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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hakkında önemli detay
GeriEkonomi Son dakika... Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hakkında önemli detay
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Hürriyet
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Ekonomi
Noyan DOĞAN
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 07:05 | 

Son dakika... Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hakkında önemli detay

Hürriyet Gazetesi Yazarlarından Noyan Doğan, köşesinde gelen soruları yanıtladı. İşte emeklilik, prim iadesi ve kıdem tazminatıyla ilgili az bilinen detaylar...

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
1İşverenin, işten çıkarma yasağı devam ediyor
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İşverenin, işten çıkarma yasağı devam ediyor

Soru: Veteriner hekimim, mayıs ayından beri ücretsiz izindeyim. Üç aydır, sorumlusu olduğum bölüm çalışıyor olmasına rağmen halen işe çağrılmadım. Bu şartlarda benim istifa hakkım var mı? Zeynep Ş.

2
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Cevap: İşverenin çalışan personeli işten çıkarma yasağı uzadı. Dolayısıyla işverenin sizi ücretsiz izne çıkarma ve izni devam ettirme hakkı var, bu sürede de işten sizi çıkartamaz.

3
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İstifa hakkınız her zaman var ancak gerekli şartları yerine getirmiyorsanız tazminatınız ve haklarınızı alamazsınız.

42026 yılında emekli olabilirsiniz
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2026 yılında emekli olabilirsiniz

Soru: 2006 sigorta girişliyim, süresiz engelli raporum var, yüzde 52. Toplam prim gün sayım 3664. Erken emeklilikten yararlanabiliyor muyum, ya da ne zaman emekli olurum? Yaşar H.

5
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Cevap: Engelli çalışanlar için yaş şartı aranmıyor. Yüzde 52 engeli olup da sigorta başlangıcı 2003 yılından sonra olanlar 4400 gün prim yatırıp, 20 yıl çalıştıklarında emekliliğe hak kazanıyorlar. Sizin durumunuzda 736 gün daha prim yatırıp, 2026 yılında emekli olacaksınız.

6İşveren bildirmişse nakdi ücret desteği alırsınız
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İşveren bildirmişse nakdi ücret desteği alırsınız

Soru: İki gün önce eski iş yerimden istifa ettim, yeni işe girdim. Ağustos ayından 19 günüm var, acaba 19 gün nakdi ücret parası yatar mı? Önal A.

7
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Cevap: İşveren ücretsiz izinde olduğunuz 19 gün için İŞKUR’a bildirimde bulunmuşsa, sizin istifanız da bu 19 günün sonrasında olmuşsa nakdi ücret desteğinden yararlanırsınız. Ancak işvereniniz bildirimde bulunmamışsa destek alamazsınız.

8Kıdem tazminatı hakkınız yok
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Kıdem tazminatı hakkınız yok

Soru: Temmuz 2005 sigorta başlangıç sürem. Ödenen prim gün sayım 4650 gün. İşten ayrılma tarihim Eylül 2020 olacak. 8 yıldır çalıştığım işyerinden kendim istifa ederek ayrılmayı düşünüyorum. Kıdem tazminatı alabilir miyim? Alper K.

9
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Cevap: İlk kez sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 yılı doldurup, 3 bin 600 prim gün sayısını tamamladıklarında kıdem tazminatı alabiliyorlar. İşe başlama tarihiniz 2005 yılı olduğu için istifa ederseniz kıdem tazminatını alamazsınız.

10Prim iadesi alamazsınız
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Prim iadesi alamazsınız

Soru: İki yıldır askeri personelim. 2 yıl sonra sözleşmem bitecek ve buradaki işime son vereceğim. Bu 4 yıllık sigorta primi mi alabilir miyim, yaşım 26. Hüseyin Ç.

11
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Cevap: Yaş şartı yerine getirilse bile ödenen primler emekli olmaya imkan sağlamıyorsa prim iadesi alınabilir. Sizin durumunuzda ise prim iadesi alınamaz.

12Emekli olup, çalışmaya devam edebilirsiniz
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Emekli olup, çalışmaya devam edebilirsiniz

Soru: 2006 sigorta girişim var, yüzde 80 sürekli engelli durumum var. 16 ay sonra emekliliğim geliyor. 9.000 TL brütle çalışıyorum. Emeklilik hesaplatınca 1500 TL maaş çıkıyor. Daha çok maaş almam için öneriniz var mı? Çalışmaya devam mı edeyim hemen emekli olup yine çalışmaya devam mı edeyim? Sercan H.

13
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Cevap: Emekli maaşının yüksek olması için tavandan prim ödüyor olmanız gerekiyor. Emekliliğinize de 16 ay gibi kısa bir süre var.

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Bu durumda emekli olmayıp, çalışmaya devam ederseniz emekli maaşınızı etkilenmez, aksine uzun süre çalışmanız maaşınızı düşürür. İmkanınız varsa emekli olup, çalışmaya devam edebilirsiniz

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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