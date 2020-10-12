Son dakika... Tüm emekliler dikkat! Promosyon fırsatını kaçırmayın
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak ayında maaşlara yapılacak zammı merakla beklerken, bankaların sunduğu promosyon fırsatını da yakından takip ediyor.
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Emekli maaşlarıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ocak ayında yapılacak zamma kilitlenen emekliler diğer fırsatlar hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Emekli, dul ve yetimlere bankalar promosyon fırsatı sunuyor. İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor.
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Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.
KİM, NE ÖDÜYOR?
AKBANK: 500, 625, 750 lira.
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DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.
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GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
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ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda toplam 1.800 lira veriyor.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.
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QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.
ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.