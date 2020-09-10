Son dakika... Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hakkında önemli detay

Emekli olup, çalışmaya devam edebilirsiniz Soru: 2006 sigorta girişim var, yüzde 80 sürekli engelli durumum var. 16 ay sonra emekliliğim geliyor. 9.000 TL brütle çalışıyorum. Emeklilik hesaplatınca 1500 TL maaş çıkıyor. Daha çok maaş almam için öneriniz var mı? Çalışmaya devam mı edeyim hemen emekli olup yine çalışmaya devam mı edeyim? Sercan H.