Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

YENİ SALGIN UYARISI Gates'in uyarıları bununla sınırlı değil. Gates ayrıca bir sonraki pandemiye hazır olmadığımızı söylüyor. 'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.