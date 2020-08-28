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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 16:59 | 

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB’ten yüz yüze eğitim açıklaması

Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, ‘21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.’ demişti. Konu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı.

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Yüz yüze eğitim ile ilgili MEB tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların uzaktan eğitim ile başlayacak. 31 Ağustos’ta başlayacak olan uzaktan eğitim 18 Eylül’e kadar devam edecek. Peki yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama…

2MEB’TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
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MEB’TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili hangi sınıfların aşamalı ve seyreltilmiş olarak okula başlayacağı henüz netlik kazanmamıştır.
Konuyla ilgili Bakanlığımız kaynakları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica ediyoruz.

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