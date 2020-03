Son deprem haritası! 8 Mart deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi

Akhisar’da 4 mahallede inceleme



Akhisar’da meydana gelen depremden etkilenen mahalleleri ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.



İlçeyi etkileyen deprem sonrası bölgeyi sıkılıkla ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, hafta sonunda da Akhisar ilçesine bağlı Karabörklü, Selçikli, Musalar ve Gökçeahmet mahallelerini ziyaret ederek incelmelerde bulundu. Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ve daire amirlerinin de eşlik ettiği Vali Deniz, deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde incelerken, vatandaşlarla da bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.



İlçeyi etkileyen deprem sonrası yaraların kısa zaman içerisinde sarıldığını ve can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Vali Deniz, “Depremin ilk anından itibaren devletimiz tüm imkanları ile sahada oldu. Kısa zaman içerisinde depremden etkilenen vatandaşlarımızın başta barınma olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılandı. Devletimiz güçlü ve her türlü ihtiyacı karşılayacak imkana sahip. Yeter ki can kaybımız olmasın diğer şeylerin telafisi mümkün” dedi. Çoğunluğu metruk olmak üzere acil yıkılması gereken 151 binanın yıkımının da yapıldığını söyleyen Vali Deniz, depremin ülkenin bir gerçeği olduğunu ve buna hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.