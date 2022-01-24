Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerde sınavlar iptal mi? Kar tatili olan üniversiteler hakkında açıklama

İstanbul'da hangi üniversitelerde kar tatili olduğu son gelişmeler ile devam ediyor. Bazı okullarda dönem sonu sınavları devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. İstanbul dışındaki üniversitelerden de tatil açıklaması geldi. Kocaeli Üniversitesi sınavların ertelendiğini bildirdi. İstanbul Valisi Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir." ifadelerini kullandı. Devlet ve vakıf üniversiteleri sosyal medya hesaplarından tatil açıklamalarını yayınladı.
İstanbul'da 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Üniversiteler iki gün tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle #Üniversite Rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler çerçevesinde 24-25 Ocak 2022 tarihleri kar yağışı bakımından aşırı riskli olarak değerlendirilmektedir.
Bu gerekçe ile sözü edilen iki gün içerisinde yapılması planlanan yarıyıl sınavları ertelenmiştir.
Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler çerçevesinde 24-25 Ocak (Pazartesi - Salı) 2022 tarihleri kar yağışı bakımından "aşırı riskli" olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle iki gün içerisinde yapılması planlanan sınavlar ertelenmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada," 24 Ocak pazartesi ve 25 Ocak salı günleri gerçekleştirilmesi planlanan final sınavları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Sınavlar, 26-30 Ocak tarihleri arasında duyurulacak saatler arasında yapılacaktır." açıklamalarını kullandı.
Kocaeli Üniversitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada bazı sınavların ertelendiği bildirildi. Üniversite ileri bir tatile alınan sınavları yeni takvimde paylaştı.