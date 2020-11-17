Son dakika... Vergi ve prim borcu olanlar dikkat! Detaylar belli oldu... Vergi yapılandırması yürürlükte

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacak.