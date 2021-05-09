Son dakika haber: Türkiye Koronavirüs tablosunda son durum... Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs corona virüs (coronavirüs) vaka sayısı, iyileşen ve hasta sayısı
Koronvirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleniyor. Türkiye Koronavirüs günlük vaka tablosunda umut veren düşüş sürerken, vefat sayısında ise maalesef kritik seviye dikkat çekiyor. Tam kapanmanın birinci haftası geride kalırken alınan önlemler ile corona virüs vaka sayısındaki düşüş dikkat çekti. Test sayısındaki azalma sosyal medyanın gündemindeki konular içinde olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca test sayılarındaki durumu açıkladı. 9 Mayıs corona virüs tablosunda 15 bin191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti. Haftalık vaka sayısı en çok azalan iller de belli oldu. İşte Türkiye koronavirüs tablosunda 8 Mayıs vaka, vefat, hasta ve iyileşen sayısında son durum bilgisi...
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, vakalarda umutlandıran düşüşün devam ettiği görülürken, toplam vaka sayısının ise 5 milyonu aştığı görüldü. Yayınlanan son tabloda vefat sayısı 283 oldu, ağır hasta sayısı ise 3 bin 81 olarak kaydedildi.
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9 MAYIS CORONA TABLOSU
Koronavirüs günlük tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. 9 Mayıs corona virüs tablosunda vaka sayısında yaşanan düşüş dikkat çekti. Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu, 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.
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8 MAYIS GÜNCEL TABLO
Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu, 28 bin 896 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.
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7 MAYIS KORONA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 7 Mayıs coronavirüs tablosu açıklandı. Yayımlanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 260 oldu, 35 bin 529 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi.
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6 MAYIS VAKA SAYISI
Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bugünkü tabloda Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.
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5 MAYIS KORONA TABLOSU
5 Mayıs koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 491 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu, 35 bin 464 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.
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4 MAYIS CORONA VAKA SAYISI
4 Mayıs korona virüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.
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3 MAYIS GÜNCEL TABLO
Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu, 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.
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Test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, vefat sayısı 40 bin 844, ağır hasta sayısı 3 bin 532 oldu.
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Son dakika... Test sayısı tartışması! Sağlık Bakanı Koca: Asılsız ve iyi niyetli değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ''Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır'' dedi. Tam kapanma süreciyle ilgili de konuşan Koca, ''Tüm Türkiye’de hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düşmüştür'' dedi
Koca, Bölge Değerlendirme Toplantısı için geldiği kentte Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.
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Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Koca, ülke genelinde sıkılaştırılmış kurallarla süren bir kısıtlama uygulamasıyla beraber bölgelerde durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.
İllerin durumunu yerinde değerlendirmek ve tedbirleri yerinde kontrol etmek için cuma günü Antalya'da olduklarını anımsatan Bakan Koca, bugün de Edirne'de Trakya'daki dört ili ele alacaklarını ifade etti.
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"FEDAKARLIKLARIN SONUCU YANSIYOR"
Bakan Koca, son haftalarda Kovid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçmek zorunda kalındığını belirterek, şunları kaydetti:
"İki hafta süreyle uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızına erişemememiz sebebiyle 17 günlük bir kapanma dönemi ile vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor ve gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyorum."
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"TEST, SEMPTOM GÖSTERENLERE YAPILIYOR"
Vaka sayılarıyla test sayıları arasında ilişki kurularak asılsız yorumların yapıldığına dikkati çeken Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalar ile temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir." diye konuştu.
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Test sayılarının düşmesinin vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucu olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şöyle devam etti:
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"Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur. 14 aydır koronavirüs salgınını kontrol etmek adına büyük bir mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. İlk etapta alınan kısıtlama tedbirlerinin sağladığı kısmi düşüşü tam kapanma ile etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız."
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"BAYRAMI BAYRAM GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"
Kısıtlama süreçleri sonunda bayrama bayram gibi girmek istendiği temennisini tekrarladığını vurgulayan Bakan Koca, "Bu ifadeyi tekraren söylüyorum. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz." dedi.
Hedefin, alınacak tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükünü her geçen gün azaltmak olduğuna işaret eden Bakan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:
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"Filyasyon, salgınla mücadelede bildiğiniz gibi çok önem verdiğimiz bir faaliyetimiz. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekiplerimiz hem temaslıları belirleyip izole etmek, hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor. Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 98."
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Edirne'deki vaka sayılarına da değinen Bakan Koca, kentte son bir haftada vaka sayısının yüzde 50 oranında azaldığını, yatak doluluk oranının yüzde 52,1 yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 66,7 olduğunu söyledi.
Bakan Koca, Edirne aşılama programının başarıyla sürdüğünü 65 yaş üstü vatandaşlardan Edirne'de aşılanma oranının yüzde 88 olduğunu belirtti.
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AŞI OLMAYA DAVET ETTİ
Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorunda olunduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.