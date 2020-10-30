MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Vergi yapılandırmasında sürpriz! Borcunu ödeyen emekli olacak
GeriEkonomi Son dakika... Vergi yapılandırmasında sürpriz! Borcunu ödeyen emekli olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 07:39 | 

Son dakika... Vergi yapılandırmasında sürpriz! Borcunu ödeyen emekli olacak

Vergi yapılandırmasına ilişkin hazırlanan kanunda emeklilik hayali olanları ilgilendiren önemli gelişme yaşandı. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar borçlarını yapılandırarak emeklilik imkanına kavuşacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yapılandırma düzenlemesi ile ilgili görüşmeler TBMM'de devam ediyor. Tasarı üzerindeki görüşmelerin birkaç gün içinde tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Borç yapılandırmasının içinde kamuya olan vergi borçlarının yanında belediyelere olan emlak vergisi borçları da bulunuyor.

2
Abone Olgoogle-news

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre, ayrıca idari para cezaları ve trafik cezaları ile karayolları ile ilgili cezalarda kapsama alındı. Bunun yanında sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları ki bunların içinde Genel Sağlık Sigortası primleri de bulunuyor tasarı da yer aldı. Ayrıca milyonlarca genç arkadaşımızın beklediği KYK borçları da yapılandırılacak.

3
Abone Olgoogle-news

BAŞVURU İÇİN SÜRE VAR

Yıl sonuna kadar başvuru hakkının verilmesi önemli. Böylece geniş bir zamanda başvuru gerçekleştirilip yığılmalar da önlenecek. Mümkün olduğunca online olarak başvurmakta fayda olduğunu düşünüyorum.

4
Abone Olgoogle-news

Gelelim emeklilik meselesine. Düzenlemenin içinde özellikle Bağ-Kur'luları ilgilendiren bir madde de yer aldı. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirildi. Böylece borcu olduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile emeklilik hakkına da kavuşacak. Ayrıca bu borçlarını sildirip günleri dondurarak da eğer yeterli primleri varsa para ödemeden de emekli olabilecekler.

5
Abone Olgoogle-news

SÜRELER DONDURULACAK

Düzenlemeye göre; Bağ-Kur'lu olan esnaf, çiftçilerin 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını iki ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.

6
Abone Olgoogle-news

Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusunda bulunabilecek.

7
Abone Olgoogle-news

Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak. Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara fırsat doğacak.

8
Abone Olgoogle-news

NE DEĞİŞECEK

*Torba yasa ile Bağ-Kurlulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirildi.

9
Abone Olgoogle-news

*Borcu yüzünden emekli olamayanlara fırsat çıktı.

10
Abone Olgoogle-news

* 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını iki ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların borcu silinip günleri dondurulacak.

11
Abone Olgoogle-news

*Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.

12
Abone Olgoogle-news

*Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.

13
Abone Olgoogle-news

*Daha önce günleri dondurulanlar 2 ay içinde ihya edebilecek.

14
Abone Olgoogle-news

*Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve ana parayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

15
Abone Olgoogle-news

*Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar emekli olabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi