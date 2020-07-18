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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Geri sayım başladı! Çok sayıda iş makinesi ve kamyon hazır bekliyor
GeriEkonomi Son dakika... Geri sayım başladı! Çok sayıda iş makinesi ve kamyon hazır bekliyor
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Hürriyet
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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 17:09,

Son dakika... Geri sayım başladı! Çok sayıda iş makinesi ve kamyon hazır bekliyor

Türkiye'nin otomobili TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretileceği fabrikanın temelinin atılmasına artık dakikalar kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak tören öncesi alandaki son hazırlıklar ve fabrikanın kurulacağı bölge havadan görüntülendi.

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Bursa’nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi civarındaki askerî alanda yapılacak fabrikanın inşaatında 2.000 kişi çalışacak.

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İşletme aşamasında ise 2023 yılı için 2.420, 2032 yılına kadar ise 4.323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor.

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Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 kamyon, 10 kule vinç, beş mobil vinç, beş ekskavatör, beş kazık makinesi, 20 mikser, üç beton pompası ve beş jet grout makinesi kullanılacak.

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Projenin inşaat aşamasında gerçekleştirilecek arazi hazırlık ve kazı çalışmaları günde 24 saat çalışılarak 25 günde tamamlanacak.

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ÇED raporunda, Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilecek bu projenin toplam bedeli proje hazırlık, ön mühendislik, izinler, inşaat, makine, elektrik, tesisat, ekipman, montaj, işletlemeye alma, ürün geliştirme, pazarlama kalemleri dâhil olmak üzere 22 milyar lira.

6Her şey tamam temel atılmasına saatler kaldı
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Her şey tamam temel atılmasına saatler kaldı

Tamamlandığında Türkiye'nin cari açığını 7 milyar euro azaltıp, yan sanayi ile birlikte 20 bin ek istihdam oluşması beklenen fabrika inşaatının başlayacağı alanda tüm hazırlıklar tamamlandı.

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Temeli saat 17.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılacak olan TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaat alanında tören öncesi olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

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Son hazırlıklar ve tören alanı havadan görüntülendi. Fabrikanın kurulacağı alanda zemin düzleştirilirken 10'larca kamyon ve iş makinesinin hazır beklediği görüldü.

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Törenin yapılacağı dev mavi çadırın etrafında da güvenlik güçleri adeta kuş uçurtmadı.

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