Son depremler 12 Mart! Kandilli 'deprem mi oldu?' haritası!

- En çok riskli yapı tespiti yapılan il bu yıl 805 ile İstanbul oldu



2020'de bugüne kadar 2 bin 413 binada riskli yapı tespiti yapıldı. Konut bağımsız birim sayısı 10 bin 205, iş yeri bağımsız birim sayısı 1298 olmak üzere, riskli yapı tespiti yapılan toplam bağımsız birim sayısı 11 bin 503 oldu. En çok riskli yapı tespiti yapılan iller arasında bu yıl 805 ile İstanbul ilk sırada yer aldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçen yılın ilk iki ayında riskli yapı tespiti yaptırmak için 1500 kişi başvuru yaparken, 2020'nin aynı döneminde bu sayı 2 bin 413'e yükseldi.