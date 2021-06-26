Son dakika: Türkiye'de YKS 2021 heyecanı! Sınava yetişemeyenler, kapıda gözyaşı dökenler... İşte öğrencilerin YKS maratonu
Türkiye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Sınava yetişemeyen öğrenciler büyük üzüntü yaşarken bazı öğrencileri ise polis ekipleri yetiştirdi. Kapılar kapandıktan sonra dışarıda veliler büyük bir heyecanla bekledi. İşte 2021 YKS maratonunda yaşananlar...
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Konya'da bir lisede son anda sınava yetişemeyen ve içeri alınmayan bir öğrenci velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla sınava alındı. İşte tüm detaylar...
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İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Kapılar kapandıktan sonra gelen 2 öğrenci ise sınav binasına alınmadı. Silivri'den geldiğini söyleyen Gökhan Karaman, "Silivri Gümüşyaka'dan geliyorum. İkametim burada diye burası çıktı. 4 dakika geç kaldım. Yolda beklenmedik bir aksilik çıktı. O yüzden geç kaldım. 2 senelik emek gitti. Seneye bir daha gireceğim" dedi.
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Niğde'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrencileri, polis ekipleri sınav merkezine yetiştirdi.
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Bolu'da, bazı öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) koşarak son anda yetişti. Geç kalan bir aday ise sınava giremedi.
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74 YAŞINDA SINAVA GİRDİ
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Yeniköy'de çiftçilik yapan Cengiz Yazıcı (74), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sınavına girdi. Sınav heyecanını anlatan Yazıcı, “Okumanın yaşı yoktur. Beşikten mezara kadar bizlerin hakkıdır” dedi.
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ENGELLİ GENCİ KUCAKLAYARAK SINAVA YETİŞTİRDİLER
Mersin'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan bedensel engelli öğrenci, çevredekiler tarafından taşınarak, salona yetiştirildi. YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için Mersin Üniversitesi'ne (MEÜ) gelen bedensel engelli öğrencinin geciktiğini fark edenler, hemen yardımına koştu. Engelli öğrenciyi kucaklayan veliler, salonun kapısına kadar taşıdı. İsmi öğrenilemeyen engelli gencin veliler tarafından taşındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Veliler, örnek davranışı dolayısıyla çevredekiler tarafından alkışlandı.
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GEÇ KALAN ÖĞRENCİYE VELİLERİN TEZAHÜRATIYLA KAPILAR AÇILDI
Konya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girenler, salonlara koronavirüs tedbirleriyle alındı. Son saniyelerde kapı kapanınca fakülte dışında kalan aday, velilerin görevlilere 'aç, aç' diye tezahürat yapmasıyla içeri alındı.
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YKS'nin ilk oturumu için birçok üniversite adayı, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara erkenden geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen adaylar, daha sonra üst aramaları da yapılarak, sınav salonlarına alındı. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde sınava saniyelerle geç kalan aday, içeri alınmadı. Velilerin 'aç, aç' diye tezahürat yapmasıyla görevliler, kapıyı açıp, genci fakülteye aldı.
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HASTANEDE AMELİYAT OLAN GENÇ AMBULANSLA SINAVA GÖTÜRÜLDÜ
Van'da Erciş'in Yeşilova Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Demir, 3 gün önce karnında ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tetkikleri yapılan Demir, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Burada apandisit ameliyatı olan Demir, doktorlarına bir yıldır YKS'ye çalıştığını ve sınavının da Erciş’te olduğunu söyledi. Bunun üzerine Demir, sınava gireceği Van'a 100 kilometre uzaklıktaki Erciş Ebubekir Çiftçi Ortaokulu'na ambulansla götürüldü.
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VATANDAŞLAR DİL DÖKTÜ AMA KAPILAR AÇILMADI
Antalya’da sabah saatlerinde aileleriyle birlikte sınav merkezleri ve okulların önüne gelen adaylar, ateşleri ölçülüp tek tek güvenlik kontrollerinden geçerek sınav salonlarına alındı. 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Öğrenciler okul bahçesi önüne kurulan güvenlik noktasından geçtikten sonra sınav salonuna alındı. Saatler 10.00'u gösterdiğinde sınav merkezi sorumlusu gelerek kapı önünde son uyarıyı yaptı. Gelen olmayınca okulun demir kapısı kalın zincirle kapatılarak asma kilit asıldı.
