Son dakika... Vergi yapılandırmasında sürpriz! Borcunu ödeyen emekli olacak

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre, ayrıca idari para cezaları ve trafik cezaları ile karayolları ile ilgili cezalarda kapsama alındı. Bunun yanında sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları ki bunların içinde Genel Sağlık Sigortası primleri de bulunuyor tasarı da yer aldı. Ayrıca milyonlarca genç arkadaşımızın beklediği KYK borçları da yapılandırılacak.