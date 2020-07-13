Son dakika... Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.
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İstanbul Sanayi Odası 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2019 araştırması sonuçları açıklandı.
İSO 500’teki kuruluşların ihracatı yüzde 2,4 artarken, katma değerdeki yüksek teknoloji yoğunluklu payı yüzde 6,9’a yükseldi. İstihdam yüzde 1, Ar-Ge harcamaları da yüzde 150’nin üzerinde arttı. Ancak finansman giderleri karlılıkta belirleyici olmayı sürdürürken, kaynak yapısındaki bozulma da devam etti ve toplam borçların payı 1,4 puan yükseldi.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan “Orta-yüksek ve yüksek teknolojinin katma değerdeki payı ilk kez yüzde 30,4’e çıktı. Bunun savunma ve havacılık sanayi sektörlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bununla birlikte araştırma gösterdi ki; sanayici borçla yaşamak zorunda. Bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor. En büyük avantajımız; faizlerin düşük seviyede seyretmesi. Yüksek faizle mücadeleyi hafife almamalıyız.” açıklamasında bulundu.
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2019 araştırmasında Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş oldu. Lider Tüpraş'ın net satışları 87.9 milyar lira olarak gerçekleşti.
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Tüpraş'ı Ford Otomotiv takip etti. Ford Otomotiv'in toplam satışları 37 milyar lira oldu.
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Üçüncü büyük ise Toyota Otomotiv oldu. 25.8 milyar liralık satışta bulundu.
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Renault 4'üncü sırada yer aldı. 24.6 milyar liralık satış yaptı.
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İSO 500’e bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri de listeye beşinci sıradan girdi. Şirket 20.8 milyar liralık satış gerçekleştirdi.
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Arçelik 6'ıncı sırada 18.6 milyar liralık satışla yer buldu.
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Tofaş 7. sırada yer buldu. Net satışları 17.2 milyar lira oldu
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İskenderun Demir Çelik 8. sırada. Net satışları 16.3 milyar lira.
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Ereğli Demir Çelik Fabrikası 10. sırada bulundu. Toplam satışları 14.1 milyar lira oldu.