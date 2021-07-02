Son dakika... Uzmanlar 3. dozla ilgili merak edilenleri yanıtladı! Bakan Koca'dan flaş açıklama: Kurban Bayramı'na kadar...
Son dakika haberine göre, Koronavirüsle mücadelede yeni gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde güncelleme yaptı ve birçok önemli kararı hayata geçirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşılama çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Öte yandan, Sağlık çalışanları ve 50 yaş üzerine 3’üncü doz aşılama başladı. Bilim Kurulu üyeleri, 3. doz aşıyla ilgili merak edilen soruları Hürriyet'e yanıtladı.
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Pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması önceki gün sona erdi.
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SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS REHBERİNİ GÜNCELLEDİ
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından Kovid-19 rehberinin, "Salgın Yönetimi ve Çalışma" bölümünde güncelleme yapıldı.
İçişleri Bakanlığının kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgesinin dikkate alındığı, ayrıca Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi'nde daha önce yapılan değişiklerin yansıtıldığı güncellemelere göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında AVM, berber, kuaför, güzellik salonu, kırtasiye ve benzeri tüm iş yerlerinde daha önce 1 metre olarak belirlenen sosyal mesafenin 2 metreden fazla olması önerildi.
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Ayrıca bu tip iş yerlerinde, "maskesiz ve 2 metreden yakın halde 10 dakika süreyle bir arada bulunulması" durumunun, "yakın temaslı" olarak değerlendirileceği de rehbere eklendi. Bu süre daha önce 15 dakika idi.Rehberde, kişilerle 2 metreden yakın ve 10 dakikadan uzun temas olasılığı olanların, yüz koruyucu kullanmasının sağlanması gerektiği ifade edildi.
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HES KODU UYGULAMASI BİRÇOK SEKTÖRDE KULLANILACAK
Rehberde yapılan güncelleme ile AVM gibi alanlarda kullanılan HES kodu uygulamasının daha fazla sektörde kullanımının sağlanması gerektiği belirtildi.Bu kapsamda, restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan tüm işletmelere, spor salonlarına, halı saha tesislerine girişte HES kontrolü yapılacağı aktarıldı.
Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış ve kesim alanlarının girişinde HES kodu sorgulamasının yapılması gerektiği kaydedildi.
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İŞ YERLERİNDE ORTAK KULLANIM AMACIYLA GAZETE, DERGİ BULUNDURULABİLECEK
İş yerlerinde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi ve benzerleri bulundurulabilecek. Bunları kullananlara temastan önce ve sonra el antiseptiği kullanması ve el yıkamasına ilişkin hijyen uygulamaları hatırlatılacak.
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1- KİMLERE ÜÇÜNCÜ DOZ VURULACAK?
Sağlık çalışanları ve 50 yaş üzerine 3’üncü doz aşılama dün başladı. Peki hatırlatma (rapel) dozu da denilen bu aşı kimlere ve kaçar ay arayla yapılacak? 3’üncü dozda farklı aşı vurulabilecek mi? Hürriyet sordu, Bilim Kurulu üyeleri yanıtladı...
Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz :
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"30 Haziran’daki Bilim Kurulu toplantımızın ardından açıklandığı üzere, sağlık çalışanları ile 50 yaş ve üstü tüm bireylere iki doz Sinovac aşısının ardından pekiştirme dozu olarak üçüncü doz Sinovac veya BioNTech aşısını olma hakkı tanınmıştır. Aşılamaya bugünden itibaren başlandı. İki Sinovac aşısını olmuş kişiler ikinci aşıdan 3 ay sonra olmak üzere hatırlatma aşısı olabilirler. Sağlık çalışanlarının yoğun ilgisi devam ediyor. 65 yaş üstü bireylerden iki doz Sinovac yapılanlar da bu gruba dahildir."
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2- İKİNCİ DOZDAN NE KADAR SÜRE SONRA HATIRLATMA DOZU YAPILACAK?
Hatırlatma dozu iki aşısını da Sinovac olanlara yapılıyor şu anda. İkinci dozu olduktan sonra 3 ay içinde istedikleri zaman üçüncü doz olabilirler.
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3- İKİ DOZU DA BİONTECH OLANLARA 3’ÜNCÜ DOZ UYGULANACAK MI?
Şimdilik iki doz BioNTech olanlara üçüncü dozun uygulanması gerekmiyor. İlerleyen zamanlarda bilimsel çalışmaların sonuçları doğrultusunda, BioNTech’te de rapel dozun uygulanıp uygulanmayacağı konusu değerlendirilecek. Sputnik aşısı da bir miktar ülkemize ulaştı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarındaki incelemeler sürüyor. Bu incelemelerin olumlu sonuçlanması halinde bu aşı da devreye girebilir.
İki doz Sinovac olanlar BioNTech de Sinovac da olabilirler. Her iki aşı da şu an için bireysel tıbbi durumlara ve tercihlere bırakılmıştır. İkisi de uygulanabilir.
