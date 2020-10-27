Son dakika... Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek

DAHA ÖNCEKİ YAPILANDIRMALARIN SONUÇLARI



YASA teklifi geçtiğimiz Cuma günü gece yarısına kadar süren görüşmeler sonrasında komisyonda kabul edildi. Komisyon üyelerine; yapılandırmanın içeriği hakkında merak edilen tüm ayrıntıları, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay açıkladı. En çok merak edilen konu da önceki yapılandırma yasaları ile ne kadar tahsilat yapıldığı hususuydu... Ayşe Dilbay’ın açıklamaları şöyle: “6736 sayılı Kanun (2016): Yapılandırılan 80.4 milyar lira, tahsilat 41 milyar lira, oran yüzde 51. 7020 sayılı Kanun (2017): Yapılandırılan 13.8 milyar lira, tahsilat 5.6 milyar lira, oran yüzde 40.8. Hâlen ödemesi devam eden 7143 sayılı Kanun (2018): Yapılandırılan 49.6 milyar lira, tahsilat 25.8 milyar lira, bugün için ödeme oranı yüzde 37.1.” Önceki yapılandırma yasalarında SGK kapsamına giren alacak miktarını da SGK Başkanı İsmail Yılmaz açıkladı: “6736 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma 43.7 milyar lira, 10 milyar 137 milyon lira tahsilat, tahsilat oranımız yaklaşık yüzde 24. 7020 sayılı Kanun kapsamında 7 milyar 649 milyon liralık bir yapılandırma, burada da 1 milyar 747 milyon liralık bir tahsilat, tahsilat oranımız burada yüzde 22,45. 7143 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma tutarımız 48,6 milyar lira, şu ana kadar tahsil edilen tutar 6,6 milyar lira, bu da yaklaşık yüzde 16 civarında.”