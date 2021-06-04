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Haber Giriş: 04 Haziran 2021 - 19:50 | 

Son dakika...Türkiye günlük Koronavirüs tablosunda son durum: 4 Haziran corona virüs vaka sayısı, iyileşen ve vefat oranı! İşte covid 19'da tüm gelişmeler

4 Haziran corona virüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu covid19.saglik.gov.tr üzerinden paylaştı. 1 aylık kritik süreç başlarken, 4 Haziran corona virüs tablosunda vefat ve iyileşen sayısı dikkat çekti. Bugünkü Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre ağır hasta 1183 oldu, 94 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi. Aşılama oranı ile ilgili de bilgi veren Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 138 bin 368'e ulaştığını bildirdi. İşte, 4 Haziran 2021 koronavirüs Türkiye tablosunda son durum.

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Türkiye günlük vaka sayısı son gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı 4 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Yeni normalleşmenin dördüncü gününde 1 aylık kritik süreç devam ederken vaka sayısında düşüş olması durumun iyiye gittiğine işaret etti. Ağır hasta 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

24 HAZİRAN VAKA SAYISI

4 HAZİRAN VAKA SAYISI

4 Haziran koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.

33 HAZİRAN GÜNCEL TABLO

3 HAZİRAN GÜNCEL TABLO

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 809 bin 788'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 270 bin 299, vefat sayısı 47 bin 882 oldu.

42 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

2 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

2 Haziran koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.

51 HAZİRAN CORONA VAKA SAYISI

1 HAZİRAN CORONA VAKA SAYISI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 602 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516, vefat sayısı 47 bin 656 oldu.

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Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.

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6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdiTürkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 582 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.

Test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911, vefat sayısı 47 bin 405 oldu.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Koca'dan, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajını paylaştı.

9Sağlık Bakanı Kocadan, İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz mesajı

Sağlık Bakanı Koca'dan, 'İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz' mesajı

Bakan Koca'nın "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştığı kamu spotunda şu ifadeler kullanıldı:

"İşleri tekrar yoluna koymak için kolları sıvıyoruz. Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kovid-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz."

10Sigara kullanımı Kovid-19 hastalarında yoğun bakım riskini artırıyor

Sigara kullanımı Kovid-19 hastalarında yoğun bakım riskini artırıyor

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Kovid-19 hastalığı tanısı ile izlenen hastaların akıbetlerini belirleyen en önemli ve en yaygın risk faktörlerinden biri olarak, tütün kullanımı ön plana çıkmıştır" dedi.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Kovid-19 kaynaklı yoğun bakım ünitesine yatış ihtiyacı olan hastaların yüzde 30'unun sigara içenlerden oluştuğunun tespit edildiğini bildirdi.

Öztürk, "31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada damar sağlığının korunması ile beyin kan dolaşımının sağlıklı şekilde işlemesinin, en önemli yaşam hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Sigara ve tütün ürünleri kullanımının, bütün sağlık göstergelerine, özellikle de kalp-beyin damar hastalıklarına olan olumsuz etkilerinin bilimsel olarak kanıtlandığının altını çizen Öztürk, bu durumun, özellikle kalp ve beyin damarları ile ilgili hastalıkları önlemede en önemli mücadele alanlarından biri olduğunu ifade etti.

Öztürk, Kovid-19 salgınının, tütün kullanımının olumsuz etkilerini daha da ön plana çıkardığını vurgulayarak, "Kovid-19 hastalığı tanısı ile izlenen hastaların akıbetlerini belirleyen en önemli ve en yaygın risk faktörlerinden biri olarak tütün kullanımı ön plana çıkmıştır." dedi.

Tütün tüketiminin ayrıca bağışıklık sistemine olan etkiler ve enfeksiyonlara duyarlılığı artırarak, sigara içenleri bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirdiğine işaret eden Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda, yoğun bakım ünitesine yatış ihtiyacı olan Kovid-19 hastalarının yüzde 30'unun sigara içenlerden oluştuğu tespit edilmiştir." bilgisini paylaştı.

"Sigara içenlerde inme riski fazla"

Prof. Dr. Öztürk, inme risk faktörleri incelendiğinde, toplumda inme nedeni olarak sayılan ve değiştirilebilir risk faktörlerinin başında tütün kullanımının geldiğini söyledi.

Tütün kullanımının, damar tıkanıklığına bağlı inme riskini artırdığına işaret eden Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Sigara içenlerde inme riski, yani beyin damarlarında tıkanma ve kan akımının durması,10 yıldan fazla bir süredir sigarayı bırakanlara göre 2-4 kat daha fazladır. Hipertansiyon, obezite, diyabet, fiziksel hareketsizlik, kalp hastalıkları gibi ek bir diğer risk faktörünün bulunması riski daha da artırmaktadır. Tütün kullanımının, damarsal yapıya doğrudan zarar vererek, inme riskini artırdığı görülmektedir. Kronik sigara kullanımının, işitsel-sözel öğrenme, bellek, görsel tanıma hızı, yürütücü fonksiyonlar, bilişsel esneklik işlevlerinde bozulma, vasküler demans, Alzheimer hastalığı riskinde artışla ilişkili olduğu bildirilmektedir."

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, tütün kullanmanın, Multiple Skleroz (MS) hastalığının gelişimini ve ilerlemesini desteklediğine dair de pek çok çalışma bulunduğunu belirterek, "Sonuç olarak, nörolojik hastalıklar için risk faktörü olarak sigara, gerek Kovid-19 günlerinde gerekse tüm zamanlarda önemli bir olumsuz ajandır." dedi.

Öztürk, sigara ile mücadelenin, bireyin tek başına başarıyla sürdürebileceği bir alan olmadığını, bu mücadelenin, toplumun ilgili bütün alanlarının iş birliği içinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

"Pasif içicilik de beyin damar hastalığı riskini yüzde 30 artırıyor"​​​​​​​Uluslararası çalışmalara göre, dünyada en yüksek sigara kullanımının 25-44 yaş aralığında olduğunu aktaran Öztürk, şu bilgileri verdi:

"En yüksek bırakma oranları erkeklerde 55 ve üzeri, kadınlarda 45 ve üzeri yaşlardadır. Erkekler günde ortalama 17,2 adet sigara içerken, kadınlar ortalama 11,0 adet sigara içmektedir. Sigara, kentsel bölgede, kırsal bölgelerden daha yüksek oranda içilmektedir. Sigarayı bırakmış olanların oranı yüzde 9'dur, içenlerin yüzde 57'si bırakmayı denemiştir. Elektronik sigara kullanımının sigara kullanımına dönüşü kolaylaştırdığı, sigara bırakma davranışını zorlaştırdığı, özellikle de okullarda ve 18 yaş altı bireyler arasında yaygınlaştığı bilinmektedir."

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk​​​​​​​, pasif içiciliğin de hastalık gelişiminde önemli bir etken olduğuna dikkati çekerek, "Pasif içicilik ya da ikinci el sigara içiciliği olarak da tanımlanan, sigara veya tütün kullanılan ortamlarda bu duruma pasif olarak maruz kalan genellikle eşler, anne- babalar, çocuklar, öğrenciler, diğer çalışanlarda da beyin damar hastalığı riski, bu duruma maruz kalmayanlara göre yüzde 30 artmaktadır." uyarısında bulundu.

11Bazı hükümlüler için uygulanan Kovid-19 salgını izin süreleri 2 ay uzatıldı

Bazı hükümlüler için uygulanan Kovid-19 salgını izin süreleri 2 ay uzatıldı

Açık ceza infaz kurumlarındaki veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin Kovid-19 salgını izin süreleri 2 ay uzatıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kovid-19 salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen izin süresinin 2 ay uzatılması önerisinde bulundu.

Önerisi doğrultusunda, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin 31 Mayıs 2021 itibarıyla 2 ay uzatılması kararlaştırıldı.

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