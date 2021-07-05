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ERDİNÇ ÇELİKKAN
Haber Giriş: 05 Temmuz 2021 - 08:52 | 

Son dakika... Kritik karar bugün Kabine toplantısında çıkabilir! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Son dakika haberine göre, 1 Temmuz’da başlayan normalleşmenin ardından bugün ilk kez toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde salgının seyri, aşılama çalışmaları, turizm sezonu ve Kurban Bayramı’na dönük tedbirlerin ele alınması planlanıyor.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

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Koronavirüsle mücadelede tedbirler ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla vaka sayılarının 5 binin altına inmesinin ardından Kabine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede gelinen son durum, üçüncü doz uygulaması başlayan aşılama çalışmaları ve yerli aşı geliştirme süreciyle ilgili brifing verecek. Yerli aşının sonbaharda uygulamaya başlanması öngörülüyor.

4KURBAN BAYRAMI TATİLİ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başlayan turizm sezonu, otellerde alınan tedbirler ve sezona ilişkin bilgi vereceği toplantıda Kurban Bayramı’nda alınacak tedbirler de masada olacak. Kabinede perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik formülün de ele alınması bekleniyor.

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Bu konuda kabinede son değerlendirmelerin yapılarak bir karar alınabileceği belirtiliyor. Toplantıda darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz’a yönelik program hazırlıklarının da konuşulması planlanıyor.

6AFGANİSTAN SÜRECİ

AFGANİSTAN SÜRECİ

Kabine toplantısında iç ve dış gelişmelerle terörle mücadele de ele alınacak başlıklar arasında olacak.

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Kabinede terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra ABD’nin çekildiği Afganistan’da önümüzdeki süreçte Türkiye’nin atacağı adımlar da tüm yönleriyle ele alınacak. İç ve dış siyasi gelişmelerin yanı sıra ekonomideki durumun konuşulacağı toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.

8MASADAKİ SON TABLO

MASADAKİ SON TABLO!

Sağlık Bakanlığının Türkiye'deki günlük Kovid-19 verilerine ilişkin tablosu yenilendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından üçüncü doz aşı verilerini de içeren "Günlük Kovid-19" tablosunu paylaştı.

Koca, paylaşımında "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." ifadelerini kullandı.

924 SAATTE 4 BİN 418 YENİ VAKA

24 SAATTE 4 BİN 418 YENİ VAKA

Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 161 oldu.18 yaş üzerinde birinci doz aşı uygulananlar yüzde 57,81, ikinci doz aşı uygulananlar yüzde 25,23 olarak kayda geçti.Türkiye'de bugüne kadar yapılan birinci doz aşı 35 milyon 883 bin 598, ikinci doz 15 milyon 659 bin 611, üçüncü doz ise 1 milyon 64 bin 526 olmak üzere toplam 52 milyon 607 bin 735 doza yükseldi.

10AŞI EN FAZLA MUĞLADA, EN AZ SİİRTTE YAPILDI

AŞI EN FAZLA MUĞLA'DA, EN AZ SİİRT'TE YAPILDI

Nüfusa göre en çok aşı Muğla'da yapıldı. Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir izledi.

Nüfusa göre en az aşı yapılan iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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