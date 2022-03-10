SON DEPREMLER 10 Mart: Deprem mi oldu, nerede-kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve gerçekleştiği saat bilgisini anlık olarak paylaşıyor.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün, Çanakkale, Karaman, Manisa, Antalya ve Diyarbakır'da artçı sarsıntılar meydana geldi. Günün en hissedilir depremi ise Girit Adası açıklarında meydana geldi. Artçının şiddeti 3.3 olarak açıklandı.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.03.10 06:42:04 36.9950 30.4327 5.0 -.- 1.4 -.- SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.03.10 06:38:30 38.9700 27.7725 8.9 -.- 2.0 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.03.10 06:23:46 36.8877 28.0068 1.7 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.10 06:08:03 38.6368 43.0392 19.5 -.- 1.2 -.- VAN GOLU İlksel
2022.03.10 03:37:44 34.9775 26.6577 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.10 03:32:47 38.5382 40.8805 5.1 -.- 2.2 -.- ASAGIELMALI-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2022.03.10 02:46:44 40.4698 28.5925 5.0 -.- 1.5 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.03.10 02:04:10 37.4178 33.7725 7.2 -.- 2.2 -.- AGIZBOGAZ-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2022.03.10 01:07:01 39.5948 26.4148 2.7 -.- 1.9 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.03.10 01:03:29 40.1670 43.8847 21.0 -.- 1.5 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel