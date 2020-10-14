MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu kurallara uymayan tazminatsız işten çıkarılır
GeriEkonomi Son dakika... Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu kurallara uymayan tazminatsız işten çıkarılır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Noyan DOĞAN
Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 07:46 | 

Son dakika... Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu kurallara uymayan tazminatsız işten çıkarılır

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Noyan Doğan bu hafta kendisine gelen soruların yanıtlarını köşesinden yayınladı. İşte iş dünyasında bilmeniz gereken emeklilik, kıdem tazminatı ve kısa çalışma ödeneği detayları...

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
1Kısa çalışma kıdem hesabına katılmaz
Abone Olgoogle-news

Kısa çalışma kıdem hesabına katılmaz

Soru: Emekli olarak 4 yıl çalıştım. Haziran 2020’de ücretsiz izne çıkarıldım. Ücretsiz izinde geçen süre kıdem tazminatı süreme eklenir mi? Uğur K.

2
Abone Olgoogle-news

Cevap: İş kanununda kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan sürelerin çalışanın kıdeminde hesaba katılıp katılmayacağı konusunda bir netlik yok. Bu konuda, hesaba katılacağı yönünde, geçmişte verilmiş bir yargı kararı var. O zamanın şartları ile bu zamanın şartları aynı değil. Ancak genel kanı hesaba katılmayacağı yönünde.

3Kısa çalışma ödeneği alamazsınız
Abone Olgoogle-news

Kısa çalışma ödeneği alamazsınız

Soru: 5 yıl özel okulda çalıştım. Pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneği alıyordum. Çalıştığım okul iş akdimi fes etmedi ve tekrar başvuru yapacağını söyledi. Tekrar kısa çalışma ödeneği alabilir miyim? Fatma K.

4
Abone Olgoogle-news

Cevap: Kısa çalışma ödeneği 31 Ekim tarihine kadar uzatıldı. Ancak dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olanlar kısa çalışma ödeneği almaya devam edecek.

5
Abone Olgoogle-news

Eğer yeni başvuru yapılırsa ki, sizin durumunuzda kurumunuz yeniden başvuru yapmak durumunda, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamazsınız.

6Çalıştıkça emekli maaşınız düşer
Abone Olgoogle-news

Çalıştıkça emekli maaşınız düşer

Soru: 15 Eylül 1995 ilk sigortalılığa girişim oldu. 2008’e kadar 1774 günüm var ve 2008 sonrası 4000 den fazla günüm var. 5.750 günü doldurdum, 2032’de yaşı dolduracağım. Prim yatırmam emekli aylığımı düşürür mü? Metes T.

7
Abone Olgoogle-news

Cevap: Ne kadar maaş aldığınızı belirtmemişsiniz. 2008 sonrasında yapılan düzenleme ile çalışma süresi uzadıkça aylık bağlama oranı düşüyor ve 20 yılın üzerinde prim ödeyenler daha fazla prim ödüyor ama karşılığında emekli aylığı düşüyor.

8
Abone Olgoogle-news

Bugün asgari ücret ve asgari ücretin biraz üzerinde maaşla çalışanlar emekli olmayıp, yüksek maaş alabilmek için daha fazla çalıştıklarında emekli maaşları düşüyor.

9Ayrılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız
Abone Olgoogle-news

Ayrılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız

Soru: Matbaada 10 yıldır çalışıyorum. Matbaa küçülmeye gidiyor, işlerini başka bir matbaaya fason yaptırarak yoluna devam etmek istiyor. İşten ayrılsam tazminat alabilir miyim? Enes S.

10
Abone Olgoogle-news

Cevap: İşyerinizden kendi isteğiniz ile ayrılıp, kıdem tazminatına hak kazanmanın belli şartları var.

11
Abone Olgoogle-news

Sizin durumunuzda işyeriniz çalışmaya devam etmenizi istiyor. Bun karşın kendi isteğiniz ile ayrılırsanız kıdem tazminatını alamazsınız; bu durumda tazminat alabilmeniz için işvereninizin sizi işten çıkarması gerekiyor.

12Priminizi yüksek ödemelisiniz
Abone Olgoogle-news

Priminizi yüksek ödemelisiniz

Soru: 1996 SGK girişliyim. Primlerim işveren tarafından tavandan yatırıldı, emeklilik için yaşı bekliyorum. 1974 Ocak doğumluyum. Bugün kıdemimi alıp işten çıksam, başka bir sektörde işe başlasam ve SGK’yı düşük primden yatırsalar 7 sene sonra alacağım maaş düşer mi? Sinem B.

13
Abone Olgoogle-news

Cevap: 1999 tarihinden önce sigorta girişiniz olduğu için, 3600 prim günü doldurduysanız ve 15 yıl çalıştıysanız kendi isteğiniz ile ayrılıp, kıdem tazminatı alabilirsiniz. Başka bir iş yerinde çalışıp da primleriniz düşük yatırılırsa, emekli olduğunuzda emekli maaşınız düşer.

14İşveren, tazminatsız da işten çıkartabilir
Abone Olgoogle-news

İşveren, tazminatsız da işten çıkartabilir

Soru: 2017 Temmuz’da, belediyede işe girdim. Şimdi tazminat vermeden işten çıkarma yapacaklar. Tazminat vermeden çıkarma olur mu? İş yerinde bir iki arkadaşla tartışmam oldu. Mustafa K.

15
Abone Olgoogle-news

Cevap: İş kanunu, işverenin, çalışanını, tazminatsız işten çıkarması için gerekli halleri madde madde sıralıyor. Bunların içinde çalışanın işini yapmaması, işyerinde huzursuzluk yaratması, hırsızlık gibi birçok neden var.

16
Abone Olgoogle-news

Bunların dışında işveren, keyfi olarak çalışanı işten çıkartırsa, tazminatını da ödemek durumunda. Tazminatsız işten çıkartılırsanız hukuk yoluna başvurup, arabulucuya gidebilirsiniz.

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi