MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSon dakika: Yeşim Salkım kendisine hakaret eden Murat Övünç'e dava açtı
GeriMagazin Son dakika: Yeşim Salkım kendisine hakaret eden Murat Övünç'e dava açtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 07:43,

Son dakika: Yeşim Salkım kendisine hakaret eden Murat Övünç'e dava açtı

Murat Övüç, Pınar Gültekin cinayeti sonrası ortaya çıkan bir videosunda söylediği sözler nedeniyle polemik yaşadığı Yeşim Salkım’a sahnede küfür etti. Salkım, konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi: “Bu davadan kazanacağım parayı kadın derneklerine bağışlayacağım.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

SOSYAL medya fenomeni Murat Övüç, Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından ortaya çıkan bir videosunda kadınları aşağılayan sözler sarf etmişti.

2
Abone Olgoogle-news

Övüç’e en sert tepki Yeşim Salkım’dan gelmiş ve “Eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz” demişti. Olayın ardından ünlü fenomen, sahnede sanatçının ismini kullanarak küfür etti.

3
Abone Olgoogle-news

Salkım, sosyal medya hesaplarından söz konusu görüntüleri paylaşarak konuyu mahkemeye taşıdığını söyledi: “Yorum sizin... ‘Nerede mağdur kadın var yanındayım’ diyen bu zavallı sizlere emanet. Çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım. Hayatımda tek yapmadığım meslek de o. Haksızlık yapmış, insanlara kötü davranmış olabilirim zamanında. İşin o tarafında değilim.

4
Abone Olgoogle-news

Sizden rica ediyorum, lütfen şu konuya sahip çıkın. Bu, bütün kadınlar adına vereceğim mücadele olacak. Buradan kazanacağım parayı da kadın dernekleri ve bütün şiddet görmüş kadınlara bağışlayacağım.”

5Hukuki süreci başlatıyoruz
Abone Olgoogle-news

Hukuki süreci başlatıyoruz

Sanatçının avukatı da hukuki süreci başlattıklarını duyurdu: “Şahsın, kadına yönelik şiddeti teşvik edici nitelikte yaptığı konuşmalarının ardından bir kadını alenen hakarete maruz bırakması kadına karşı şiddetin farklı bir şekilde tezahürüdür. Tarafımızca her türlü hukuki ve cezai yola ivedilikle başvurulacaktır.”

6
Abone Olgoogle-news

Birçok ünlü isim de sosyal medya hesabından Salkım’a destek verdi. Fulden Uras, “Umarım Türkiye tarihinin en rekor tazminat davasının ödeyeni olursun Murat Övüç” açıklamasını yaparken, Nilgün Belgün de “Utanıyorum” dedi.

7Eylemden kovuldu
Abone Olgoogle-news

Eylemden kovuldu

Murat Övüç önceki gün de kadına şiddete karşı Bodrum Belediye Meydanı’nda oturma eylemi düzenleyen kadınların arasına katılıp destek vermek istediğini söyledi.

8
Abone Olgoogle-news

Kadınlar, “Buraya gelme... Burada kendini aklayamazsın. Kadınlar öldürülürken söylediklerini unutmadık” diyerek tepki gösterdi. Fenomen, korumasıyla eylemin yapıldığı yerden ayrıldı.Ünlü söz yazarları da şarkılarının Övüç tarafından seslendirilmesini yasakladı. Aslızen “Hadi Hadi” ile “Çalkala”, Altan Çetin “Aleni Aleni” ile “Tabi Tabi” eserlerini yorumlarsa hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

9
Abone Olgoogle-news

Kelebek yazarları Savaş Özbey ve Onur Baştürk, Murat Övünç'ün Yeşim Salkım'a hakaret etmesini kaleme aldı, 'Bir kadına küfrediliyor ahali alkışlıyor!'

10
Abone Olgoogle-news

Savaş Özbey köşesinde şu satırlara yer verdi:

AÇIK HAVA TIMARHANESİNDE BUGÜN
Bir kadının alenen namusuna küfrediliyor ahali de ıslık kıyamet alkışlıyor.
Fenomen Murat Övüç, son kadın cinayetleri gündeminde ortaya çıkan “Kadın erkeğin bir adım gerisinde olmalı. Yerini bilmeli” sözlerinden dolayı çok eleştirildi.

11
Abone Olgoogle-news

En sert yanıtlardan biri de Yeşim Salkım’dan geldi. Murat Övüç sahne aldığı bir beach’te Yeşim Salkım’ı diline doladı ve kendisi için size, bana, buraya yakışmayacak bir tabir kullandı.
İşin tuhaf tarafı, kimse çıkıp “Sen ne diyorsun” demiyor, orayı terk etmiyor, aksine ıslık kıyamet alkışlıyor. Çoğu da kadın.

12
Abone Olgoogle-news

Murat Övüç elbette ki bunun hesabını mahkemeye verecek. Ama zannetmesin ki orada alkış tutanlar kendisini haklı, Yeşim Salkım’ı haksız buldukları için alkışlıyor.
Tezahürat yapılan kavganın, küfrün ta kendisine.
Emin olsun ki aynı kitlenin karşısına Yeşim Salkım çıkıp kendisine küfretse o da aynı alkışı alacaktı.
0-6 yaş zekâsı Türk tipi eğlence anlayışı işte.

13
Abone Olgoogle-news

Onur Baştürk ise şunları yazdı;

Nasıl alkışlayabiliyorlar?
Murat Övüç, sahneden Yeşim Salkım’a küfrediyor. Kadınlardan oluşan seyircisi de onu alkış yağmuruna tutuyor.
Yeşim Salkım’ı sevmeyebilirler ama bir kadına yapılan küfrü nasıl içlerine sindirebiliyorlar? Dahası bunu nasıl alkışlayabiliyorlar?

14
Abone Olgoogle-news

Bunu çözüp ortadan kaldırdığımız an “Kadınlar kadınları destekliyor” gibi sosyal medya akımları da gerçek değerini bulacak.

O zamana dek her güzel söz ya da akım sadece lafta kalacak.

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi