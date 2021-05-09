Son dakika: Türkiye Koronavirüs tablosunda son durum: Sağlık Bakanlığı 8 Mayıs corona virüs (coronavirüs) vaka sayısı, iyileşen ve hasta sayısı

"TEST, SEMPTOM GÖSTERENLERE YAPILIYOR" Vaka sayılarıyla test sayıları arasında ilişki kurularak asılsız yorumların yapıldığına dikkati çeken Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalar ile temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir." diye konuştu.