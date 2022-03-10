SON DEPREMLER 10 Mart: Deprem mi oldu, nerede-kaç şiddetinde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün, Çanakkale, Karaman, Manisa, Antalya ve Diyarbakır'da artçı sarsıntılar meydana geldi. Günün en hissedilir depremi ise Girit Adası açıklarında meydana geldi. Artçının şiddeti 3.3 olarak açıklandı.