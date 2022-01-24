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Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerde sınavlar iptal mi? Kar tatili olan üniversiteler hakkında açıklama

#Üniversiteler#Kar Tatili#İstanbul Valiliği

Üniversitelerin tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kar yağışı tüm hızıyla devam ediyor. Yurdun birçok yerinde yoğun şekilde yaşanıyor. Okulların sömestr tatilinde olduğu bu tarihlerde bazı üniversitelerde eğitim devam ediyor. Üniversitelerde okulların tatil olup olmadığı ile ilgili açıklama yapıldı.  İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'daki üniversitelerde sınavlara ve eğitime ara verildiğini duyurdu. Peki, hangi üniversiteler tatil oldu? Sınavlar iptal mi? İşte, 24 Ocak kar tatili olan üniversiteler.

1/6Üniversiteler tatil mi Üniversitelerde sınavlar iptal mi Kar tatili olan üniversiteler hakkında açıklama

İstanbul'da hangi üniversitelerde kar tatili olduğu son gelişmeler ile devam ediyor. Bazı okullarda dönem sonu sınavları devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. İstanbul dışındaki üniversitelerden de tatil açıklaması geldi. Kocaeli Üniversitesi sınavların ertelendiğini bildirdi. İstanbul Valisi Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir." ifadelerini kullandı. Devlet ve vakıf üniversiteleri sosyal medya hesaplarından tatil açıklamalarını yayınladı.

2/6ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul'da 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Üniversiteler iki gün tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle #Üniversite Rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

3/6MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler çerçevesinde 24-25 Ocak 2022 tarihleri kar yağışı bakımından aşırı riskli olarak değerlendirilmektedir.

Bu gerekçe ile sözü edilen iki gün içerisinde yapılması planlanan yarıyıl sınavları ertelenmiştir.

4/6İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler çerçevesinde 24-25 Ocak (Pazartesi - Salı) 2022 tarihleri kar yağışı bakımından "aşırı riskli" olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle iki gün içerisinde yapılması planlanan sınavlar ertelenmiştir.

5/6İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada," 24 Ocak pazartesi ve 25 Ocak salı günleri gerçekleştirilmesi planlanan final sınavları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Sınavlar, 26-30 Ocak tarihleri arasında duyurulacak saatler arasında yapılacaktır." açıklamalarını kullandı.

6/6KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Kocaeli Üniversitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada bazı sınavların ertelendiği bildirildi. Üniversite ileri bir tatile alınan sınavları yeni takvimde paylaştı.

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#Üniversiteler#Kar Tatili#İstanbul Valiliği