Son dakika... Yarım milyondan fazla nüfusla vaka sayısı 6! İşte bu başarının sırrı!

KURDUĞUMUZ SİSTEMİN MEYVESİNİ TOPLUYORUZ “Aslında başta kurduğumuz sistemin meyvesini topluyoruz. En baştan itibaren kurumlar arası diyalog iyiydi. Sağlık Müdürlüğümüz ve hastane personelimiz, herkes taşın altına elini koydu. Vatandaşa doğrudan ulaşmayı başardık. Sorunu sadece bir halk sağlığı problemi gibi görüp halk sağlık başkanlığı üzerinden yürütmedik. Kamu hastaneler birimimizden, personel destek ünitemize ve acil sağlık hizmetlerimize kadar çok net çizgilerle belirlenmiş etkin bir iş bölümü vardı. Emniyet, jandarma ve belediye de işin içindeydi. Hep birlikte müthiş bir sinerji oluşturabildik.”



Başıbüyük, pandeminin başından itibaren alınan önlemleri ise şöyle sıraladı: