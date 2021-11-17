Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!
2015 yılında 'Bir salgın hastalığa hazır değiliz' uyarısı yapan ve koronavirüsün hayatımıza girmesi ile haklı çıkan Bill Gates'ten flaş bir hamle geldi. Uzun süredir gezegenimizi bekleyen yeni tehlike için uyarılarda bulunan Gates harekete geçti. İşte Bill Gates'in 'dünyayı kurtarma' projesi...
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İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde çeyrek milyara yakın insana bulaştı.
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5 milyondan fazla insanın canına mal olan virüs ile mücadele son sürat sürüyor. Dünya genelinde aşılama çalışmaları sürerken bir yandan da virüse karşı geliştirilen ilaç için son kontroller yapılıyor.
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DÜNYAYI BEKLEYEN YENİ TEHLİKEYİ AÇIKLADI
Son dönemde varyantlar ile gündemde olan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken Bill Gates'ten gelen yeni uyarı dünya gündemine tabiri caizse bomba gibi düştü.
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Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.
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Gates şimdi de gezegenimizi bekleyen yeni tehlike ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Gates, G20 zirvesi bildirisinde küresel sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılması sözünün gerçekçi olmadığını söylüyor.
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Dünyanın sıcaklık artışlarını 1.5 derece ile sınırlama hedefini kaçıracağı konusunda uyarılarda bulunan Gates açıklamasında çok konuşulacak ifadelere yer verdi.
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O ÜLKELERİ İŞARET ETTİ
Dünya nüfusunun yüzde 65'inin Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere orta gelirli ülkelerde yaşadığının altını çizen Gates, 'Onlar iklimin anahtarı. Dünyadaki emisyonların çoğu orta gelirli ülkelerden geliyor' dedi.
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VE HAREKETE GEÇTİ
Gates iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 4 milyar dolarlık proje için start verdi. Nükleer enerji yatırım şirketi TerraPower, yeni nesil nükleer enerji santrallarının ilki için gerekli onayı aldı.
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Tesisin Wyoming eyaletinde yer alan Kemmerer şehrinde kuracağını açıkladı. Natrium nükleer santrali 2025'te kapanması planlanan kömürle çalışan bir santralin yerini alacak.
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4 milyar dolarlık projenin finansmanının yaklaşık yüzde 50'lik bölümünü ABD hükümeti sağlayacak. Yapılan açıklamaya göre, 2028'de faaliyete geçmesi planlanan 345 megavatlık santral yaklaşık 250 bin eve hizmet etmek için yeterli iklim dostu enerji üretecek.
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Söz konusu proje ile çevre dostu enerji üretiminin önünün açılması ve iklim krizi ile mücadele edilmesi planlanıyor.
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YENİ SALGIN UYARISI
Gates'in uyarıları bununla sınırlı değil. Gates ayrıca bir sonraki pandemiye hazır olmadığımızı söylüyor. 'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.
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Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.
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Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı , Pazartesi günü yayınlanan bir raporda , ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.
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Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtildi.
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Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekildi ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulandı.