Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk ilk kez duyurdu!

YENİ EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;



Aşının da avantajıyla beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde mümkünse 1 Eylül'de açacağız. Ama bu koşulları tam olarak kestiremediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Biz eylülün ilk haftası açmak istiyoruz, buna göre hazırlığımız var. Pazartesinden başlayacağı için 30 Ağustos'a denk geliyor ancak resmi tatil olduğu için onu ayarlarız.