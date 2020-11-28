Son Dakika uzmanların altın yorumları | Altın fiyatları canlı takip ekranı: gram altın ve ons altın da son durum..
Altının gram fiyatı bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin merakla araştırdığı konular arasında yer alırken, uzmanların altın fiyatları hakkında yaptığı son dakika yorumlarda yatırımcıların takibinde.. Özellike ons altındaki gerileme ve gram altın fiyatlarındaki düşüşün ardından yatırım altınlarındaki son durum araştırılıyor. İşte altın fiyatları takip ekranı ve çeyrek altın, gram altın, ons altın fiyatlarının şuandaki değerleri..
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Gram altın fiyatı, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 458 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 457 lira seviyesinden başladı. Dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel değer kaybeden gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 451.74 lira seviyesini, en yüksek ise 459.85 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 15.47 itibarıyla yüzde 0.67 oranında düşüşle 454.92 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 745 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 64 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1813 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.13 oranında düşüşle 1807 dolardan işlem gördü.Analistler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmya başlanabileceğine ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.Yurt içinde ise Türk lirası varlıklara artan ilginin dolar kuru ve buna bağlı olarak altının gram fiyatında düşüşün, ons altına göre daha fazla olmasını sağladığını bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.800 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.
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GÜÇLÜ İYİLEŞME İÇİN 1850 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK ÜNLÜ & Co/DAHA
Ons altında güç toplama çabası sonuç vermiş değil. ABD piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle fiyatlar genel hatlarıyla sakin seyretse de dolar endeksinin 92 seviyesinin altına sarkmasının yansımalarını 1820 dolara doğru hareket eden ons altında da gördük.Ancak bu durum anlamlı bir momentum yaratmak için yetersiz kaldı. Öte yandan ABD piyasaları bugün açılacak fakat işlemler yarım gün ile sınırlı kalacak. Dolayısıyla yukarı yönlü denemeler devam edebilecek olsa da değerli metallerin anlamlı bir değişim göstermeden günü tamamlayacağını tahmin ediyoruz.
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Önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz gibi güçlü bir iyileşmeden söz edebilmek için 1850 doların üzerine çıkılması gerekiyor.
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1.775 DOLAR SEVİYESİNE KADAR DÜŞÜŞ GÖRÜLEBİLİR
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı nötr iken Dolar endeksi (DXY) bugün de 92 seviyesinin hafif altında. Dolardaki zayıflığa rağmen değerli madende ise güçlenme gözlenmiyor. Genel risk algısındaki görüntü ile birlikte değerli maden 1.825 direncinin altında kalmaya devam edebilir. Diğer yandan, 200 günlük ortalamanın da bulunduğu 1.795 - 1.800 destek bölgesinin altına yaşanabilecek bir sarkmada 1.775 seviyesine kadar düşüş görülebilir.
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Yüksekten dolar ve altın alan yatırımcı ne yapabilir?
Türk varlıkları kasım ayında en hareketli dönemi geçiren varlık oldu diyebiliriz. 6 Kasım’da 8.54 TL ile zirve seviyesini test eden kur şimdilerde 7.88 TL seviyesinde. Kısa zamanda çok önemli bir mesafe kaydettik.
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Sözlü yönlendirme, TCMB faiz kararı, BDDK adımları hasarlı olan unsurları tamir etmede etkili olmuş görünüyor. Atılan swap ve aktif rasyo gibi adımların geri alınması konusundaki aksiyonlar devam etmekte... Para politikalarında normalleşme devam ederken dolar ve gram altın düşüş eğilimini sürdürdü. Ancak doları 8.00 TL seviyesinin üzerinden ve hatta 8.54 TL zirve seviyesi yakınlarında alan yatırımcılar ellerinde yüksek dövizle kaldı. Gram altın yatırımcılarının ellerinde de 500 TL seviyesinin üzerinde alımlar kaldı.
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Yaşanan gelişmelerin ilerleyen süreçte kurda olumlu etki etmesini ve kurdaki hareketin sönümlenerek devam etmesi beklentimizi koruyoruz. Buna göre, ilerleyen süreçte 7.50 TL seviyesine doğru gevşeme eğilimini bekleriz. Bu seviye, 22 haftalık ortalamanın geçtiği nokta olması nedeniyle teknik olarak önemli bir seviye.
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Güçlü ve kararlı adımların atılmaya devam etmesi halinde ise, bu seviyenin altına dahi düşüşler olabilir. Ancak son dönemde kurdaki her geri çekilmede kurun daha yükseleceğine yönelik inancın devam ettiğine şahit olduk. Döviz tevdiat hesaplarında henüz bir çözülme yok. Bugünden yarına da hızlı bir çözülme beklemiyoruz. Ancak bunun önümüzdeki günlerde gücünün kırılmaya başlamasını bekliyoruz. Ne kadar kalıcı olur, bunu bilmek tabii ki çok zor. Ancak önümüzdeki günlerde ilk etapta 7.50 TL’ye doğru bir aşağı yönlü eğilim görebiliriz.
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2018 yılında 7.20 TL yakınlarından dolar alan yatırımcı tecrübelidir. Dolardan vazgeçmeyen yatırımcılar 2 sene gibi uzun bir süre maliyete katlanmak zorunda kaldılar. Bununla birlikte, o döneme özel yüksek faiz ya da farklı alternatif getiriyi de kaçırmış oldular. Dolayısıyla 8.54 TL seviyesi yakınlarından dolar alanlar da aynı acı tecrübede olabilir.
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Aynı durum gram altın için de geçerli. Gram altın, formül gereği hem ons altın hem de dolar/TL’den etkileniyor. İçinde bulunduğumuz global konjonktürde ons altın 1800 dolar seviyesine doğru geriledi. Ons altının ilerleyen süreçte 1848 dolara doğru yukarı yönde tepki vermesi beklenebilir. Ancak dolardaki geri çekilme beklentimize paralel olarak, ons altındaki yükseliş eğilimi birbirini dengeleyecektir.
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Gram altında 460 TL yukarı yönde aşılmadıkça, kısa ve orta vadede gram altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sınırlı kalabilir. Bu açıdan birkaç stratejiye ihtiyaç olabilir. Elinde yüksek seviyelerden gram altın yatırımı yapanlar için stratejilerden biri kol kesip pozisyonu kapatmak ve bu seviyelerden maliyete katlanmak olabilir. Bir diğeri ise, gram altın pozisyonunun bir kısmını nakde dönmek ve daha düşük seviyelerden maliyet düşürmek. Son olarak yukarı yönlü tepkilerde kademeli olarak çıkış gerçekleşebilir.
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Genel olarak, bu gibi durumlarda yatırımcı psikolojisinin bozulmaya başladığını gözlemleriz. Doların daha yükseleceğine yönelik ve hatta dolar almakta geç kalındığına yönelik algılamalar henüz kırılmış değil. Bu tekrar 8.00 TL seviyesine doğru oluşan yükselişin en büyük kanıtı. Kurdaki 8.00 TL seviyesine doğru oluşan yukarı yönlü tepki alımları 8.50 TL yakınlarından dolar alan yatırımcı için belki de yakın dönemdeki son şans olabilir. 2020 yılı zor bir süreçti. 2021 yılı ise hasarlı yapıları tamir etmek açısından çok daha zorlu geçebilir. Şimdiden kalkanları güçlü kılıp, zırhları takınmakta fayda var.