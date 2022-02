YKS'DE BARAJ KALDIRILDI MI? YÖK'ten son dakika üniversite ön lisans ve lisans baraj puanı açıklaması! TYT ve AYT sınav puanı nasıl hesaplanacak?

YKS'de baraj puanı ile ilgili YÖK'ten açıklama geldi. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanan YKS ile ilgili alınan karara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için barajı uygulaması kaldırıldı. Bu yıldan itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kullanılmayacak.