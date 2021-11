Son dakika: Zerrin Özer son durumu nasıl?

1990 yılında çıkan CD ve kaset olarak yayınlanan İşte Ben albümüyle "En İyi Albüm Ödülü" kazanan Zerrin Özer sonraki yıl yayınladığı "Sevildiğini Bil" albümü satış rekorları kırmış ancak aynı yıl çıkan "Olay Olay" albümü beklenilen ilgiyi görmemiştir.



"1996 yılında "Zerrin Özer" albümüyle müziğe dönen sanatçı, ertesi yıl "Zerrin Özer 97" albümünü çıkardı. Yine 2000 yılında yaptığı "Bir Zerrin Özer Arşivi best of/en iyiler" albümüyle ikinci kez "En İyi Albüm Ödülü"nü kazandı. 2001 yılında yine eski şarkılarından oluşan best of albümü Ben çift CD ve MC olarak piyasaya çıktı. Peş peşe piyasaya sürülen bu iki albümüyle toplam 1,5 milyonu aşkın satış rakamına ulaştı. Ertesi yıl yaptığı "Ölürüm Ben Sana" albümü beklenilen ilgiyi görmese de, 2005 yılında yaptığı Ve Böyle Bir Şeytürkü-caz albümüyle beklenen ilgiyi gördü. Bu albümü de "Altın Plak Ödülü" ile ödüllendirildi.



Zerrin Özer 1991 yılında müzisyen Alper Önal'la evlenmiş kısa süren evliliği 1992 yılında bitmiştir. 2006 yılında ise Levent Süren ile evlenmiştir. 2006 yılında otobiyografisini kaleme aldığı "Bir Sarışın Küçük Kız" kitabı yayımlanmıştır.



Bacağında bir ameliyatı sırasında neşter parçası bırakılan Özer, ardından yanlış bir ameliyat geçirmiş, neşteri çıkarmak için omuriliğe zarar verilmişti. 1,5 yıl tekerlekli sandalye kullandıktan sonra tedaviyle yeniden ayağa kalktı.