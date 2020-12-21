hurriyet.com.tr / Dış haberler Fotoğraflar : AFP - AP - Reuters
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 11:09 |
Son dakika...Toplu mezarlardan çıkartılıp yakılacaklar!
Son dakika haberleri...Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka’da, vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış koronavirüsün insanlara bulaşmaya başlaması üzerine yaklaşık 17 milyon vizon itlaf edilerek toplu mezarlara gömülmüştü. Toplu mezarların yarattığı mutasyon riski yetkilileri harekete geçirdi. Gömülen vizonların önümüzdeki günlerde çıkartılıp toplu bir şekilde yakılması kararlaştırıldı.
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Danimarka çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için vizonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıklamıştı.
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Koronavirüsün vizonlara bulaşma durumu, daha önce İspanya ve Hollanda’daki vizon çiftçiliklerinde rastlanmış, İspanya’nın Aragon bölgesinde 100 bin vizon ile Hollanda’da on binlerce vizon temmuz ayında itlaf edilmişti.
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2019 yılında 4,9 milyar Danimarka Kronu (yaklaşık 6,5 milyar lira) değerinde vizon derisi ihraç edildi.
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Vizon derisi ihracı, Danimarka ekonomisinin toplam ihracatının yüzde 3,9'unu oluşturuyor.
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Danimarka’nın ürettiği vizon kürklerinin en büyük müşterisi ise Çin ve Hong Kong olduğu açıklandı.
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Sağlık yetkilileri ayrıca, mutasyona uğramış virüsün "antikorlar tarafından normal virüsle aynı derecede engellenmediği" sonucuna vardı.
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Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, "Çalışmalar gösteriyor ki mutasyonların mevcut Kovid-19 aşı adaylarını etkileyebileceğini göstermiştir.
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Bu koronavirüs aşılarının geliştirilmesine yönelik bir tehdit. Bu nedenle ulusal bir çaba göstermemiz önemli" dedi.
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Danimarka, mutasyona uğramış bir koronavirüs formu nedeniyle itlaf edilip gömülen milyonlarca vizonu çıkarıp yakmaya hazırlanıyor.
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Yetkililer, toplu mezarlardan çıkarılan yaklaşık dört milyon vizonun çevre kirliliğini önlemek için yakılacağını söyledi. Yakma işlemi mayıs ayında başlayacak.
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Koronavirüs salgınının dünyayı kasıp kavurmasının ardından Danimarka'da 15 milyondan fazla vizon itlaf edildi. AB'nin en büyüğü olan kürk endüstrisi durma noktasına geldi.
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İtlaf edilen vizonların gömüldüğü toplu mezarlar gölün ve içe suyu kaynağının yakınlarında olduğu için ülkede tartışmaya sebep oldu. Bölge sakinleri potansiyel çevre kirliği riskinden korkuyor.
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Ülkenin Gıda ve Tarım bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, hükümetin gelecek yıl vizonları çıkartıp yakmak için parlamentodan destek aldığını söyledi.
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Bakanlık açıklamasında, "Vizonlar ticari atık olarak yakılacakları bir yakma tesisine nakledilecekler." İfadelerini kullandı.
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Mutasyona uğramış yeni virüs türünün gelecekteki aşıların etkinliğini tehdit edebileceğine dair endişeler var.