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AA - DHA - İHA
Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 20:28 | 

Son dakika: Türkiye'nin gözü kulağı deprem bölgesinde... İşte İzmir depremiyle ilgili dakika dakika son gelişmeler

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştu. Depremde şu ana kadar 17 kişi hayatını kaybederken, 763 kişi de yaralandı. İzmir'in birçok noktasında yıkılan binalarda arama - kurtarma çalışmaları başladı. Çalışmalara Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Pakdemirli'nin enkaz altında kalan Buse ile telefon konuşmasına canlı yayında tüm Türkiye şahit olmuştu, Buse, saat 00.20'de kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı" dedi.

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İŞTE İZMİR'DE MEYDANA GELEN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

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00.20
Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in ulaştığı görüntülerde, Bakan Pakdemirli'nin telefonda konuştuğu Buse, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı" dedi.

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00: 10 - İzmir'de 283 sokaktaki binanın enkazından Erol Subaş isimli kişi çevredekilerin alkışları arasında çıkarıldı

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23.25
Bakan Pakdemirli'nin telefonda konuştuğu Buse'ye ulaşmaya çalışan kurtarma görevlilerinin görüntüleri ortaya çıktı. Görevli personel, Buse ve yanında bulunan Fatma adlı birine seslenerek, "Fatma Abla, ben seni duyuyorum. Tamam Buse, alıcam seni sakın korkma, geliyoruz Buse" dedi

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22,30
CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu - Sığacık
Deprem Seferihisar açıklarında meydana geldi. Bir tekne gösterelim size, tsunami sebebiyle oluşan dalgalar nedeniyle battı. Sadece tekneler değil aynı zamanda sahil şeridinde park eden araçlar da ciddi bir hasar aldı.
Seferihisar'da bulunan bütün tekneler, kafeler, pansiyonlar hasar görmüş durumda. Malzemeleri kullanılamaz hale gelmiş durumda.
Görgü tanığı: Vallahi Japonya'yı yaşadık. Dalgalar geldi, motorlar suyun içinde. Ağlar suyun içinde. Yarın ne olur bilemem. Geceyi mecbur teknemde geçireceğim. "Rüyada mıyız" dedik bir kere. Her taraf çok kötüydü. İnanılmayacak bir şey.
Görgü tanığı: Çok kötü durum yaşadık. Şok olduk, arabalar denize gitti, tekneleri kurtaramadık.

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22,20
CNN TÜRK MUHABİRİ SEMA AKBULUT - BORNOVA
Burada iki enkaz var. Edindiğimiz bilgilere göre, şu anda burada altı ayrı ekip çalışmalarını yürütmekte. Bu apartman içerisinde 40-42 kişinin olduğu düşünülüyor. Apartmanın içinde emekliler vardı, pandemi nedeniyle evdelerdi. Alt katta berber, kargo dükkanı vardı. Berber dükkanında deprem anında 6 kişi vardı, iki kişi çıkarak kurtarıldı. Enkaz altında kalanlara arama - kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Buradaki ekipler herkesin kaçmaya çalıştığını düşünerek apartman boşluğunda çalışmalarını yoğunlaştırıldı. Zaman zaman helikopterleri görüyoruz, havadan da destekler sağlanıyor.
İstanbul'dan yola çıktığımız andan itibaren çok sayıda ekibin Bursa'dan Sakarya'dan Ankara'dan İzmir'e doğru yola çıktığını gördük. Her noktada arama çalışmaları devam ediyor.

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22,05
CNN Türk Muhabiri Ceylan Sever - Bayraklı

Ekiplerin çalışması anne ve çocuklarına ulaşmaya devam ediyor. Ekiplerin her biri bir yandan anne ve çocuklarına ulaşmaya çalışıyorlar. Ekiplerin Doğan Apartmanı'ndaki saatlerdir süren çalışmaları devam ediyor.

Burada bir anne ve dört çocuğunun sesi önce cihazlar tarafından fark edildi, yerin altı dinlendi. Ardından sese ve kokuya duyarlı köpekler getirildi. O cihazın tepki verdiği yerde köpekler de tepki verdi. Arama kurtarma ekiplerinin onlara ulaşmak için zamanla yarışı başladı.

En büyük kardeşin 10 yaşında olduğunu söyleyelim. Yakınları da onlardan bir haber almak için nefeslerini tutmuş bir şekilde bekliyorlar.

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21.10
Bakan Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonda görüştüğü Buse'nin enkazdan çıkarıldığı açıklandı. Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada, "Şu anda Buse kızımız çıkartılıyor. İnşallah tüm vatandaşlarımız çıkarılır" dedi.

