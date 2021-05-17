Son dakika... Yaz planı: Korona vakaları 15 bini geçmesin! Aşı maskeyi çıkarır mı?

VAKA SAYISI 10 BİN 512 OLDU TÜRKİYE’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 760 oldu. Yeni vaka sayısı ise 10 bin 512 olarak tespit edildi. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 202 bin 243 test yapıldı, 920 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4, ağır hasta sayısı ise 2 bin 468 oldu. Dün 14 bin 418 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 947 bin 256’ya yükseldi.