Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerde sınavlar iptal mi? Kar tatili olan üniversiteler hakkında açıklama

İstanbul'da hangi üniversitelerde kar tatili olduğu son gelişmeler ile devam ediyor. Bazı okullarda dönem sonu sınavları devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. İstanbul dışındaki üniversitelerden de tatil açıklaması geldi. Kocaeli Üniversitesi sınavların ertelendiğini bildirdi. İstanbul Valisi Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir." ifadelerini kullandı. Devlet ve vakıf üniversiteleri sosyal medya hesaplarından tatil açıklamalarını yayınladı.