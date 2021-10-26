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Haber Giriş: 26 Ekim 2021 - 02:49 | 

Son dakika yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? MGM 26 Ekim il il hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından belli oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre Van, Hakkari, Muğla'nın doğusu, Burdur'un güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerine sağanak yağış etkili olacak. Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması ön görülen sağanak yağışa karşı vatandaşların tedbirli olması gerekecek. Sıcaklıkların kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde biraz artacağı tahmin ediliyor. Peki, hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 26 Ekim hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeyi ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri ile yarın (Salı) Van, Hakkari, Muğla'nın doğusu, Burdur'un güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu

3

EGE
Az bulıtlu, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Salı) Muğla'nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 16°C
Az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KÜTAHYA 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Salı) Antalya'nın batı çevreleri ile Burdur'un güneyinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

5

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla güneybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 15°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS -4°C, 13°CvAz bulutlu

6

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 14°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 13°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 1100 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

8

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Salı) Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 9°C
Parçalı bulutlu

KARS -6°C, 8°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 0°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 11°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmurlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 6°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

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