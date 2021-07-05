ERDİNÇ ÇELİKKAN
Son dakika... Kritik karar bugün Kabine toplantısında çıkabilir! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Son dakika haberine göre, 1 Temmuz’da başlayan normalleşmenin ardından bugün ilk kez toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde salgının seyri, aşılama çalışmaları, turizm sezonu ve Kurban Bayramı’na dönük tedbirlerin ele alınması planlanıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede gelinen son durum, üçüncü doz uygulaması başlayan aşılama çalışmaları ve yerli aşı geliştirme süreciyle ilgili brifing verecek. Yerli aşının sonbaharda uygulamaya başlanması öngörülüyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başlayan turizm sezonu, otellerde alınan tedbirler ve sezona ilişkin bilgi vereceği toplantıda Kurban Bayramı’nda alınacak tedbirler de masada olacak. Kabinede perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik formülün de ele alınması bekleniyor.
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