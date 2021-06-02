Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk ilk kez duyurdu!
Son dakika haberi... Okullarda yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle bir yılı tamamlayan öğrenciler karneler için geri sayıma başlarken, yeni yol haritasını belirleyen bakanlık okullarda yüz yüze eğitim çalışmalarına hız verdi. Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Selçuk yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt verdi. Selçuk eylül ayını işaret gösterdi. İşte, milyonların merak ettiği okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılı bilgiler.
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Okullar ne zaman başlayacak ve yeni eğitim yılı ne zaman açılacak soruları gündemde yer alırken Bakan Selçuk canlı yayında kritik açıklamalar yaptı. Eğitimde normalleşmeye ilişkin yeni takvim hazırlıklarına değinen Selçuk, 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılının açılabileceğini söyledi. İlk kez 2021-2022 eğitim öğretim takvimi başlangıç tarihini duyuran Selçuk, "Pazartesinden başlayacağı için 30 Ağustos'a denk geliyor ancak resmi tatil olduğu için onu ayarlarız." dedi.
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YENİ EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;
Aşının da avantajıyla beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde mümkünse 1 Eylül'de açacağız. Ama bu koşulları tam olarak kestiremediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Biz eylülün ilk haftası açmak istiyoruz, buna göre hazırlığımız var. Pazartesinden başlayacağı için 30 Ağustos'a denk geliyor ancak resmi tatil olduğu için onu ayarlarız.
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Karneler neden 18 Haziran'da veriliyor?
Biz geçen dönemde de karneyi günler öncesinden verdik. Milyonlarca öğrencimiz var, hepsi birden aynı anda sisteme girmeye çalışıyorlar, bir sıkışma oluyor. O yüzden geçen dönem de erkenden açtık. 2 Temmuz'u beklememiz gerekmiyor, biz bir kolaylaştırma yapmaya çalışıyoruz.
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2. dönem sınava girmeyen öğrencilerin yıl sonu notları nasıl hesaplanacak?
1. dönemde alınan notları var. Velimize, öğrencimize diyoruz ki 'İsterseniz 1. dönem notunuz tabii ki geçerli olabilir' Ama yeniden sınava girip notunu yükseltmek isteyen öğrenciye de 'tamam' diyoruz. 'Ben matematikte notumu yükseltmek istiyorum' derse sorumluluk sınavına girip yükseltebilir. Hiç girmezse 1. dönem notu geçerli olur.