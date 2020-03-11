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Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 07:29, /

Son deprem haritası 11 Mart! Deprem mi oldu?

Günün ilk ışıkları ile birlikte deprem mi oldu sorusu, pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. Bölgelerinde sarsıntı hisseden ve deprem olup olmadığını anlamak için Kandilli Rasathanesi'nin son depremler haritası üzerinden detayları görüntülemek isteyen vatandaşlar, son depremler listesi üzerinden bölgelerinde herhangi bir sarsıntı olup olmayacağını görüntüleyebilecek. İşte, son depremler haritası ve deprem mi oldu sorusunun cevabı

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1

Son depremler haritası, Kandilli Rasathanesi tarafından derlenen sarsıntıları listelemeye ve bölgelere göre göstermeye devam ediyor. Deprem mi oldu sorusuna cevap veren son depremler listesi, depremin derinliği, büyüklüğü, enlem ve boylamı gibi detayları gösteriyor. İşte, 11 Mart tarihinde meydana gelen son depremler hakkında bazı bilgiler

SON DEPREMLER LİSTESİ

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:35:56 38.4330 39.3128 5.6 -.- 1.5 -.- SIVRICE (ELAZIG)
06:00:42 39.7523 40.7248 5.0 -.- 1.7 -.- YAYLAKOY-ASKALE (ERZURUM)
05:51:32 38.4847 39.1537 10.1 -.- 1.2 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
05:50:00 39.0213 27.8935 11.0 -.- 2.5 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA)
05:47:14 39.0122 27.8568 9.4 -.- 3.2 3.2 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
05:35:30 38.9685 27.8663 9.7 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
05:18:34 38.9418 27.8692 12.6 -.- 1.9 2.0 CAMONU-AKHISAR (MANISA)
04:28:18 37.8968 26.4147 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
04:11:46 38.4940 39.3278 14.6 -.- 1.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
03:59:28 39.1437 27.8242 7.9 -.- 1.6 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)
03:47:11 38.3995 39.2392 5.6 -.- 0.5 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)
03:32:15 35.8238 28.1922 5.0 -.- 3.8 3.8 AKDENIZ REVIZE01 (03:32:15)
03:13:02 38.5907 43.5377 42.9 -.- 1.6 -.- YALINAGAC-(VAN)
02:56:18 40.2020 42.6848 5.0 -.- 3.0 -.- SEHITEMIN-SARIKAMIS (KARS)
02:54:41 35.3033 27.9032 9.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
02:47:17 40.1907 42.7003 5.0 -.- 4.0 -.- BELENCIK-SARIKAMIS (KARS)
02:27:15 39.0192 27.9058 16.9 -.- 1.4 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA)
02:23:09 38.2953 38.9052 11.0 -.- 1.8 -.- TATLICAK-PUTURGE (MALATYA)
02:08:49 38.4177 39.1878 4.4 -.- 1.4 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
01:57:35 36.9907 28.2405 17.5 -.- 1.4 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
01:50:23 40.1618 38.3747 2.9 -.- 2.2 -.- TOKLUAGIL-SEBINKARAHISAR (GIRESUN)
01:46:14 39.1142 27.8042 7.2 -.- 2.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
01:25:13 39.2152 27.9418 17.5 -.- 1.7 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
00:17:07 40.0865 33.2658 5.1 -.- 1.3 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)
SON DEPREMLER HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

2

KARS’ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde saat 02.47’de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklülüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, deprem de ölen ya da yaralanan olmazken, hasar olup olmadığı henüz netleşmedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Belencik Köyü, derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.

3

Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde 22 Ocak'tan bu yana yaşanan depremlerin ardından ağır hasar gören binaların yıkılması konusunda çalışmalar devam ediyor.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, 22 Ocak'ta merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda sarsıntı yaşandığı hatırlatılarak, depremlerden etkilenen 32 mahalledeki 534 ailenin AFAD tarafından kurulan çadırlarda kaldığı, 17 ailenin ise kira yardımından faydalandığı belirtildi.

Depremzedelere toplam 8 milyon 908 bin 543 lira yardım yapıldığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince de 2 bin 243 kişiye psikososyal destek verildiği kaydedilen açıklamada riskli binalarla ilgili çalışmaların da hızla devam ettiği bildirildi.

Buna göre deprem sonrası 434 binanın ağır, 13 bin 6 binanın az hasarlı olduğuna işaret edilen açıklamada, ağır hasarlı 151 binanın yıkımının tamamlandığı aktarıldı.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Bölgede 22 Ocak'tan bu yana en büyüğü 4,8 olan çok sayıda deprem meydana gelmiş, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde pek çok ev, iş yeri ve kamu kurumunda hasar meydana gelmişti.

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Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin yaralarını sarmak, devletin vatandaşların yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar görenlerin sıkıntılarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla kentin farklı mahallelerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı Halfettin, Salköprü, Sarıcıoğlu, Hidayet ve Çarmuzu mahallelerini ziyaret eden Vali Baruş, muhtarlardan bilgi aldı.

Deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Baruş, ağır hasarlı ve acil yıkım kararı alınan binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vali Baruş'un mahalle incelemelerine Halfettin Mahallesi Muhtarı Murat Ceyhan, Salköprü Mahallesi Muhtarı Mehmet Dönmez, Sarıcıoğlu Mahallesi Muhtarı Fatih Yücel, Hidayet Mahallesi Muhtarı Engin Güleç ve Çarmuzu Mahallesi Muhtarı Ali Berktaş da eşlik etti.

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