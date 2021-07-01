Son dakika: Yeni normalleşme 05:00'te resmen başladı! Neler değişti?

STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için geçerli olan uygulama aynı şekilde sürdürülecek.