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Son dakika... Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın

#Yunanistan#Dünya#Yangın

Yunanistan açıklarında 237'si yolcu olmak üzere 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı yolcu gemisinde yangın çıktı. Yunanistan yolculara yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiğini açıkladı. Yunan makamları yolcuların hepsinin kurtarıldığını açıklamıştı. Ülke basını ise 11 kişinin kayıp olabileceğini sayfalarına taşıdı. Gemideki Türk şoförlerden Hayrullah Çetin, 'Yunanistan'dan bindik, İtalya'ya gitmek için. En son gemiye ben bindim. 02'ye 10 vardı. Saat 04'e 10 kala anons ettiler, gemiyi boşaltın diye. Bizi toplanma alanına topladılar. Deniz polisi ulaştı, iki filikaya aldılar, Korfu limanına getirdiler. Biz şu anda limandayız' dedi.

1/6Son dakika... Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
2/6Son dakika... Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
3/6Son dakika... Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
4/6Son dakika... Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
5/6Son dakika... Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
6/6Son dakika... Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
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#Yunanistan#Dünya#Yangın