Son dakika... Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşsizlik maaşıyla ilgili önemli detay

Cevap: Sokağa çıkma yasağı dönemlerinde hem yıllık izinden düşülmez hem de çalışanın maaşı kesilmez. İşveren maaşı yatırmak durumunda. İstifanızı isteme konusunda gelince yeni yasa ile 17 Temmuza kadar siz işten ayrılamazsınız, işveren de sizi işten çıkartamaz.