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21.00
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, deprem bölgesinde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, vatandaşlara hasarlı binalar konusunda uyarılarda bulunup, "Vatandaşlarımız kendilerinin hasarlı olduklarını düşündükleri binaya hiçbir şekilde girmesinler" dedi.

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20.53
İzmir Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından biri kişi sağ olarak kurtarıldı

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20,45
Enkazın altında anne ve oğlu vardı. Biri ne yazık ki hayatını kaybetti.

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20:40
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu enkaz bölgesinde:
Bütün arkadaşlarımız burada, çok özverili bir çalışma var. Vatandaşlarımız da arabalarıyla yola çıkmasınlar. Kayıplarımız var üzüntülüyüz. Ekiplerimiz ve AFAD çalışıyor. İnşallah en az hasarla atlatmak için özveriyle çalışıyoruz.

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20.05
ENKAZ ALTINDA BİR ANNE VE OĞLUNA ULAŞILDI

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DEPREMZEDELERİN YAKINI:
Ben Metin Küçükoğlu. İçerde kurtarılmayı bekleyen kişinin hocasıyım, futbolcu içerdeki. İçerdeki çocuğun adı Malik Tahirler; onun hocası oluyorum. Onlara ulaşıldı. Üç saattir çalışma devam ediyor. Malik, 92 doğumlu 28 yaşındaydı. Annesi de 70-75 yaşlarındaydı.

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BAKANDAN CANLI YAYINDA KURTARMA TELEFONU
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığı İzmir'in Bayraklı ilçesinde incelemelerde bulundu. Pakdemirli, enkaz altında kalan yaralı vatandaşla telefonda konuştu.

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Pakdemirli, Sakarya Caddesi'nde bulunan ve deprem sırasında çöken 8 katlı binanın enkazında kalan Buse'yle telefonda görüştü. Enkaz altındaki Buse'ye ulaşmaya çalışan Bakan Pakdemirli; Önündeki bloklardan birini alacağız. Biraz sakin ol, inşallah sana ulaşmak istiyoruz. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Ayaklarının ucunun hizasında gürültü duyuyor musun?

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Bakan Pakdemirli, Buse'ye, kendisine ulaşmak için arama kurtarma köpeklerinin kullanılacağını ve sakin olması gerektiğini, yerinin büyük ölçüde belirlendiğini söyledi. Buse'nin, "Kedi sesi çıkarayım mı?" demesi üzerine Bakan Pakdemirli, "Evet Buse, kedi sesi çıkar moralini böyle yüksek tut." dedi.

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Gazetecilerin sorusu üzerine Bakan Pakdemirli, "Depremzedeyle konuşuyorum lütfen. Onun enerjisini boşa harcamamız gerekiyor." diye yanıt verdi.

19ABLASI BUSE İLE KONUŞTU
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ABLASI BUSE İLE KONUŞTU

Sakın korkma tamam mı? Fatma Abla iyi misin? Tamam biz birazdan size ulaşacağız. Arama yerindeyiz. Arkadaşların dedikleri şekilde hareket edin. Polikiniğin girişindeki alüminyum kapı? Sarjının kaç olduğunu görebiliyor musun? Erol ağabey sarj az mı? Zeminin girişinde bir kapı varmış. Buse sakın korkmayın hepimiz buradayız. Sarjı göremiyorsun karanlık... Erol abinin sarjı bitiyor mu? Ekranın sarjını biraz karartın. "Erol ağabey üstüme düştü diyor." Sen sakin ol hiç korkma kuzum. Sana ne diyorlarsa onu yapmaya çalışın.

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Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ''Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır'' uyarısında bulundu.

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AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Ege ve Marmara'da bir çok ilde şiddetli hissedildi.

AFAD, depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ''TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor. Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır'' dedi.

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AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremi hisseden vatandaşlar büyük korku yaşadı, bayılanlar oldu.

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Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

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Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi.

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Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.

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Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

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Vatandaşların panik yaşadığı deprem sonrası ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

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Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.

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AFAD, ''İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir'' açıklamasında bulundu.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 5,8 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar olabileceğini söyledi.

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CNN Türk'te canlı yayında konuşan Kalafat, "Şiddetli, yıkıcı bir depremdir. Can ve mal kaybına neden olabilir. Bu depremden sonra yoğun artçılar olacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz. 5,8'e kadar burada artçı depremler olabilir. 5,8'lik deprem hasar görmüş yapılarda hasarın artmasına ve yıkıma neden olabilir." ifadelerini kullandı.

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Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin etkisiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

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6.6 büyüklüğündeki depremde, denizde gelgit oluştu. Bu sırada marinada demirli olan yelkenli teknelerin denize sürüklendiği görüldü. Depremin ardından denizde çekilme yaşandı.

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İşte İzmir'de deprem sonrası yıkılan binalar ve yaşanan panik...

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