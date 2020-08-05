Son dakika: Yeşim Salkım kendisine hakaret eden Murat Övünç'e dava açtı

Murat Övüç elbette ki bunun hesabını mahkemeye verecek. Ama zannetmesin ki orada alkış tutanlar kendisini haklı, Yeşim Salkım’ı haksız buldukları için alkışlıyor.

Tezahürat yapılan kavganın, küfrün ta kendisine.

Emin olsun ki aynı kitlenin karşısına Yeşim Salkım çıkıp kendisine küfretse o da aynı alkışı alacaktı.

0-6 yaş zekâsı Türk tipi eğlence anlayışı işte.