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Kapının kilitlenmesinden 3 dakika sonra gelen iki öğrenci sınav salonuna girmek istedi. Görevli kapıyı açmayınca kapı önünde bekleyen vatandaşlar görevliyle tartıştı. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş “Memur Bey, kapıyı erkenden kapattınız. 1 dakikadan bir şey olmaz. Çocukların psikolojilerini bozuyorsunuz" dedi. Tüm ikna çabalarına rağmen kapı açılmayınca, iki aday trafiğin çok yoğun olduğunu ve bu nedenle geç kaldıklarını söyledi. Sınav salonunda görevli polis memurunun kapının açılmasının mümkün olmadığını söylemesi ve kuralları hatırlatmasının ardından tartışma sona erdi.
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FOTOĞRAFSIZ ESKİ NÜFUS CÜZDANIYLA SINAVA GİREMEDİ, GÖZYAŞI DÖKTÜ
YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için Kültür Mahallesi’ndeki Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'na gelen Ahmet Yılmaz, eski kimliğinde fotoğraf olmayınca, sınava alınmadı. Yılmaz, okul bahçesinde gözyaşı döktü. Yakınlarının teselli ettiği Yılmaz, daha sonra okul bahçesinde ayrıldı.
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SAMSUN'DA YKS ADAYLARININ YARDIMINA POLİS YETİŞTİ
Samsun’da YKS öncesi kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına, yine polis ekipleri yetişti. Öğrenciler, sınava girecekleri okullara ulaşmak için sık sık polisi arayarak yardım istedi. Kurupelit Mesleki ve Teknik Lisesi’nde sınava girecek Kerem Saykin, kimliğini evde unutunca, polis ekipleri harekete geçti. Öğrenci, Atakum Nüfus Müdürlüğü’ne götürülerek kimlik belgesini alıp, tekrar sınav yerine götürüldü.
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Son anda sınava yetişen Saykin, ekiplere teşekkür etti. Çarşamba ve Atakum’da da sınav yerlerine geç kalan öğrencileri trafik ve asayiş ekipleri okullarına zamanında yetiştirdi. Sınava geç kalma korkusu yaşayan öğrenciler de yardımlarına koşan polislere teşekkür etti.
YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) için üniversite adayları, 1,5 saat önce sınava girecekleri okulların önlerine gelip, beklemeye başladı. Adaylar, sınav saati geldiğinde güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alınırken, adaylar da üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerleri çıkardı. Bazı adaylar ise son dakikalarda koşarak, sınava yetişti. İsmi öğrenilemeyen aday, sınava gitmek için bindiği otobüsün yanlış yöne gittiğini anlayınca hemen inip, kavşakta bekleyen polislerden yardım istedi. Polis aracıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki salona götürülen genç, son saniyelerde sınava yetişti.
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ANKARA'DA YKS HEYECANI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Ankara'da sınava giren adaylar, büyük heyecan yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önünde toplanan adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Öğrencilerin plastik su şişelerindeki etiketler söküldü, metal toka, yüzük, kolye ve kemerleri çıkarıldı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yerleşkesi'nde sınava giren adaylardan bazıları, geç kalınca telaş yaşadı. Kapının kapanmasına birkaç dakika kala üniversiteye gelen adaylar, görevlilerin yönlendirmesi üzerine koşarak, sınava yetişti. Öğrenciler içeride ter dökerken, velileri ise dışarıda heyecanla bekledi. Ailelerin dışarıda çocuklarını beklerken koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziksel mesafe kuralını zaman zaman ihlal ettiği de gözlendi.
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ELİNDE TOPUKLU AYAKKABISI, YALIN AYAK KOŞARAK SINAVA YETİŞTİ
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı, bugün saat 10.15'te başladı. Gaziantep’te öğrenciler, salonlara üzerleri aranarak alındı. Sınava 15 dakika kala gelenlerin salonlara alınmayacağı ise anonslarla bildirildi. Saat 10.00’da kapıların kapanmasından sonra gelen bir öğrenci, görevlilerden yardım istedi, sonuç alamayınca da geri döndü. Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren kız öğrenci, elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak girişlerin kapanmasına saniyeler kala salona girdi.
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BABA İLE OĞLU AYNI OKULDA YKS'YE GİRDİ
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün yapılıyor. Sabah saatlerinden itibaren adaylar sınavlarına girecekleri okullarının önüne geldi. 17 yaşındaki Kamil Esat Yavuz, 47 yaşındaki babası Hüseyin Yavuz'la birlikte aynı okulda sınava girdi.