Son dakika haberler: Virüs ve Çin bağlantısı.. Pandemiden önce aşıyı bulmuş... Dünyayı sarsan sır ölüm!..
Son dönemde sıkça dile getirilen virüs Çin bağlantısı hakkında çok konuşulacak yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre, Çinli bir bilim insanı oldukça erken bir tarihte koronavirüs aşısı üretti. Söz konusu bilim insanının akıbeti ise komplo teorilerini bir kez daha gündeme getirdi...
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Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) küresel gündemimizdeki yerini koruyor.
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Virüs 4 milyona yakın kişiyi öldürürken dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı.
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Pek çok ülke aylar boyunca 'eski normal'e veda ederken can kaybının yanı sıra milyarlarca dolarlık zarar da meydana geldi.
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Küresel aşılamada 2 milyar dozu geride bırakan dünya tünelin ucundaki ışığı gördü ancak virüsün neden ve nasıl ortaya çıktığı hala tartışma konusu.
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Son dönemde ortaya çıkan ABD raporları ve sızan elektronik postalar virüs - Çin bağlantısını her geçen gün güçlendirirken yeni bir iddia ortaya çıktı.
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Yusen Zhou isimli Çinli bir bilim insanının 24 Şubat 2020'de Çin Halk Kurtuluş Ordusu adına bir Kovid-19 aşısı için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, aşı için patent başvurusu Çin, virüsün insanlara bulaştığını ilan etmesinden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti.
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Başka bir deyişle Çin ordusunda görev alan bilim adamı, virüs küresel bir pandemi ilan edilmeden önce bir Kovid-19 aşısı için patent başvurusunda bulundu.
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Zhou'nun aşı için bu kadar hızlı bir şekilde patent başvurusu yapması Çinli yetkililerin virüsü itiraf ettiklerinden çok daha önce bildiğine işaret ediyor.
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3 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Zhou'nun akıbeti de bir hayli kuşkulu. Orduda görev alan bilim insanı bu başvurusundan yaklaşık 3 ay sonra hayatını kaybetti.
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Zhou'nun Wuhan Viroloji Enstitüsü müdür yardımcısı ile yakın çalıştığı da gelen iddialar arasında.
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Haliyle virüsün Çin laboratuvarından çıktığı iddiaları bir kez daha gündeme geldi.
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ÇİN'İN KORONA BELGELERİNDEKİ ŞOKE EDEN İFADELER
Önceki haftalarda ise Çin'in 'Koronavirüs belgeleri' ABD'li yetkililer tarafından ele geçirilmiş ve Çin'in sır gibi sakladığı proje deşifre olmuştu.
Söz konusu belgelere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.
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Aynı belgelere göre, 2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Peki yönetimi bu projeyi olası bir 'Üçüncü Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor.
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Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor.
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Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.
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ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.
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Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.
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Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer aşıyor.
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DSÖ MERCEK ALTINA ALMIŞTI
Pandeminin başladığı günden beri defalarca ortaya atılan bu iddia ile ilgili geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama gelmişti.
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DSÖ tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuvar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti.