatya)
|585475
|2023-05-21 04:57:40
|37.339
|34.46
|7.42
|ML
|1.0
|Çamlıyayla (Mersin)
|585477
|2023-05-21 04:55:51
|38.085
|36.587
|7.0
|ML
|1.9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585474
|2023-05-21 04:55:45
|37.081
|28.442
|7.0
|ML
|1.2
|Ula (Muğla)
|585480
|2023-05-21 04:53:56
|38.093
|36.676
|5.5
|ML
|2.0
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585473
|2023-05-21 04:50:33
|38.077
|37.447
|7.01
|ML
|1.8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|585472
|2023-05-21 04:46:33
|37.826
|36.136
|7.0
|ML
|1.5
|Saimbeyli (Adana)
|585471
|2023-05-21 04:46:16
|37.362
|34.471
|6.79
|ML
|1.2
|Çamlıyayla (Mersin)
|585476
|2023-05-21 04:40:02
|37.895
|36.277
|7.0
|ML
|3.5
|Saimbeyli (Adana)
|585469
|2023-05-21 04:34:08
|37.692
|36.319
|7.0
|ML
|1.3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|585470
|2023-05-21 04:33:05
|38.082
|38.394
|7.0
|ML
|0.9
|Çelikhan (Adıyaman)
|585479
|2023-05-21 04:21:32
|37.172
|36.942
|6.99
|ML
|0.9
|Nurdağı (Gaziantep)
|585467
|2023-05-21 04:17:48
|38.0
|36.342
|6.33
|ML
|1.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585468
|2023-05-21 04:14:15
|38.454
|38.027
|6.99
|ML
|1.9
|Akçadağ (Malatya)
|585464
|2023-05-21 04:07:08
|38.427
|39.239
|7.0
|ML
|0.9
|Sivrice (Elazığ)
|585465
|2023-05-21 04:07:04
|38.082
|36.535
|5.85
|ML
|1.4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585466
|2023-05-21 04:00:51
|38.159
|38.581
|7.02
|ML
|2.1
|Battalgazi (Malatya)
|585463
|2023-05-21 03:50:37
|37.598
|36.278
|7.0
|ML
|1.4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|585462
|2023-05-21 03:39:09
|38.407
|37.229
|8.33
|ML
|1.8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|585460
|2023-05-21 03:31:58
|37.841
|36.228
|6.96
|ML
|2.2
|Saimbeyli (Adana)
|585461
|2023-05-21 03:31:13
|38.078
|38.429
|7.0
|ML
|2.0
|Çelikhan (Adıyaman)
|585457
|2023-05-21 03:29:50
|38.874
|37.29
|6.86
|ML
|1.6
|Gürün (Sivas)
|585456
|2023-05-21 03:22:12
|38.121
|38.57
|7.01
|ML
|1.6
|Sincik (Adıyaman)
|585459
|2023-05-21 03:12:12
|36.599
|36.391
|7.43
|ML
|1.6
|Kırıkhan (Hatay)
|585458
|2023-05-21 03:09:04
|37.531
|37.148
|7.0
|ML
|1.4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|585454
|2023-05-21 03:06:47
|38.093
|37.393
|5.04
|ML
|2.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|585453
|2023-05-21 03:00:25
|37.393
|37.421
|7.0
|ML
|1.6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|585455
|2023-05-21 02:39:42
|38.703
|39.959
|7.0
|ML
|2.6
|Palu (Elazığ)
|585446
|2023-05-21 02:35:13
|37.759
|27.173
|9.47
|ML
|1.4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.64 km] Kuşadası (Aydın)
|585450
|2023-05-21 02:32:17
|38.057
|36.606
|7.46
|ML
|1.7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585449
|2023-05-21 02:18:33
|37.9
|36.543
|7.09
|ML
|1.2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585447
|2023-05-21 02:14:02
|38.48
|37.998
|7.13
|ML
|1.0
|Akçadağ (Malatya)
|585448
|2023-05-21 02:12:26
|37.869
|36.024
|11.42
|ML
|1.1
|Saimbeyli (Adana)
|585452
|2023-05-21 02:08:32
|37.361
|37.049
|7.26
|ML
|1.1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|585451
|2023-05-21 01:59:28
|38.311
|39.458
|7.0
|ML
|1.1
|Çüngüş (Diyarbakır)
|585445
|2023-05-21 01:19:59
|38.081
|38.375
|6.91
|ML
|1.7
|Çelikhan (Adıyaman)
|585444
|2023-05-21 01:17:19
|37.744
|36.409
|7.09
|ML
|1.9
|Andırın (Kahramanmaraş)
|585443
|2023-05-21 00:24:29
|38.109
|38.228
|7.01
|ML
|1.9
|Çelikhan (Adıyaman)
|585435
|2023-05-21 00:23:00
|39.456
|38.267
|6.98
|ML
|2.0
|Divriği (Sivas)
|585441
|2023-05-21 00:20:34
|38.024
|38.153
|7.0
|ML
|1.2
|Çelikhan (Adıyaman)
|585442