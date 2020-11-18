Son dakika... Türk hemşire bir kez daha dünyanın gündeminde
Reuters haber ajansı 'Yılın Fotoğrafları'nı bugün servis etti. Türkiye'den de karelerin yer aldığı seçkiye bu yılın ses getiren olayları damga vurdu. Tüm dünyayı allak bullak eden ve şimdiye kadar 56 milyondan fazla insana bulaşıp 1 milyon 347 bin 477 kişinin hayatına mal olan koronavirüs pandemisinin de Reuters'ın fotoğraflarına derinden sirayet ettiği görülüyor.
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Yoğun bakım hemşiresi Dilara Fahrioğlu'nun virüsle mücadele sırasında çekilen ve koruyucu gözlüklerinin buharlandığı o unutulmaz kare, bir kez daha dünyanın gündemine oturdu.
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Sağlık çalışanları Hindistan Yeni Delhi'de Covid-19 sonucu hayatını kaybeden bir hastanın cenazesini taşıyor...
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ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'da başkanlık seçimlerinin sonuçlarına ilişkin yaptığı konuşma sonrası Beyaz Saray'daki Braddy Basın Bilgilendirme toplantısından ayrılırken...
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Yanmaya karşı dayanıklı bir elbise giyen kadın, California'da yangına müdahale eden bir söndürme uçağını fotoğraflıyor. Uçak yanmakta olan üzüm bağına kırmızı alev geciktirici bırakıyor.
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Koronavirüsün en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan Brezilya'dan bir kare.. Manaus kentinde bir mezarlığın havadan çekilen fotoğrafı.
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Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydanan gelen patlama sonrasında aracın altında kalan bir yaralı...
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İtalya Milano'da koronavirüse yakalanan 18 yaşındaki bir hasta, koruyucu kıyafetlerinin içindeki sağlık çalışanları tarafından taşınıyor.
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ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland'da polis şiddeti ve ırk ayrımcılığına karşı protesto gösterisi sırasında... Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıyor.
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ABD'nin 6 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Tahran'daki cenaze töreninden...
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Çarpıcı fotoğraf Almanya Hanau'dan... Doktor Katharina Franz ve paramedik Andreas Hankel, koronavirüs hastasını hayata döndürmeye çalışıyor.