Son dakika: Türkiye'nin gözü kulağı deprem bölgesinde... İşte İzmir depremiyle ilgili dakika dakika son gelişmeler

22,05

CNN Türk Muhabiri Ceylan Sever - Bayraklı



Ekiplerin çalışması anne ve çocuklarına ulaşmaya devam ediyor. Ekiplerin her biri bir yandan anne ve çocuklarına ulaşmaya çalışıyorlar. Ekiplerin Doğan Apartmanı'ndaki saatlerdir süren çalışmaları devam ediyor.



Burada bir anne ve dört çocuğunun sesi önce cihazlar tarafından fark edildi, yerin altı dinlendi. Ardından sese ve kokuya duyarlı köpekler getirildi. O cihazın tepki verdiği yerde köpekler de tepki verdi. Arama kurtarma ekiplerinin onlara ulaşmak için zamanla yarışı başladı.



En büyük kardeşin 10 yaşında olduğunu söyleyelim. Yakınları da onlardan bir haber almak için nefeslerini tutmuş bir şekilde bekliyorlar.