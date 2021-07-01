Son dakika: Yeni normalleşme 05:00'te resmen başladı! Neler değişti?
Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde başta aşılama performansı olmak üzere yaşanan olumlu gelişmeler sonucu normalleşme için önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda bugün itibarıyla yürürlüğe giren bir dizi karar alındı.
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1
Pandemi nedeniyle uzun süredir hayatımızda olan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemler bugün saat 05.00’te sona erdi. Bugün başlayan normalleşme ana hatlarıyla şöyle:
2
Hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erdi.
3
Faaliyetlerine ara verilmiş tüm işyerleri ile sinema salonları tekrar açıldı.
4
Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı, mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla kısıtlanmayacak.
5
Kahvehane, kıraathane gibi işyerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erdi.
6
Konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınları yeni bir karar alınıncaya kadar saat 24.00’e kadar yapılabilecek.
7
Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.
8
Faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek. Hiçbir işyerinde nargile servisi olmayacak.
9
DÜĞÜNLERDE KISITLAMAYA SON
Nikâh ve düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan COVID-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek.
10
Düğün ve nikahlarda fiziki mesafeye aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek.
11
Sünnet, nişan ve kınaya izin verilecek.
12
Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyularak izin verilecek.
13
STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için geçerli olan uygulama aynı şekilde sürdürülecek.
14
Tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verildi.
15
65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar da kaldırıldı.
16
Konaklama tesislerindeki kısıtlamalar bitti.
17
Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geri dönüldü.