Ekonomi Noyan DOĞAN Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 07:04 , 07 Temmuz 2020 - 07:04

Son dakika... Zamlı memur maaşları 4 bin 154 TL'den başlıyor! İşte detaylı tablo

Temmuz ayıyla birlikte görevdeki memurlar da maaşlarını zamlı alacak. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zam alacak olan memurların, yüzde 1.75 de enflasyon farkı olacak ve toplam zam oranı yüzde 5.75 olacak.