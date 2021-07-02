Son dakika... Uzmanlar 3. dozla ilgili merak edilenleri yanıtladı! Bakan Koca'dan flaş açıklama: Kurban Bayramı'na kadar...

'İKİ DOZ SINOVAC OLANLAR 3’ÜNCÜ DOZDA İSTEDİĞİ AŞIYI OLABİLİR' Prof. Dr. Sema Kultufan Turan:



“50 yaş ve üstü ilk aşıladığımız grup. Sinovac ile aşılanan bu kişiler rapel yani hatırlatma aşılarını 3-6 ay içinde istedikleri zaman olabilirler. İki doz BioNTech olanlara hatırlatma aşısının ne zaman yapılacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Bu sebeple iki doz aşısını olanlar için hatırlatıcı dozun ne zaman yapılacağına, çalışmalar sonrasında karar verilecek. Ülkemize bir miktar Sputnik aşısı ulaştı. Önümüzdeki günlerde bu aşı da devreye girebilir. İki doz Sinovac aşısı olanlara BioNTech de önerebiliriz, isteyen Sinovac da olabilir. Sputnik devreye girdikten sonra bu aşıyı da olabilir. Vatandaşlar istedikleri aşıyı olmalı. Ancak aşı olduktan sonra özellikle alerjisi olan kişilerin sağlık kuruluşunda mutlaka yarım saat beklemelerini öneriyorum.” (MELTEM ÖZGENÇ)