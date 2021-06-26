Son dakika: Türkiye'de YKS 2021 heyecanı! Sınava yetişemeyenler, kapıda gözyaşı dökenler... İşte öğrencilerin YKS maratonu

Kapının kilitlenmesinden 3 dakika sonra gelen iki öğrenci sınav salonuna girmek istedi. Görevli kapıyı açmayınca kapı önünde bekleyen vatandaşlar görevliyle tartıştı. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş “Memur Bey, kapıyı erkenden kapattınız. 1 dakikadan bir şey olmaz. Çocukların psikolojilerini bozuyorsunuz" dedi. Tüm ikna çabalarına rağmen kapı açılmayınca, iki aday trafiğin çok yoğun olduğunu ve bu nedenle geç kaldıklarını söyledi. Sınav salonunda görevli polis memurunun kapının açılmasının mümkün olmadığını söylemesi ve kuralları hatırlatmasının ardından tartışma sona erdi.