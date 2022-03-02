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SON DAKİKA: Toplu taşıma, uçak, otobüs ve okullarda maske kaldırıldı mı? Bakan Koca'dan maske zorunluluğu açıklaması

#Koronavirüs#Kapalı Alan#Maske Zorunluluğu

Maske zorunluluğu ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'nin merakla beklediği Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüste alınan yeni kararlar belli oldu. Toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, açık alanda maskelerin kaldırıldığını, kapalı alanda ise maske zorunluluğu ile ilgili "Ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil." açıklamasında bulundu. Koca, gazetecilerin toplu taşıma, uçak, otobüs, sinema, tiyatro ve okullarda maske zorunluluğu ile ilgili sorusuna da yanıt verdi. Peki, toplu taşıma, uçak, otobüs ve okullarda maske kalktı mı? İşte, ayrıntılar.

1/5SON DAKİKA: Toplu taşıma, uçak, otobüs ve okullarda maske kaldırıldı mı Bakan Kocadan maske zorunluluğu açıklaması

Toplu taşıma, uçak, otobüs ve okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı, sorusu Bakan Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı açıklamasının ardından gğndeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin beklediği koronavirüsle mücadelede yeni dönemin detaylarını açıkladı. Okul ve toplu taşıma gibi kapalı alanlarda maske uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili soruya Bakan Koca "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani uçak, otobüs ve tiyatro gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. " yanıtını verdi.

2/5OTOBÜS, UÇAK, TİYATRO VE OKULLARDA MASKE KALDIRILDI MI

OTOBÜS, UÇAK, TİYATRO VE OKULLARDA MASKE KALDIRILDI MI?

Bakan Koca, gazetecilerin sorduğu soruya yanıt verdi. Koca, açıklamasında şunları söyledi;

Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani uçak, otobüs ve tiyatro gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa ise yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz.

3/5SON DAKİKA: Toplu taşıma, uçak, otobüs ve okullarda maske kaldırıldı mı Bakan Kocadan maske zorunluluğu açıklaması

Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi demediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.

4/5SON DAKİKA: Toplu taşıma, uçak, otobüs ve okullarda maske kaldırıldı mı Bakan Kocadan maske zorunluluğu açıklaması

Tedbirlere bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamadan büyük oranda vazgeçmiş durumda. Ülkemizde de bazı kısıtlamalar kalkmıştı. Karantina, izolasyon gibi bir çok uygulama da değişikliğe gittik. Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken Corona ile mücadelenin bundan sonra aşı ile verileceğidir. İlacın 65 yaş üzerindeki vatandaşlarla bağışıklığı düşük kişilere dağıtımına başlamıştık. Bir bakıma salgın esaretinden gerçek hayata geçmekte. Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değil. Bilim insanlarımızdan bekleme kararı olanlar da var. Birçok bilim adamı ise aldığımız insiyatifi destekliyor.

5/5KORONAVİRÜS KARARLARI NELER

KORONAVİRÜS KARARLARI NELER?

- Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.

- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.

- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.

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#Koronavirüs#Kapalı Alan#Maske Zorunluluğu