Son dakika... Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor! Tarihe geçecek kareler...

Adana Kozan'daki yangında evinin tamamen yandığını söyleyen Cumali Yücel (63), gözyaşlarına hakim olamadı. 20 yıllık birikiminin kül olduğunu belirten Yücel, "Barajın kenarından ufak bir ateş çıktı ve ardından rüzgarın etkisiyle her yere dağıldı. Evimiz, yuvamız gitti. Bir şeyimiz kalmadı. Buradaki insanlar güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi. Güvenli yerlere götürüldüler. Benim evim de buradaydı. Yandı, kül oldu. Hanımım ölmüştü. 3 çocuğum var. Perişanız ama Allah’tan geldi, yapacak bir şey yok” dedi.