Son dakika yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? MGM 26 Ekim il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından belli oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre Van, Hakkari, Muğla'nın doğusu, Burdur'un güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerine sağanak yağış etkili olacak. Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması ön görülen sağanak yağışa karşı vatandaşların tedbirli olması gerekecek. Sıcaklıkların kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde biraz artacağı tahmin ediliyor. Peki, hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 26 Ekim hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeyi ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri ile yarın (Salı) Van, Hakkari, Muğla'nın doğusu, Burdur'un güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
2
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 15°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 9°C, 16°C Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 14°C Parçalı bulutlu
KOCAELİ 7°C, 18°C Parçalı bulutlu
3
EGE Az bulıtlu, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Salı) Muğla'nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 16°C Az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 24°C Parçalı bulutlu
KÜTAHYA 0°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
4
AKDENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Salı) Antalya'nın batı çevreleri ile Burdur'un güneyinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 29°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 25°C Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 26°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 17°C, 27°C Az bulutlu ve açık
5
İÇ ANADOLU Az bulutlu, zamanla güneybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 15°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 14°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS -4°C, 13°CvAz bulutlu
6
BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 14°C Parçalı bulutlu
DÜZCE 3°C, 17°C Parçalı bulutlu
KASTAMONU -2°C, 13°C Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 16°C Parçalı bulutlu
7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 1100 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 5°C, 14°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 11°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 3°C, 13°C Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
8
DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Salı) Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -5°C, 9°C Parçalı bulutlu
KARS -6°C, 8°C Parçalı bulutlu
MALATYA 0°C, 15°C Az bulutlu ve açık
VAN 3°C, 11°C Parçalı bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmurlu
9
GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.