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5- ALERJİSİ OLANLARIN BİONTECH OLMALARINDA SAKINCA VAR MI?
Alerji öyküsü olanların aşıyı hastaneler gibi sağlık kuruluşunda uygulatarak, aşıdan sonra en az 30 dakika beklemesi yararlı olacaktır. Alerjilerini takip eden hekimlerle de iletişime geçerek, onların fikirlerini alabilirler.
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'İKİ DOZ SINOVAC OLANLAR 3’ÜNCÜ DOZDA İSTEDİĞİ AŞIYI OLABİLİR'
Prof. Dr. Sema Kultufan Turan:
“50 yaş ve üstü ilk aşıladığımız grup. Sinovac ile aşılanan bu kişiler rapel yani hatırlatma aşılarını 3-6 ay içinde istedikleri zaman olabilirler. İki doz BioNTech olanlara hatırlatma aşısının ne zaman yapılacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Bu sebeple iki doz aşısını olanlar için hatırlatıcı dozun ne zaman yapılacağına, çalışmalar sonrasında karar verilecek. Ülkemize bir miktar Sputnik aşısı ulaştı. Önümüzdeki günlerde bu aşı da devreye girebilir. İki doz Sinovac aşısı olanlara BioNTech de önerebiliriz, isteyen Sinovac da olabilir. Sputnik devreye girdikten sonra bu aşıyı da olabilir. Vatandaşlar istedikleri aşıyı olmalı. Ancak aşı olduktan sonra özellikle alerjisi olan kişilerin sağlık kuruluşunda mutlaka yarım saat beklemelerini öneriyorum.” (MELTEM ÖZGENÇ)
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“HEDEF KURBAN BAYRAMINA KADAR YÜZDE 70”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57'sinin aşılandığını, bayrama kadar yüzde 70'inin aşılanmasının hedeflendiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla, 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım."
Bakan Koca, sabah saatlerinde ise “Yanlış okumadınız. Bugün bekliyoruz.” mesajını paylaştı.
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Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 50 milyon 747 bin 266'ya ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Temmuz saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 50 milyon 747 bin 266 olarak gerçekleşti.
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SON 24 SAATTE 42 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 462 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 706 oldu, 6 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 300 bin 504'e yükseldi.
Test sayısı 61 milyon 12 bin 512'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 430 bin 940, vefat sayısı da 49 bin 774 oldu.
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SOKAKLARA AKIN ETTİLER
1 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ermesi ile birlikte, İstanbul'da ilk gece sokaklarda hareketlilik yaşandı. İstanbul'da bazı vatandaşlar, gece açık olan kebapçılara giderek kısıtlamanın sona ermesini kutlarken, birçok kişi de Galata Köprüsü'ne gelerek balık tuttu. Kısıtlamada evde sıkıldıklarını söyleyen birçok kişi ise parklara ve sahillere akın etti.
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Zeytinburnu sahile gelen bir ailenin de yeşillik alanda oturarak sohbet ettikleri görüldü. DHA'ya konuşan bir aile ferdi, "Eve gitmeyi düşünmüyoruz, sabaha kadar buradayız. Sabah saat 08.00'de işe gidiyoruz ama bunu kutluyoruz bugün. Çok mutluyuz, inşallah bir daha yaşamayız, Koronavirüssüz günlere inşallah. İki yıl sonra terimizi attık. Yeğenlerimizi getirdik" şeklinde konuştu.
Galata Köprüsü'ne balık tutmaya gelen bir kişi de, "Yasaklar kalktı, balık tutmaya geldik. Bayağı balık var, istavrit tuttum. Epeydir bekliyoruz, bir senedir çıkamamıştık. Hava temiz, rüzgar iyi evde oturmaktan iyidir" diye konuştu.
Bazı vatandaşlar köprüde bisiklet kullanırken, bir grup arkadaş ise köprü üzerinde oturarak sohbet etti. Sohbet eden vatandaşların maske takarak sosyal mesafeyi korudukları görüldü.
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EĞLENCE MERKEZLERİ DOLDU TAŞTI
Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, Bodrum'da hayat normale döndü. Kısıtlamaların sona ermesi ile birlikte Bodrum'daki eğlence merkezleri kapılarını yerli ve yabancı turistler için açtı. Kısıtlamaların sona ermesi ile Bodrum sokakları hareketlenirken, mekanlarda yoğunluk yaşandı.
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Bardakçı Koyu'nda bulunan bir otelde ise şarkıcı İlyas Yalçıntaş sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalçıntaş, Bodrum'da ilk konseri kendisi verdiğini için mutluluğunu dile getirdi. Yalçıntaş, "Yaklaşık 1.5 yıldır pandemi şartları nedeniyle en fazla etkilenen sanatçı ve müzisyen kardeşlerimiz oldu. Çok şükür bu süreci atlattık ve normalleşme ile birlikte hayranlarımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.