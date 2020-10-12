Son dakika... Tüm emekliler dikkat! Promosyon fırsatını kaçırmayın

Emekli maaşlarıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ocak ayında yapılacak zamma kilitlenen emekliler diğer fırsatlar hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Emekli, dul ve yetimlere bankalar promosyon fırsatı sunuyor. İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor.