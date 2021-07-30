Son dakika... Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor! Tarihe geçecek kareler...
Türkiye, birbiri ardına orman yangını haberleriyle sarsılıyor. Manavgat ve Akseki'nin şoku atlatılmadan, turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Mersin'den de felaket haberleri gelmişti. Yangın esnasında ve sonrasında çekilen kareler ise yıllar sonra bile hatırlanacak cinsten... İşte Türkiye'nin boğuştuğu orman yangını felaketinden dikkat çeken kareler...
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Türkiye'nin güneyi orman yangınlarıyla boğuşuyor... Yangınlarda binlerce hektar orman, tarım, alanları, sera ve mahalleler kül oldu. Sabotaj iddiaları soruşturulurken yangın esnasında çekilen kareler ise yıllar sonra bile hafızalarda yer edecek cinsten...
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Marmaris'te yangın gece saatlerinde böyle görüntülendi...
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalması sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı görüntüleri ortaya çıktı. Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden video paylaştığı görüntüde, "Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin." sözleri dikkati çekiyor.
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Yangın nedeniyle oluşan dumanlar ve yeni doğan güneş...
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında alevlerin arasında doğduğu belirtilen oğlağa "Mucize" adı verildi.
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 2 gün önce çıkan ve kontrol altına alınmaya çalışılan yangından etkilenen vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı. Yangında evi kullanılamaz hale gelen Hamide Bağ, sabah saatlerinde evine geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.
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Adana Kozan'daki yangında evinin tamamen yandığını söyleyen Cumali Yücel (63), gözyaşlarına hakim olamadı. 20 yıllık birikiminin kül olduğunu belirten Yücel, "Barajın kenarından ufak bir ateş çıktı ve ardından rüzgarın etkisiyle her yere dağıldı. Evimiz, yuvamız gitti. Bir şeyimiz kalmadı. Buradaki insanlar güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi. Güvenli yerlere götürüldüler. Benim evim de buradaydı. Yandı, kül oldu. Hanımım ölmüştü. 3 çocuğum var. Perişanız ama Allah’tan geldi, yapacak bir şey yok” dedi.
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Manavgat'taki orman yangını 3. gününde... Türkiye'nin birçok kentinden gelen ekipler, canlarını hiçe sayarak alevleri söndürmeye çalışıyor.Dumandan ve alevlerin arasındaki sıcaktan gözleri kuruyan ekip üyeleri, sağlık ekiplerinden aldıkları göz damlasını da birbirinin gözüne damlattı.
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Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta, Tunceli'de 2018 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabri ve Türk bayrağının zarar görmemesi dikkati çekti. Dikmen'in kabrini ziyaret eden vatandaşlar dua etti.
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Bir çift, Marmaris'teki yangınını gözyaşları içinde izledi.
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangından bir kare...
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Gençler, yangına müdahale etmek için zamanla yarıştı.
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgedeki bazı oteller, tedbir amaçlı boşaltıldı. Bazı vatandaşlar sahilde toplandı.
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Yangından kaçış...
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.
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Manavgat yangını gece saatlerinde böyle görüntülendi.
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Bir jandarma yangında zarar gören vatandaşı tedavi ediyor...
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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İşte Türkiye'nin kâbusu olan orman yangınlarından tarihe geçecek kareler...