Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB’ten yüz yüze eğitim açıklaması

Yüz yüze eğitim ile ilgili MEB tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların uzaktan eğitim ile başlayacak. 31 Ağustos’ta başlayacak olan uzaktan eğitim 18 Eylül’e kadar devam edecek. Peki yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama…