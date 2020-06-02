SON DAKİKA: WhatsApp'ta yazışanlara çok önemli uyarı

Peki kullanıcıların bu konuda yapabileceği bir şey var mı? Maalesef, hayır. WhatsApp'ın bu yönde yeni bir güncelleme hazırlığında olduğu öğrenilirken, güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.



Diğer yandan Whatsapp'ta önemli bir değişikliğe de gidiliyor. Uygulamaya girenler bakın neyle karşılaşacak?