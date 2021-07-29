Son dakika... Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Maaşa ve çalışma yılına göre kıdem tazminatı listesi

3600 GÜN DE YETERLİ Kıdem tazminatında istisnai bir durum daha var ki, çoğu çalışanın en çok merak ettiği konulardan biri de bu istisnai durum. 15 yıl çalışan ve 3 bin 600 prim gün sayısını yerine getirenler kıdem tazminatını alabiliyor. Bu şartları yerine getiren herkes tazminatını alabilir mi?