Son deprem haritası 11 Mart! Deprem mi oldu?

Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde 22 Ocak'tan bu yana yaşanan depremlerin ardından ağır hasar gören binaların yıkılması konusunda çalışmalar devam ediyor.



Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, 22 Ocak'ta merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda sarsıntı yaşandığı hatırlatılarak, depremlerden etkilenen 32 mahalledeki 534 ailenin AFAD tarafından kurulan çadırlarda kaldığı, 17 ailenin ise kira yardımından faydalandığı belirtildi.



Depremzedelere toplam 8 milyon 908 bin 543 lira yardım yapıldığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince de 2 bin 243 kişiye psikososyal destek verildiği kaydedilen açıklamada riskli binalarla ilgili çalışmaların da hızla devam ettiği bildirildi.



Buna göre deprem sonrası 434 binanın ağır, 13 bin 6 binanın az hasarlı olduğuna işaret edilen açıklamada, ağır hasarlı 151 binanın yıkımının tamamlandığı aktarıldı.



Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.



Bölgede 22 Ocak'tan bu yana en büyüğü 4,8 olan çok sayıda deprem meydana gelmiş, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde pek çok ev, iş yeri ve kamu kurumunda hasar meydana gelmişti.