Son dakika yağış uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? MGM 26 Ekim il il hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 1100 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA 5°C, 14°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TOKAT 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu



TRABZON 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı